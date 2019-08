Handball-Supercup: SG Flensburg-Handewitt gegen THW Kiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute findet der Supercup zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel statt. SPOX zeigt Euch, was Ihr alles über dieses Spiel wissen müsst und wo Ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der Supercup, der 2019 "PIXUM Supercup" heißt, findet seit 1994 statt. Damals gewann die SG Wallau/Massenheim gegen den THW Kiel mit 24:20.

Supercup: SG Flensburg-Handewitt gegen THW Kiel - Datum, Uhrzeit, Ort

Im Spiel des Meisters gegen den Pokalsieger trifft die SG Flensburg-Handewitt auf den THW Kiel. Diese Partie findet am heutigen Mittwoch, dem 21. August, um 20.30 Uhr in Düsseldorf (ISS Dome) statt.

SG Flensburg-Handewitt gegen THW Kiel: Der Supercup live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie wird von Sky Sport News HD übertragen. Dieser Sender ist frei empfangbar. Ihr könnt Sky Sport News HD im kostenfreien Livestream verfolgen.

Kommentator: Karsten Petrzika

Karsten Petrzika Experte: Stefan Kretzschmar

Ihr könnt dieses Spiel auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Hier geht es zur Spielübersicht.

SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel: Die Vorschau

Es ist immer ein besonderes Spiel, wenn die beiden Nordrivalen aufeinandertreffen. Dieses Spiel, einen Tag vor dem Start der neuen Bundesligasaison, erfährt nochmals Brisanz durch die personellen Änderungen, die auf beiden Seiten stattfanden.

Während beim THW mit Filip Jicha ein neuer Mann an der Seitenlinie steht, der in der vergangenen Saison noch Co-Trainer der Zebras war, hat die SG aus Flensburg den Wegfall ihrer wichtigsten Spieler in der Abwehr und im Angriff zu verkraften.

Rasmus Lauge, in der vergangenen Saison Kopf des Meister-Angriffs und MVP, verließ den Klub in Richtung Veszprem, Tobias Karlsson, längjähriger Abwehrchef, beendete seine Karriere.

© getty

Supercup: Die Sieger der vergangenen fünf Jahre

In den vergangenen drei Jahren gewannen die Rhein-Neckar Löwen den Supercup.

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2018 Rhein-Neckar Löwen SG Flensburg-Handewitt 33:26 2017 Rhein-Neckar Löwen THW Kiel 33:31 2016 Rhein-Neckar Löwen SC Magdeburg 27:24 2015 THW Kiel SG Flensburg-Handewitt 27:26 2014 THW Kiel Füchse Berlin 24:18

Handball-Bundesliga: Der erste Spieltag

Am morgigen Donnerstag startet die neue Spielzeit in der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga. Die Partien in der Übersicht: