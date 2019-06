DHB-Pokal-Auslosung: Kiel gegen Baunatal, Flensburg gegen Schwerin

Titelverteidiger THW Kiel trifft auf den Drittligisten GSV Eintracht Baunatal, der deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt bekommt es zum Auftakt des DHB-Pokals mit den Mecklenburger Stieren Schwerin zu tun. Das ergab die Auslosung in Düsseldorf, vorgenommen von den beiden Nationalteamfechtern Peter Joppich und Anna Limbach.

Zum voraussichtlich vorerst letzten Mal beginnt der DHB-Pokal mit 16 Viererturnieren, deren Sieger sich für das Achtelfinale qualifizieren.

Sie werden am 17./18. August im Modus Final4 ausgespielt, die jeweiligen Austragungsorte stehen noch nicht fest. Heimrecht hat zunächst immer der klassentiefste Verein, der die Austragung jedoch auch ablehnen kann.

Ab der Saison 2020/21 soll es diese Viererturniere nicht mehr geben, stattdessen sehen die gemeinsamen Pläne des Deutschen Handballbundes (DHB) und der Handball-Bundesliga (HBL) eine vorgeschaltete Qualifikation mit 24 unterklassigen Mannschaften vor.

Die zwölf Sieger nehmen an der Hauptrunde, in der auch die 18 Bundesligisten in den Wettbewerb einsteigen, mit insgesamt 32 Teams teil.

DHB-Pokal: Die erste Runde im Überblick

Samstag, 17. August

Gruppe Nord

Turnier 1

Mecklenburger Stiere Schwerin - SG Flensburg-Handewitt

VfL Gummersbach - VfL Lübeck-Schwartau

Turnier 2

TuSEM Essen - 1. VfL Potsdam

TSV Hannover Burgdorf - ATSV Habenhausen

Turnier 3

HSG Bergische Panther - Wilhelmshavener HV

Eintracht Hildesheim - TBV Lemgo Lippe

Turnier 4

TSV GWD Minden - ASV Hamm-Westfalen

HC Empor Rostock - Oranienburger HC

Turnier 5

TSV Altenholz - SC DHfK Leipzig

HSG Nordhorn-Lingen - SG Schalksmühle-Halver Dragons

Turnier 6

THW Kiel - GSV Eintracht Baunatal

TV Emsdetten - Dessau-Roßlauer HV

Turnier 7

SC Magdeburg - Northeimer HC

VfL Eintracht Hagen - HSV Hamburg

Turnier 8

HSG Krefeld - Füchse Berlin

TuS N-Lübbecke - TuS Spenge

Gruppe Süd

Turnier 1

Die Eulen Ludwigshafen - SG Leutershausen

EHV Aue - HSG Konstanz

Turnier 2

TV Großwallstadt - Longericher SC

HBW Balingen-Weilstetten - HSG Wetzlar

Turnier 3

Bergischer HC - TGS Pforzheim

TuS Fürstenfeldbruck - HC Elbflorenz Dresden

Turnier 4

SG BBM Bietigheim - HSG Rodgau Nieder-Roden

MT Melsungen - DJK Rimpar Wölfe

Turnier 5

TuS Ferndorf - SG Nußloch

Rhein-Neckar Löwen - HG Saarlouis

Turnier 6

TVB 1898 Stuttgart - HSC 2000 Coburg

BTB Aachen 1908 - TSB Heilbronn-Horkheim

Turnier 7

TSV Bayer Dormagen - HC Rhein Vikings

Frisch Auf Göppingen - TuS 04 Dansenberg

Turnier 8

ThSV Eisenach - HC Erlangen

TV Hüttenberg - HSG Hanau