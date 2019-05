EHF Cup Final Four heute im Liveticker: THW Kiel und Füchse Berlin im Einsatz

Beim Final Four des EHF Cups in Kiel finden heute die Halbfinal-Spiele zwischen dem THW und Team Tvis Holstebro sowie den Füchsen Berlin und dem FC Porto. Hier könnt ihr die Begegnung im LIVE-TICKER verfolgen.

Ihr wollt Handball der Extraklasse kostenlos sehen? Dann schnappt euch jetzt den DAZN-Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Team Tvis Holstebro vs. THW Kiel im LIVETICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Die Gäste aus Dänemark hingegen mussten im Viertelfinale ordentlich zittern. Nach Hin- und Rückspiel gegen Grundfos Tatabanya setzte sich Holstebro mit nur zwei Toren durch.

Vor Beginn: Der THW musste sich seinen Weg in das EHF-Cup-Final-Four übrigens weniger hart erkämpfen als die Konkurrenz. Als Veranstalter übersprangen die Norddeutschen das Viertelfinale.

Vor Beginn: Die französischen Zwillingsschwestern Julie und Charlotte Bonaventura pfeifen das erste Halbfinale zwischen Team Tvis Holstebro und dem THW Kiel um 18 Uhr an.

Das EHF-Cup-Final-Four heute live im Livestream

Das gesamte Final Four wird auf DAZN übertragen. Die Streaming-Plattform zeigt sowohl die Paarungen am Freitag als auch das Finale am Samstag. Eine Übertragung im TV findet nicht statt.

DAZN zeigt ausgewählte Sport-Highlights vieler Sportarten live. Zu den wichtigsten Sportarten gehören neben Handball auch Basketball, Tennis, Fußball und US-Sport.

Ein kostenloser Probemonat ist die ideale Gelegenheit, um mit DAZN auf Tuchfühlung zu gehen. Das monatlich kündbare Abonnement kostet daraufhin nur 9,99 Euro.

EHF Cup: Alle Termine im Überblick

Runde Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Halbfinale 17.05.2019 18 Uhr Team Tvis Holstebro THW Kiel Halbfinale 17.05.2019 20.45 Uhr Füchse Berlin FC Porto Spiel um Platz drei 18.05.2019 18 Uhr Finale 18.05.2019 20.45 Uhr

THW Kiel und Füchse Berlin: Der Titel wäre lukrativ

Das Turnier ist nicht nur prestigeträchtig, sondern auch lukrativ. Dem THW Kiel und den Füchsen Berlin winken bei einem Titelgewinn 100.000 Euro an Prämien. Der Zweitplatzierte bekommt zumindest 50.000 Euro. Im Spiel um Platz drei geht es immerhin um 25.000 Euro und der zweimalig Unterlegene muss sich mit 10.000 Euro begnügen.