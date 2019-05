Handball, EHF-Cup: THW Kiel steht im Finale - folgen die Füchse Berlin?

Der THW Kiel steht im Endspiel um den EHF-Cup. Die "Zebras" setzten sich im ersten Final-Four-Halbfinale vor 10.285 Zuschauern in der heimischen Sparkassen-Arena mit 32:26 (16:14) gegen Team Tvis Holstebro aus Dänemark durch. Wer am Samstag im Finale der Gegner sein wird, entscheidet sich im Duell zwischen den Füchsen Berlin und dem FC Porto (ab 20.45 Uhr LIVE auf DAZN und im LIVETICKER).

Der THW, der im Rückraum in den ersten 20 Minuten auf die Achse Lukas Nilsson, Nikola Bilyk und Harald Reinkind setzte und in der kompletten ersten Hälfte auf Domagoj Duvnjak verzichtete, startete nervös. Nach vier Minuten führte Holstebro mit 3:1.

Erst langsam fanden die Norddeutschen - auch aufgrund einiger Paraden von Niklas Landin - besser in die Partie. In der 10. Minute sorgte Hendrik Pekeler mit dem 5:4 nach herrlichem Pass an den Kreis von Nilsson für die erste Führung der Mannschaft von Trainer Alfred Gislason.

Zwischendurch erhöhte Kiel sogar auf vier Treffer Vorsprung, doch Unkonzentriertheiten im Abschluss sowie technische Fehler brachten die Gäste aus Dänemark, die die Kieler Unzulänglichkeiten für ihr gefürchtetes Tempospiel nutzten, wieder zurück. Mit einer 16:14-Führung ging der Favorit schließlich in die Pause.

Gislason bringt zur zweiten Halbzeit Duvnjak

Im zweiten Durchgang brachte Gislason, der sichtlich darum bemüht war, jedem Spieler genügend Pausen einzuräumen, direkt Duvnjak, der nun mit Steffen Weinhold und Spielmacher Miha Zarabec den Rückraum bildete. Die Kieler wurden nun auch in der Abwehr stärker, außerdem hielt Landin wieder klasse. In der 38. Minute versenkte Duvnjak einen Ball ins leere Tor zur beruhigenden 20:16-Führung.

In der Folgezeit machte sich der THW das Leben unnötig schwer, wieder war die Chancenverwertung ein Problem. Da allerdings Holstebro im Angriff ebenfalls immer größere Schwierigkeiten bekam, geriet der Vorsprung nie in Gefahr.

Im Gegenteil: Die Kieler eroberten durch ihre aggressive Deckung immer wieder den Ball, in der 44. Minute traf Weinhold in den leeren Kasten zum 23:18 und damit zur ersten Fünf-Tore-Führung. Holstebro agierte gezwungenermaßen immer häufiger mit dem siebten Feldspieler, machte das aber eher mäßig.

Letztlich setzte sich der deutsche Rekordmeister locker durch, der Einzug ins Endspiel (Sa., 20.45 Uhr LIVE auf DAZN) gegen die Füchse oder Porto ist völlig verdient.

THW Kiel - TTH Holstebro: Die Torschützen

Kiel: Ekberg (6), Pekeler (5), Weinhold, Nilsson (beide 4), Bilyk, Dahmke (beide 3), Duvnjak, Zarabec (beide 2), Wiencek, Reinkind, M. Landin (alle 1).

Holstebro: Bramming (7), Smits (5), Svavarsson, Mortensen, Porup, Balling Christensen (alle 3), Östlund, Nielsen (beide 1).