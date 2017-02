Surfer Slater fordert selektive Tötung von Haien

Donnerstag, 23.02.2017

"Ich werde mir damit keine Freunde machen, aber die Hai-Population auf Reunion muss dringend ausgedünnt werden. Am besten jeden Tag", hatte der elfmalige Weltmeister ein Instagram-Foto des französischen Surfers Jeremy Flores kommentiert: "Es herrscht ein offensichtliches Ungleichgewicht."

Der 45-Jährige reagierte mit seiner Forderung auf eine Hai-Attacke, bei der am Dienstag ein 26 Jahre alter Wassersportler auf Réunion getötet worden war. Es war bereits die 20. Hai-Attacke seit 2011 in dem östlich von Madagaskar gelegenen französischen Überseegebiet, acht endeten tödlich.

Die Instagram-Nutzer kritisierten Slater teilweise hart für seine Äußerung. "Es ist unzurechnungsfähig, so etwas zu sagen", kommentierte ein Nutzer. Ein anderer schrieb: "Wenn Sie und Ihre Freunde nicht in die riskanten Gebiete gehen würden, würde das nicht passieren. Das Meer ist vor allem ein Ort für die Tiere. Sie sind es, die sich in die Höhle des Löwen begeben."

Die verrücktesten Sprüche der Sport-Reporter © getty 1/28 Manchmal sind sie witzig, manchmal sinnlos, manchmal unter der Gürtellinie - die Sprüche der Sport-Reporter. SPOX hat eine Auswahl zusammengestellt ... /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann.html © getty 2/28 Heinz Prüller - Formel 1: "Piquet sagte einmal zu mir: In Monaco zu fahren, ist wie mit dem Hubschrauber im eigenen Wohnzimmer herumzufliegen wie ein Papagei" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=2.html © getty 3/28 Heinz Prüller - Formel 1: "Die ganze Williams-Box jubelt! Frank Williams kann leider nicht aufstehen, er ist ja an den Rollstuhl gefesselt" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=3.html © getty 4/28 Heinz Prüller - Formel 1: "Ich darf Ihnen leider noch nicht verraten, dass nächstes Jahr die Slicks wieder kommen, da es noch geheim ist" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=4.html © getty 5/28 Heinz Prüller - Formel 1: "Schnellste Runde für Schumacher, obwohl er langsamer geworden ist" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=5.html © getty 6/28 Heinz Maegerlein - Ski alpin: "Tausende standen an den Hängen und Pisten" ... pissten? /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=6.html © getty 7/28 Heinz Maegerlein - Schwimmen: "Und nun wickeln die Damen ihre 100 Meter Brust ab" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=7.html © getty 8/28 Waldemar Hartmann - Fußball: "Guten Abend meine Damen und Herren - und bonne noir" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=8.html © getty 9/28 Richard Park - Fußball: "Celtic lag mal neun Punkte vorn, aber irgendwo auf der Straße kam ihr Schiff von den Schienen ab" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=9.html © getty 10/28 Jörg Dahlmann - Fußball (beim Abschied von Lothar Matthäus): "Da geht er, ein großer Spieler. Ein Mann wie Steffi Graf" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=10.html © getty 11/28 Werner Hansch - Fußball: "Aber welche Statistik stimmt schon? Nach der Statistik ist jeder vierte Mensch ein Chinese, aber hier spielt gar kein Chinese mit" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=11.html © getty 12/28 Joe Theismann - NFL: "Niemand im Football sollte ein Genie genannt werden. Genies sind Kerle wie Norman Einstein" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=12.html © getty 13/28 Carsten Sostmeier - Reiten: "Seit 2008 wird zurückgeritten" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=13.html © getty 14/28 Frank Buschmann - Basketball: "Guten Abend meine Damen und Herren. Guten Morgen liebe Studenten" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=14.html © getty 15/28 Wolf-Dieter Poschmann - Winter-Olympiade: "Die Assoziation zwischen Argentinien und Schnee läuft unweigerlich über Diego Armando Maradona" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=15.html © getty 16/28 Wolf-Dieter Poschmann - Fußball: "Von Jürgen Kohler, den sie alle nur Kokser nennen, zurück zum heutigen Gegner Kolumbien - eine gelungene Überleitung, wie ich finde" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=16.html © getty 17/28 Wolf-Dieter Poschmann - Olympia 2012 über die Verpflegung beim Marathon: "Das ist nicht nur schlimm, weil einem die Flüssigkeit fehlt, sondern auch psychologisch. Die hat was zu trinken, ich nicht. Das kennen Sie ja von der Theke" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=17.html © getty 18/28 Wilfried Haag - Biathlon: "Jetzt schießt Lars Berger alles oder nichts - eher nichts. Er würde nicht einmal das Wasser treffen, wenn er aus einem Boot fallen würde" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=18.html © getty 19/28 Marc Hindelang - Eishockey: "Das ist der Save dieser WM! Petri Heil!" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=19.html © getty 20/28 Stefan Bier - Skispringen: "Weiß der Geier, wie Dmitri Wassiljew das gemacht hat. Oder der Kuckuck. Oder der Adler. Irgendein Vogel wird es schon gewesen sein" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=20.html © getty 21/28 Michael Antwerpes - Biathlon: "Biathlon ohne deutsche Siege ist wie Käsefondue ohne Kirschwasser. Ist zwar schön, macht aber keinen Spaß" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=21.html © getty 22/28 Peter Leißel - Leichtathletik: "Bei der Siegerehrung fehlte Charles Friedek. Er sagte, ihm war übel. Wahrscheinlich fand er seine Leistung zum Kotzen" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=22.html © getty 23/28 Florian Naß - Tour de France: "Damit nur noch sieben Fahrer an der Spritze, äh Spitze" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=23.html © getty 24/28 Fritz von Thurn und Taxis - Fußball, beim Spiel Italien vs. Südkorea: "Vieri läuft den ganzen kleinen Blutsaugern davon" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=24.html © getty 25/28 Marcel Reif - Fußball: "Wenn Sie dieses Spiel atemberaubend finden, haben Sie es an den Bronchien" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=25.html © getty 26/28 John Snagge - Ruder-Klassiker Oxford vs. Cambridge: "Wer führt? Das kann ich ihnen sagen. Entweder Oxford oder Cambridge" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=26.html © getty 27/28 David Vine - Leichtathletik: "Wir sind hier im Heiligen Land Israel - ein Mekka für Touristen" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=27.html © getty 28/28 David Coleman - Leichtathletik: "Der große Kubaner Alberto Juantorena macht seine Beine breit und zeigt seine ganze Klasse" /de/sport/diashows/1702/mehrsport/kommentatoren/sprueche-dahlmann-hartmann-poschmann-reif-buschmann,seite=28.html

Flores bedankt sich

Einen prominenten Unterstützer fand Slater in Flores: "Danke für Deinen Kommentar. Es macht Hoffnung, dass jemand, der unsere Umwelt so gut kennt, den Albtraum, den wir hier erleben, versteht", sagte der 28-Jährige: "Menschen sterben einer nach dem anderen, und für manche klingt das normal. Das ist es aber nicht."

Das Unglück hatte sich in einem als gefährlich bekannten Gebiet ereignet, in dem Schwimmen und andere Wassersportarten verboten sind. Ein Unbekannter hatte entsprechende Warnschilder abgesägt, das teilte das Rathaus der Gemeinde Saint-André mit.

Alles zum Mehrsport