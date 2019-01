Handball-WM: Norwegen wahrt Chance aufs Halbfinale - Spanien souverän

Norwegen hat seine Chance auf den Halbfinaleinzug bei der Handball-WM in Deutschland und Dänemark gewahrt. Auch Europameister Spanien darf sich noch leichte Hoffnungen auf einen Platz unter den besten vier Mannschaften.

Vize-Weltmeister Norwegen bezwang Vize-Europameister Schweden im dänischen Herning in einem teils hochklassigen Spiel 30:27 (17:14) und hat in der Hauptrunden-Gruppe II nun 6:2 Punkte auf dem Konto. Bester Werfer der Norweger war der überragende Magnus Jondal vom deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt mit elf Toren.

Schweden hat nach der ersten Turnierniederlage ebenfalls 6:2 Zähler. Olympiasieger Dänemark führt die Gruppe mit 6:0 Punkten an und trifft am Montagabend noch auf Ägypten. Am letzten Spiel am Mittwoch kommt es zum Duell zwischen Dänemark und Schweden sowie Norwegen und Ungarn (3:5).

Die Schlüssel zum Sieg gegen Kroatien: So klappt es mit dem Halbfinal-Einzug © getty 1/14 Das DHB-Team kann am Montag (20.30 Uhr) mit einem Sieg gegen Kroatien ins Halbfinale einziehen. SPOX nennt euch die Schlüssel zum Sieg gegen den Weltmeister von 2003. © getty 2/14 Das Momentum: Liegt nach der sensationellen 26:29-Niederlage der Kroaten gegen Brasilien eindeutig auf deutscher Seite. Das DHB-Team ist bei dieser WM noch ungeschlagen. © getty 3/14 Top-Abwehrleistung: Die Deckung ist die Basis des deutschen Spiels. Hier ist besonders der bislang überzeugende Mittelblock mit Wiencek und Pekeler gefragt. Dazu muss das Zusammenspiel zwischen Abwehr und den Torhütern Wolff und Heinevetter funktionieren. © getty 4/14 Starken Rückraum stoppen: Mit Duvnjak, Stepancic und Karacic verfügen die Kroaten über einen exzellenten Rückraum, in dem Duvnjak die Führungsfigur, keineswegs aber der Alleinunterhalter ist. Normalerweise gehört dazu auch Cindric... © getty 5/14 Doch der Spielmacher hat sich im Spiel gegen Brasilien verletzt und steht gegen das DHB-Team nicht im Kader. Ein herber Rückschlag. © getty 6/14 Spiel mit siebtem Feldspieler stören: Die Kroaten agieren oft mit dem siebten Feldspieler. Brasilien hat gezeigt, wie das zu verteidigen ist. Ein Brasilianer rückte immer aggressiv und mit perfektem Timing aus der Deckung und zerstörte so den Spielfluss. © getty 7/14 Das aggressive Verteidigen der Brasilianer führte außerdem zu vielen technischen Fehlern der Kroaten. Auf diese Weise wurden zahlreiche einfache Treffer in den leeren Kasten erzielt. © getty 8/14 Kroatisches Bollwerk knacken: Die Kroaten haben nach Deutschland von den Zahlen her die zweitbeste Abwehr der WM - wenn man den Auftritt gegen Brasilien weglässt. Musa, Blazevic, Duvnjak und Stepancic sind beispielsweise defensiv stark. © getty 9/14 Wie geht man damit um? Bundestrainer Prokop möchte, dass sein Team gegen die 6:0-Abwehr Kroatiens geduldig agiert und die großen Leute dazu zwingt, in Bewegung zu geraten. Dadurch müssten Lücken entstehen. © getty 10/14 Steigerung im Angriff: Dabei ruhen die Hoffnungen auf dem Rückraum mit Fäth, Wiede, Drux, Weinhold und Böhm. Besonders von Wiede, der gegen Island keinen guten Tag erwischte, muss mehr kommen. Außerdem darf das DHB-Team nicht so viele Chancen auslassen. © getty 11/14 Ein weiterer, ganz entscheidender Baustein im Angriff ist Strobel. Der Rückraum-Mitte-Mann, von Prokop liebevoll als "Spielmaus" bezeichnet, muss seine Kollegen in Szene setzen. Nicht nur die Rückraumspieler, sondern auch die Kreisläufer. © getty 12/14 Ein Tag mehr Pause: Kroatien muss bereits 24 Stunden nach der Pleite gegen Brasilien wieder ran und dürfte zumindest etwas müde sein. Das DHB-Team durfte dagegen am Sonntag die Beine hochlegen und ist entsprechend ausgeruht. © getty 13/14 Die Fans: Der Großteil der 19.250 Zuschauer in Köln wird Deutschland die Daumen drücken. Wie zuletzt setzt Prokop darauf, mit den Fans eine Einheit zu bilden. © getty 14/14 Emotionen kontrollieren: Prokop betonte, dass es gefährlich sei, immer emotional zu sein. Deshalb fahren die DHB-Spieler nach jeder Partie bewusst die Euphorie herunter, um keine Energie zu verschwenden. Emotionen pur soll es nur auf dem Feld geben.

Spanien wahrt Minimalchance aufs Halbfinale

In der deutschen Gruppe I hat Spanien derweil seine Minimalchance auf das Halbfinale erhalten. Der Europameister setzte sich in Köln vor 17.209 Zuschauern gegen Kroatien-Bezwinger Brasilien mit 36:24 (19:13) durch und hat vor dem abschließenden Spiel gegen die deutsche Auswahl am Mittwoch (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) 4:4 Punkte.

Sollte das DHB-Team allerdings am Montagabend gegen Kroaten gewinnen, hätte Spanien im Medaillenkampf keine Chance mehr. Beste Werfer der Iberer gegen Brasilien (2:6) waren Ferran Sole und Aitor Arino mit jeweils sechs Toren.

Handball-WM: Ergebnisse vom Montag