EHF-Cup: THW Kiel macht makellose Gruppenphase perfekt

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat im EHF-Cup auch sein sechstes Spiel gewonnen und schließt die Gruppenphase mit weißer Weste ab. Das Team von Trainer Alfred Gislason setzte sich am Samstag beim weiterhin sieglosen polnischen Vertreter KS Azoty-Pulawy mit 35:26 (15:14) durch.

Bester Werfer der Kieler war Hendrik Pekeler mit sieben Toren.

EHF-Cup: Kiel vorzeitig für Final Four qualifiziert

Kiel hatte sich den Sieg in Gruppe D schon vor vier Wochen vorzeitig gesichert und damit auch die Teilnahme am Final Four in eigener Halle (17./18. Mai) perfekt gemacht. Als Gastgeber überspringt der THW das Viertelfinale.