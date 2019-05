Handball: THW Kiel schlägt im Finale die Füchse Berlin und ist EHF-Cup-Champion

Der THW Kiel hat zum vierten Mal in seiner Historie den EHF-Cup gewonnen. Die "Zebras" setzten sich im Finale in der heimischen, mit 10.011 Zuschauern bis auf den letzten Platz besetzten und höllisch lauten Sparkassen-Arena mit 26:22 (16:10) gegen die Füchse Berlin durch. Im Spiel um Platz drei gewann der FC Porto mit 28:26 (14:16) gegen den dänischen Vertreter TTH Holstebro.

Die Kieler, bei denen Niclas Ekberg mit sieben Toren bester Werfer war, sorgten damit für einen gelungene Abschied ihres Trainers Alfred Gislason, der den Klub im Sommer nach elf Jahren und mindestens 20 Titeln verlassen wird. Der in der Bundesliga hinter der SG Flensburg-Handewitt zweitplatzierte THW könnte in den verbleibenden drei Spielen mit dem Gewinn der Meisterschaft sogar noch einen draufsetzen.

Für Titelverteidiger Berlin war es derweil die 14. Niederlage im 14. Auftritt beim THW. Velimir Petkovic, der den EHF-Cup als erster Coach zum vierten Mal hätte gewinnen können, verpasste seinen Rekord. Die Füchse, die in der HBL Rang fünf belegen, müssen nun mehr denn je um die Teilnahme am internationalen Geschäft in der kommenden Spielzeit bangen.

Heinevetter muss früh raus

Im Endspiel in Kiel lieferten sich beide Mannschaften von Beginn an eine heißblütige Schlacht mit Vorteilen für die Nordlichter, die im Gegensatz zum Halbfinale von der ersten Sekunde an auf ihre Top-Rückraum-Achse Steffen Weinhold, Miha Zarabec und Domagoj Duvnjak setzten.

Berlins Rechtsaußen Hans Lindberg scheiterte in der 11. und in der 13. Minute jeweils mit einem Siebenmeter (einmal parierte Niklas Landin, einmal klatschte der Ball an den Pfosten). Im Gegenzug versenkte Ekberg einen Strafwurf und brachte die Hausherren erstmals mit 6:4 und damit zwei Treffern Vorsprung in Führung.

Da der im Halbfinale gegen Porto noch so starke Silvio Heinevetter im Kasten der Füchse keinen Ball zu packen bekam, reagierte Petkovic schon nach 17 Minuten und stellte Malte Semisch zwischen die Pfosten. Magnus Landin (19.) stellte dennoch auf 9:6, "Petko" blieb nichts anderes übrig, als die erste Auszeit zu nehmen.

THW Kiel zieht davon

Dennoch blieb der deutsche Rekordmeister dank des guten Landin im Tor, einer starken Abwehr um den Mittelblock Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek sowie der bis dato kaum vorhandenen Torhüterleistung auf Berliner Seite am Drücker.

Duvnjak sorgte mit einer Fackel aus dem Rückraum in der 28. Minute für die erste Vier-Tore-Führung (14:10). Nun wurden die Füchse immer hektischer, leisteten sich technische Fehler und lagen zur Pause sogar mit 10:16 zurück. Petkovic tobte, was augenscheinlich auch an den seiner Meinung nach teilweise fragwürdigen Entscheidungen der kroatischen Schiedsrichter Dalibor Jurinovic und Marko Mrvica lag.

Andreas Wolff überzeugt in der Schlussphase

Im zweiten Durchgang lief es für die Füchse, bei denen nun wieder Heinevetter das Tor hütete, zunächst gut. "Heine" zeigte die ein oder andere Parade und nach einem Treffer von Bjarki Mar Elisson hieß es nach 37 Minuten nur noch 14:17.

Gislason setzte nun mit Lukas Nilsson, Nikola Bilyk und Harald Reinkind vermehrt auf frische Kräfte im Rückraum und brachte Andreas Wolff für Landin auf der Torhüterposition. Mit Erfolg: In der 46. Minute erzielte der bärenstarke Ekberg das 22:17.

Von diesem Rückschlag erholten sich die Hauptstädter nicht mehr. Zwar bekam nun auch Kiel im Angriff Probleme, doch Berlin konnte das nicht nutzen, weil Wolff im Kasten seine Sache erstklassig machte und unter anderem einen Siebenmeter von Stipe Mandalinic entschärfte (51.). So geriet der verdiente Sieg der "Zebras" nicht mehr in Gefahr.

THW Kiel vs. Füchse Berlin: Die Torschützen

Kiel: Ekberg (7), Weinhold (5), M. Landin (4), Duvnjak (3), Pekeler, Nilsson (beide 2), Reinkind, Zarabec, Bilyk (alle 1).

Berlin: Elisson (6), Lindberg, Zachrisson, Marsenic, Drux (alle 3), Wiede (2), Mandalinic, Holm (beide 1).