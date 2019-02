Handball, All-Star Game: Nationalmannschaft verliert gegen Bundesliga-Auswahl

Budenzauber, Partystimmung, tolle Tore: Fünf Tage nach dem Ende der Handball-Weltmeisterschaft wurde die Nationalmannschaft am Freitag beim All Star Game in Stuttgart noch einmal ausgiebig gefeiert. Vor 6200 Zuschauern in der ausverkauften Arena verlor der WM-Vierte zwar 39:42 (21:21) gegen eine hochkarätige Bundesliga-Auswahl - das Ergebnis spielte aber keine Rolle.

Dass Bundestrainer Christian Prokop auf Kapitän Uwe Gensheimer, Torwart Andreas Wolff, Hendrik Pekeler, Steffen Weinhold und Steffen Fäth verzichten musste, tat der Stimmung keinen Abbruch. Dafür sorgte auch die gut aufgelegte Liga-Auswahl, die vom dänischen Weltmeister-Coach Nikolaj Jacobsen (Rhein-Neckar Löwen) und Meistertrainer Maik Machulla (Flensburg-Handewitt) trainiert wurde.

"Es war eine schöne Veranstaltung", sehr temporeich", sagte Prokop bei Sky Sport News HD. Fabian Wiede sah es ähnlich: "Es war ein schönes Gefühl, ein super Abschluss mit einer tollen Stimmung."

Beide Mannschaften verzichteten auf allzu viel Klamauk und zeigten viele technisch anspruchsvolle Aktionen. Ohne große Härte in der Verteidigung kamen die Zuschauer voll auf ihre Kosten. Schon zur Pause waren 42 Tore gefallen.

Das war beste Werbung für den Rest der Saison, die schon Mitte der kommenden Woche weitergeht. Auch in der zweiten Hälfte wurden reichlich Tricks ausgepackt. Dazu kamen starke Torwart-Paraden auf beiden Seiten.

Für Prokop ging es nach der Partie erst einmal in einen Kurz-Urlaub. "Ich konnte mich nach der WM noch nicht entspannen", sagte der Coach: "Ich hoffe, die Entspannung kommt in der Woche, die ich nun endlich mit der Familie verbringen kann." Das nächste Länderspiel bestreiten die Deutschen am 9. März in Düsseldorf gegen die Schweiz.

Die Einnahmen der Veranstaltung in Stuttgart flossen unter anderem in die Dirk-Nowitzki-Stiftung und den Joachim-Deckarm-Fonds. So kamen den beiden Stiftungen insgesamt 10.000 Euro zugute.

Handball-WM: Das Abschlusszeugnis der DHB-Spieler © getty 1/19 Das DHB-Team hat die Handball-WM 2019 auf dem vierten Platz beendet. Wer hat stark gespielt? Bei wem sollte es beim nächsten Turnier besser laufen? Das Abschlusszeugnis der deutschen Spieler. © getty 2/19 Tor - Andreas Wolff: War diesmal nicht immer der "böse Wolff", sondern erlebte ein Turnier mit Höhen und Tiefen. Nach ordentlichen Partien ging ausgerechnet im Halbfinale nichts. Zeigte insgesamt 79 Paraden. Seine Quote: 35 Prozent. Note 3. © getty 3/19 Tor - Silvio Heinevetter: Erhielt wenig Spielzeit und agierte dann häufiger unglücklich. Die Quote des Berliners rutschte letztlich sogar unter 30 Prozent. Wie Wolff bekam auch er ausgerechnet im Halbfinale gegen Norwegen keinen Ball zu packen. Note 4. © getty 4/19 Linksaußen - Uwe Gensheimer: Der Kapitän hat eine ziemlich konstante WM auf größtenteils höchstem Niveau gespielt. War mit 56 Treffern bester DHB-Torschütze und versenkte 75 Prozent seiner Würfe. Note 1,5. © getty 5/19 Linksaußen - Matthias Musche: Erfüllte seine Rolle als Gensheimer-Backup grundsolide und steuerte 15 Tore bei 22 Versuchen (68 Prozent) bei. Bitter: Sein haarsträubender Fehler im Spiel um Platz drei besiegelte die Niederlage. Note 3. © getty 6/19 Rückraum links - Finn Lemke: War hinter Wiencek und Pekeler die Nummer 3 im deutschen Mittelblock und kam entsprechend nur sehr dosiert zum Einsatz. Akzeptierte seine Rolle aber ohne zu murren und stellte sich in den Dienst der Mannschaft. Note 3. © getty 7/19 Rückraum links - Fabian Böhm: Wenn er eingewechselt wurde, zeigte er keinerlei Ehrfurcht und war sofort da. Es war ein rundum erfrischender Auftritt. Glänzte besonders im Halbfinale. Seine Ausbeute: 24 Tore bei 35 Würfen (69 Prozent). Note 2. © getty 8/19 Rückraum links - Steffen Fäth: Durfte in den letzten HBL-Wochen gar nicht mehr spielen, was sich womöglich auf die WM ausgewirkt hat. Hatte unter dem Strich mehr Schatten als Licht in seiner Performance (22 Tore bei 42 Würfen, 52 Prozent). Note 4. © getty 9/19 Rückraum Mitte - Martin Strobel: Machte mit einer Ausnahme (Russland-Spiel) seine Sache als Denker und Lenker gut. Verletzte sich gegen Kroatien aber schwer und war damit raus. Erzielte zehn Tore bei 16 Würfen und kam damit auf 63 Prozent. Note 2,5. © getty 10/19 Rückraum Mitte - Fabian Wiede: Übernahm vor allem nach dem Strobel-Aus Verantwortung und ging voran. Sein Auftritt gegen Kroatien war herausragend. Mit 39 Assists bester deutscher Vorlagengeber, traf 24 von 38 Würfen - macht 63 Prozent. Note 1,5. © getty 11/19 Rückraum Mitte - Paul Drux: Wurde erst kurz vor der WM fit und bewies immer wieder, wie unglaublich wichtig er in Angriff und Abwehr sein kann. Schaffte es aber nicht, konstant gut zu spielen. Quote: 64 Prozent (21 von 33). Note 3. © getty 12/19 Rückraum Mitte - Tim Suton: Wurde vor dem letzten Hauptrundenspiel für Strobel nachnominiert und spielte gegen Spanien frech auf. Im Halbfinale und im Spiel um Platz drei lief es dann aber nicht mehr so (insgesamt 5 von 10, 50 Prozent). Note 3. © getty 13/19 Rückraum rechts - Steffen Weinhold: Kam gut ins Turnier und ackerte in Angriff und Abwehr. Zog sich aber in der Vorrunde eine Zerrung zu und konnte kaum noch eingesetzt werden. Biss so gut es ging auf die Zähne. Quote: 9 von 15, 60 Prozent. Note 3. © getty 14/19 Rückraum rechts - Kai Häfner: Stieß nach Weinholds Verletzung zum Team und stand mit Hauptrundenbeginn im Kader. Schaffte es leider nicht, Schwung in den Rückraum zu bringen. Traf lediglich sieben seiner 19 Abschlüsse (37 Prozent). Note 4,5. © getty 15/19 Rückraum rechts - Franz Semper: Stand lediglich in der Vorrunde im Kader. Für den 21-Jährigen ging es eher darum, Erfahrungen zu sammeln. Akzente konnte er noch keine setzen (3 von 6, 50 Prozent). Note 3. © getty 16/19 Rechtsaußen - Patrick Groetzki: Es war nicht das Turnier des Patrick Groetzki. Ließ viel zu viele Möglichkeiten liegen und wurde seine Verunsicherung deshalb nie so richtig los. Brachte nur 14 seiner 25 Versuche im Kasten unter, also 56 Prozent. Note 4,5. © getty 17/19 Kreis - Patrick Wiencek: Großartige Abwehr-Leistung! Der Kieler avancierte mit seiner Vorstellung im Mittelblock zum Liebling der Fans. Im Angriff erhielt er nicht viele Spielanteile, weshalb er nur auf 12 Tore kam (75 Prozent). Note 1,5. © getty 18/19 Kreis - Hendrik Pekeler: Zeigte gemeinsam mit Wiencek im Mittelblock in verschiedenen Abwehrformationen herausragende Leistungen und war auch im Angriff ein Faktor. Seine Quote: 20 von 27 (74 Prozent). Note 1,5. © getty 19/19 Kreis - Jannik Kohlbacher: Obwohl er gar nicht so viele Spielanteile erhielt, war Kohli ebenfalls im Angriff und in der Abwehr auf der Halbposition überzeugend. Traf 24 seiner 30 Versuche und damit 80 Prozent. Note 2.

Handball: DHB und HBL stellen Weichen für die Zukunft

Neben dem Show-Spiel ging es in Stuttgart auch um Weichenstellungen für die Zukunft. Hinter verschlossenen Türen standen Spitzentreffen auf dem Programm. Bei der größten Runde unter der Leitung des Ligaverbandes HBL erörterten die Trainer, Sportchefs und Geschäftsführer der Bundesliga sowie der 2. Liga, wie der Schwung der Heim-WM mit in den Alltag genommen werden kann.

Nicht minder wichtig war das Treffen der Kapitäne der Klubs mit dem Mannschaftsrat der Nationalmannschaft. Hier stand das Dauerthema Belastung im Mittelpunkt. Die HBL und der Deutsche Handball-Bund (DHB) erhofften sich ein Stimmungsbild, das die Ansichten in der Liga repräsentativ widerspiegelt. "Das war insgesamt eine sehr gute Diskussionsrunde", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning.

Prokop bekommt noch vier Wochen Zeit, um der DHB-Spitze seine WM-Analyse vorzulegen. "Dann wird es ein Gespräch mit Sportvorstand Axel Kromer geben", äußerte Hanning: "Dann werden wir sehen, wo es Stellschrauben gibt, wo wir Dinge noch besser machen können."