Zuschauerrekord bei der Handball-WM: Schon 837.000 Besucher

Die Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark vermeldet bereits vor dem Halbfinale einen Zuschauerrekord.

Bisher sahen insgesamt 837.000 Besucher in Berlin, Köln, München, Kopenhagen und Herning die 92 Spiele in Vor-, Haupt- und Platzierungsrunde. Den bisherigen Rekord hielt die WM 2007 in Deutschland mit insgesamt 750.000 Zuschauern.

"Wir waren selbst dann voll besetzt, wenn die deutsche Mannschaft nicht gespielt hat", sagte Andreas Michelmann, Präsident der Deutschen Handballbundes (DHB): "Daran sieht man, was diese WM für den Handball bedeutet."

DHB-Vizepräsident Bob Hanning wertet die gesamte WM bereits vor den K.o.-Spielen als vollen Erfolg: "Es ist alles so aufgegangen, wie wir es uns vorgestellt hatten - und sogar noch ein bisschen besser."

Handball-WM: Noten und Einzelkritiken zu DHB vs. Kroatien © getty 1/17 Das DHB-Team hat Kroatien mit 22:21 geschlagen und steht damit im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Wer hat überzeugt? Wer eher weniger? Hier gibt es die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/17 Tor - Andreas Wolff: Hatte gute Momente und hielt vor allem am Ende einen ganz wichtigen Ball, kam aber unter dem Strich nicht an sein höchstes Leistungsvermögen ran, wie seine Quote von 30 Prozent beweist. Note 3,5. © getty 3/17 Tor - Silvio Heinevetter: Wurde in der zweiten Hälfte nur ganz, ganz kurz von Prokop reingeworfen. Bekam in dieser Phase nur zwei Bälle auf seinen Kasten und beide waren drin. Keine Benotung. © getty 4/17 Linksaußen - Uwe Gensheimer: War diesmal nicht ansatzweise so souverän wie im restlichen Turnier. Vergab einen Siebenmeter und traf insgesamt nur vier seiner acht Würfe. Erzielte aber das Tor zum 22:20, was die Vorentscheidung bedeutete. Note 3,5. © getty 5/17 Linksaußen - Matthias Musche: Kam direkt zu Beginn der zweiten Hälfte für Gensheimer, konnte aber keine Akzente setzen. Sein einziger Wurf auf den Kasten war nicht drin. Note 4. © getty 6/17 Rückraum links - Finn Lemke: Kam ebenfalls nur ganz kurz zum Einsatz, als Pekeler seine zweite Zeitstrafe kassiert hatte. Keine Benotung. © getty 7/17 Rückraum links - Fabian Böhm: Brauchte wie immer nach seiner Hereinnahme nicht lange, um auf Betriebstemperatur zu sein. War im ersten Teil der zweiten Hälfte ein ganz wichtiger Faktor und verwandelte zwei seiner drei Würfe. Note 2,5. © getty 8/17 Rückraum links - Steffen Fäth: War über weite Strecken nicht richtig drin im Spiel und musste längere Zeit auch auf der Bank Platz nehmen. Erzielte in der Schlussphase aber eines seiner zwei ganz wichtigen Tore. Note 3. © getty 9/17 Rückraum Mitte - Martin Strobel: Musste bereits in der neunten Minute aufgrund einer schweren Knieverletzung vom Feld. Für ihn ist die WM gelaufen. Keine Benotung. © getty 10/17 Rückraum Mitte - Fabian Wiede: Weltklasse-Leistung! Übernahm vor allem nach Strobels Ausfall die Verantwortung im Rückraum. War mit sechs Toren bester Werfer der Partie. Seine unfassbare Quote: 100 Prozent! Note 1. © getty 11/17 Rückraum Mitte - Paul Drux: War leider kein Faktor im deutschen Angriff (0 Tore). Und auch in der Abwehr wurde ihm in der zweiten Halbzeit Kohlbacher vorgezogen. Note 4,5. © getty 12/17 Rückraum rechts - Steffen Weinhold: Ganz eindeutig noch nicht wieder richtig fit nach seiner kurzen Verletzungspause. Kam nur sehr kurz zum Einsatz. Keine Benotung. © getty 13/17 Rückraum rechts - Kai Häfner: Auch Häfner zeigte eine durchwachsene Vorstellung mit zwei Toren bei vier Versuchen. Konnte dem Spiel seinen Stempel nicht wirklich aufdrücken. Note 3,5. © getty 14/17 Rechtsaußen - Patrick Groetzki: Zeigte gegen Kroatien eine grauenhafte Vorstellung. Handelte sich zwei Zeitstrafen ein, leistete sich haarsträubende technische Fehler und traf keinen seiner zwei Würfe. Note 5,5. © getty 15/17 Kreis - Patrick Wiencek: Bot erneut eine überragende Vorstellung im Mittelblock. Offensiv mit einem Tor bei einem Versuch. Note 1,5. © getty 16/17 Kreis - Hendrik Pekeler: Übernahm in der 3-2-1-Deckung den offensiven Part und machte seine Sache fantastisch. Traf im Angriff drei seiner vier Würfe. Note 1,5. © getty 17/17 Kreis - Jannik Kohlbacher: Erzielte zwei Tore, zeigte aber vor allem in der Abwehr auf der halbrechten Position eine großartige Vorstellung. Note 2.

Gustavsson beklagt Belastung: "Jedes Jahr der gleiche Scheiß"

Der isländische Nationaltorhüter Björgvin Gustavsson hat derweil die hohe Belastung für die Spieler bei der Weltmeisterschaft beklagt. "Jeder Idiot sieht, was hier los ist. Der Handball sollte mehr genossen werden, und ich verspreche, der Handball wird hier momentan in Deutschland nicht genossen. In jeder Mannschaft weinen sie darüber. Das ist jedes Jahr der gleiche Scheiß", sagte der ehemalige Bundesligatorhüter im Gespräch mit dem Handball-Podcast Kreis Ab.

Gustavsson kritisierte zudem Weltverbandspräsident Hassan Moustafa. "Moustafa hat das letzte Wort. Es gibt nur ein Wort und das ist sein Wort. Es spielt keine Rolle, was wir anderen machen", sagte Gustavsson. Island war nach drei Niederlagen in der Hauptrunde als Tabellenletzter in der deutschen Gruppe ausgeschieden.