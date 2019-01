Handball-WM: Spanien, Schweden und Ungarn lösen Hauptrunden-Ticket

Europameister Spanien, Schweden und Ungarn haben bei der Handball-WM in Deutschland und Dänemark ihr Ticket für die Hauptrunde gelöst.

Spanien setzte sich in der Gruppe B in München mit 32:21 (13:12) gegen Mazedonien durch und trifft damit in der am Samstag in Köln beginnenden zweiten Turnierphase auf die Auswahl des DHB.

Mitfavorit Kroatien stand schon vor dem lockeren 32:20 (19:9) gegen Außenseiter Bahrain in der Olympiahalle als deutscher Gegner fest. Dabei schonte der zweimalige Olympiasieger zahlreiche Stars für das Gruppenfinale am Donnerstag gegen Spanien. Manuel Strlek war mit elf Toren bester Werfer seines Teams. Der dritte deutsche Hauptrundengegner wird am Donnerstag im direkten Duell zwischen dem EM-Elften Mazedonien und dem WM-14. Island ermittelt.

Spanien siegte gegen Mazedonien dank eines starken Zwischenspurts zu Beginn der zweiten Halbzeit. Die Iberer bauten ihre 13:12-Pausenführung innerhalb von drei Minuten auf 18:12 aus. Bester spanischer Werfer war Aleix Gomez mit sechs Toren.

Noten und Einzelkritiken: Ein Perfekter unter vielen Guten © getty 1/17 Deutschland hat sich nach toller Leistung und einem großen Fight mit 25:25 von Frankreich getrennt. Wer war auf DHB-Seite stark, bei wem ist Luft nach oben? Die Einzelkritik. © getty 2/17 Tor - Andreas Wolff: Hatte gute Phasen, war teilweise aber auch nicht im Spiel und musste zwischendurch für Heinevetter weichen. Verbuchte neun Paraden und hielt insgesamt 32 Prozent aller Würfe, die auf seinen Kasten kamen. Note 3. © getty 3/17 Tor - Silvio Heinevetter: Kam in der zweiten Hälfte kurzzeitig für den schwächelnden Wolff. Erwischte aber keinen guten Tag und musste nach wenigen Minuten wieder weichen. Heine zeigte zwei Paraden und kam auf eine Quote von 25 Prozent. Note 4,5. © getty 4/17 Linksaußen - Uwe Gensheimer: Verwarf zwar seinen ersten Siebenmeter bei dieser WM, war aber ansonsten wie schon in den letzten Tagen sehr zuverlässig und unglaublich motiviert. Kam auf vier Tore bei fünf Würfen. Note 2. © getty 5/17 Linksaußen - Matthias Musche: Musste die komplette Spielzeit über auf der Bank Platz nehmen. Keine Benotung. © getty 6/17 Rückraum links - Finn Lemke: Mit ihm war der Mittelblock nicht so stabil wie mit Wiencek und Pekeler. Kam immer wieder einen Schritt zu spät und ließ das eine oder andere Anspiel an den Kreis zu. Note 4,5. © getty 7/17 Rückraum links - Steffen Fäth. Spielte mit Mut. Hatte aber einige schlechte Pässe dabei und lag ein ums andere Mal bei seiner Wurfauswahl daneben. Lediglich einer seiner fünf Würfe fand ins Ziel. Note 4,5. © getty 8/17 Rückraum links - Fabian Böhm: War direkt nach seiner Hereinnahme gut drin im Spiel und machte zwei Tore. Vergab aber in der entscheidenden Phase einen relativ offenen Wurf und spielte den Fehlpass, der den Franzosen den Ausgleich ermöglichte. Note 4,5. © getty 9/17 Rückraum Mitte - Martin Strobel: Überzeugte in der ersten Hälfte im Spielaufbau nur bedingt, weil er nicht viel für seine Mitspieler kreieren konnte. Nach der Pause dann wie entfesselt im Angriff unterwegs. Vier Würfe, vier Tore. Note 2. © getty 10/17 Rückraum Mitte - Fabian Wiede: Setzte seine Mitspieler ein ums andere Mal exzellent in Szene und feuerte aus dem Rückraum präzise Würfe ab. Traf vier seiner sechs Versuche und wurde von der IHF zum Man oft he Match gewählt. Note 1,5. © getty 11/17 Rückraum Mitte - Paul Drux: Machte in der relativ kurzen Zeit, in der er spielte, wenig falsch – ohne dabei zu glänzen. Versenkte beide seine Würfe und agierte auch in der Abwehr ordentlich. Note 3. © getty 12/17 Rückraum rechts - Steffen Weinhold: Stand am Anfang auf der Platte, bekam in dieser Zeit ordentlich was ab und spielte anschließend kaum mehr. Gab keinen einzigen Wurf auf den Kasten der Franzosen ab. Note 4. © getty 13/17 Rückraum rechts - Franz Semper: Musste die komplette Spielzeit über auf der Bank Platz nehmen. Keine Benotung. © getty 14/17 Rechstaußen - Patrick Groetzki: Wurde nach seinen Auftritten in den ersten Spielen kritisiert und verweigerte womöglich aufgrund der leichten Verunsicherung einmal den möglichen Weg zum Tor. Ansonsten stark, versenkte alle seine drei Versuche. Note 2. © getty 15/17 Kreis - Patrick Wiencek: War in der Abwehr großartig, packte energisch zu und schüttelte die Franzosen regelrecht durch. Im Angriff wurde er kaum eingesetzt, weshalb es auch nur zu einem Abschluss reichte, der daneben ging. Note 1,5. © getty 16/17 Kreis - Hendrik Pekeler: Ebenso großartig wie Wiencek in der Abwehr war er gemeinsam mit seinem Teamkollegen der Fels in der Brandung. Peke glänzte zudem noch im Angriff und leistete sich bei seinen drei Abschlüssen keinen Fehler. Note 1. © getty 17/17 Kreis - Jannik Kohlbacher: Bekam gerade im Angriff sicherlich nicht so viel Spielzeit, wie er es gerne hätte. Dennoch war es ein beherzter Auftritt von Kohli. Zwei Würfe, zwei Tore - dazu in der Abwehr sehr ordentlich. Note 2,5.

Ex-DHB-Trainer Sigurdsson scheitert - Schweden ringt Katar nieder

Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson hat mit Japan derweil die vierte Niederlage kassiert. Der Sechste der Asienmeisterschaft unterlag Island trotz einer ansprechenden Leistung 21:25 (12:13) und hat nach der vierten Niederlage im vierten Spiel keine Chance mehr, die Runde der besten zwölf Teams zu erreichen.

"Sie haben den Sieg verdient, waren immer einen Schritt voraus. Ich bin zufrieden mit der Leistung meines Teams, vielleicht brauchen wir noch zwei bis drei Jahre, um solche Spiele zu gewinnen", sagte Sigurdsson. Der Isländer hatte die DHB-Auswahl 2016 mit einem Finalsieg gegen Spanien sensationell zum EM-Titel geführt.

Vize-Europameister Schweden besiegte in der Gruppe D in Kopenhagen Katar mit 23:22 (10:11). Der ehemalige Vize-Weltmeister Katar hat trotz der dritten Niederlage im vierten Spiel aber noch eine kleine Chance auf die Hauptrunde.

Handball-WM: Acht Hauptrunden-Teilnehmer stehen fest

Dem WM-Siebten Ungarn genügte unterdessen ein 30:30 (14:14) gegen Ägypten. Die Ägypter hätten die Hauptrunde bei einem Sieg gegen Außenseiter Angola am Donnerstag sicher.

Vor Spanien, Schweden und Ungarn hatten bereits Co-Gastgeber Deutschland, Titelverteidiger Frankreich, Olympiasieger Dänemark, Vize-Weltmeister Norwegen sowie Kroatien das Ticket sicher. Die ersten beiden Teams der beiden Hauptrundengruppen ziehen ins Halbfinale am 25. Januar in Hamburg ein.

