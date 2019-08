Handball-Bundesliga: Wann beginnt die neue HBL-Saison?

Die neue Handball-Saison steht steht kurz vor ihrem Beginn. SPOX verrät Euch, wann die HBL-Saison anfängt und wo Ihr die Spiele im TV und Livestream verfolgen könnt.

Titelverteidiger SG Flensburg/Handewitt will in dieser Saison den Titel zum dritten Mal in Folge verteidigen.

Handball-Bundesliga 2019/2020: Saisonbeginn, Termine

Am kommenden Donnerstag (22.August) startet um 19 Uhr die LIQUI MOLY HBL-Saison 2019/2020. Die ersten Partien bestreiten folgende Mannschaften:

SC Magdeburg - HBW Balingen-Weilstetten

HSG Wetzlar - TBV Lemgo Lippe

HSG Nordhorn-Lingen - Füchse Berlin

Da im Januar 2020 die Europameisterschaft stattfindet, wird der Liga-Betrieb in dieser Zeit ruhen. Eine weitere Spielpause wird es wohl im April geben, da dort um die Olympia-Qualifikation gekämpft wird. Bereits am 14. Mai 2020 wird die Handball-Saison enden, da vom 24. Juli bis 9. August die Olympischen Sommerspiele in Tokio stattfinden.

Handball-Bundesliga: Der erste Spieltag

Datum Uhrzeit Heim Gast 22. August 19 Uhr SC Magdeburg HBW Balingen-Weilstetten 22. August 19 Uhr HSG Wetzlar TBV Lemgo Lippe 22. August 19 Uhr HSG Nordhorn-Lingen Füchse Berlin 25. August 13.30 Uhr MT Melsungen SG Flensburg/Handewitt 25. August 16 Uhr Die Eulen Ludwigshafen Rhein-Neckar Löwen 25. August 16 Uhr THW Kiel Frisch Auf! Göppingen 25. August 16 Uhr TSV Hannover-Burgdorf GWD Minden 25. August 16 Uhr DHfK Leipzig Füchse Berlin 27. August 19 Uhr HC Erlangen TVB 1899 Stuttgart

Handball-Bundesliga live im TV und Livestream

Wie schon 2018/2019 wird in der Regel an zwei Anwurfzeiten gespielt: donnerstags (19 Uhr) sowie sonntags (13.30/16 Uhr). Nach Europokalspielen werden auch manche Spiele am Dienstag, Mittwoch oder Samstag ausgetragen.

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt wieder alle 306 Spiele der LIQUI MOLY HBL live. Neben den Einzelspielen gibt es bei Sky eine Konferenzschaltung. Für alle Sky-Kunden gibt es via SkyGo die Möglichkeit, die Spiele per Livestream zu sehen.

Außerdem darf die ARD zwölf Partien zeigen - darunter das Final Four im DHB-Pokal.

Handball-Bundesliga im LIVE-TICKER

Solltet Ihr kein Sky-Abo besitzen oder nicht genügend Datenvolumen für eine Livestream-Übertragung haben, könnt Ihr auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen. Zu ausgewählten Partien der HBL bietet Euch SPOX einen Liveticker an.

Handball-Bundesliga: Die Sieger der letzten Jahre

Rekordsieger THW Kiel (20 Mal) feierte seine letzte Meisterschaft 2015.