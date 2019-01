Handball-WM: Tobias Reichmann sorgt mit Post für Wirbel

Den ganzen Wirbel bekam Tobias Reichmann schon gar nicht mehr mit. Der aussortierte Europameister war längst im sonnigen Florida gelandet, als sein spontaner Urlaubstrip, garniert mit einem vielsagenden Abschiedsgruß, in der Heimat hohe Wellen schlug. Urlaub in Orlando statt Handball in Berlin: Der Reichmann-Ärger platzte mitten in die WM-Euphorie und traf den Verband kurz vor dem Eröffnungsspiel gegen Korea (ab 18.15 Uhr im LIVETICKER) zur Unzeit.



"Ich bin dann mal weg. Wieso, weiß ich gar nicht genau...Ahhh, doch...Spontanurlaub", schrieb der Rechtsaußen von Bundesligist MT Melsungen auf Instagram und postete ein Bild von sich am Flughafen, versehen mit dem Hashtag "sorrynotsorry". Ein weiteres Selfie vor seinem Abflug, über das auch das ARD-Morgenmagazin berichtete, kommentierte Reichmann mit der Botschaft "Tschausen ihr Banausen".

Es war die erste öffentliche Reaktion von Reichmann auf seine überraschende Aussortierung durch Bundestrainer Christian Prokop am vergangenen Sonntag. Am Donnerstag legte er mit einem Foto vom nächtlichen Orlando sogar noch einmal nach: "Berlin äähhh Orlando by night", schrieb er.

Reichmann sorgt auf Instagram für Wirbel

Beim Deutschen Handballbund (DHB) herrschte am Donnerstag helle Aufregung. Hinter den Kulissen wurde heiß diskutiert, wie mit dem offensichtlichen Affront umzugehen ist. Doch um die wochenlang entfachte Euphorie rund um den WM-Start nicht zu gefährden, verzichteten Prokop und die Verbandsspitze zunächst auf Konsequenzen. Zumal Reichmann die einzige personelle Alternative zu Rechtsaußen Patrick Groetzki darstellt.

"Wir konzentrieren uns ausschließlich auf die Spieler, die da sind. Sie haben unsere vollstes Vertrauen", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning dem SID zerknirscht. Sollte Groetzki verletzungsfrei bleiben, dürfte eine Rückkehr Reichmanns ins Team damit ausgeschlossen sein.

Axel Geerken, Vorstandschef von MT Melsungen, erklärte, dass der fünftägige Urlaubstrip mit dem Verein abgesprochen sei. "Ich persönlich hätte in seiner Position aber ein anderes Urlaubsziel gewählt", sagte Geerken dem SID. Alle könnten "nachvollziehen, dass Tobias sehr enttäuscht ist, aber es war die Entscheidung des Bundestrainers, die es zu respektieren gilt." Ex-Welthandballer Daniel Stephan kommentierte süffisant: "Florida ist doch ein schönes Reiseziel. Und das Wetter ist auch besser."

Hanning gab sich derweil alle Mühe, den Schaden in Grenzen zu halten und betrieb Krisenkommunikation. "Tobi wollte einmal ganz raus und abschalten. Die Enttäuschung bei ihm ist riesengroß", sagte Hanning. Reichmann könne bei Bedarf schnell wieder beim Team sein. Mit dann aber rund zwölf Stunden Flug in den Knochen würde ein Einsatz nur wenig Sinn machen.

Büffel und Zerstörer: Diese Spieler sollen das Wintermärchen schreiben © imago 1/17 Die Handball-WM im eigenen Land steht vor der Tür und soll zum Wintermärchen werden. SPOX stellt die von Bundestrainer Christian Prokop nominierten Spieler vor und welche Rolle sie in der DHB-Auswahl spielen. © getty 2/17 TOR - Andreas Wolff (THW Kiel): Der EM-Held von 2016 hat im Klub mit Landin knallharte Konkurrenz und kommt deshalb immer wieder nicht so zum Zug, wie er sich das vorstellt. Gehört dennoch zu den Besten und kann jederzeit über sich hinauswachsen. © getty 3/17 TOR - Silvio Heinevetter (Füchse Berlin): Ist für Prokop erstmal die Nummer 2 im Kasten. Heine glänzt seit einigen Wochen mit toller Form und ist damit die perfekte Ergänzung zu Wolff. Auch er ist stets in der Lage, die Bude komplett zu vernageln. © getty 4/17 LINKSAUSSEN - Uwe Gensheimer (PSG): Der Kapitän hat nach der schwachen EM etwas gutzumachen. Und man merkt, dass er genau das tun will. Auf seiner Position gibt es weltweit keinen besseren Spieler. Er ist zudem der erste Siebenmeterschütze des DHB. © getty 5/17 LINKSAUSSEN - Matthias Musche (SC Magdeburg): Wird vom Bundestrainer für seine Emotionalität und Führungsqualitäten geschätzt. Musche ist schnell und treffsicher. Ist mit 162 Buden derzeit der beste Torschütze der HBL. © getty 6/17 RÜCKRAUM LINKS - Finn Lemke (MT Melsungen): Ist Abwehrchef, Zerstörer und emotionaler Leader auf dem Feld! Beim EM-Triumph 2016 einer der wichtigsten Akteure. Lemke wurde in Kroatien zunächst nicht nominiert, weshalb Prokop massiv in die Kritik geriet. © getty 7/17 RÜCKRAUM LINKS - Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf): Ist charakterlich ein unglaublich guter Typ, der bei den Recken starke Leistungen zeigt. Es gibt aber Zweifel, ob Böhm auch gegen absolute Topnationen seine Stärken ausspielen kann. © getty 8/17 RÜCKRAUM LINKS - Steffen Fäth (Rhein-Neckar Löwen): Vom Potential her der wohl beste deutsche Rückraumspieler. Geniale Pässe, wuchtige Abschlüsse - Fäth hat die ganze Palette drauf. Braucht das Vertrauen des Trainers, was er im Klub zuletzt nicht hatte. © getty 9/17 RÜCKRAUM MITTE - Martin Strobel (HBW Balingen-Weilstetten): Klassicher Spielermacher, der aktuell in der 2. Liga aktiv ist. Hat viel Erfahrung auf höchstem Niveau und strahlt selbst in Stresssituationen Ruhe aus. Soll Struktur ins deutsche Spiel bringen. © getty 10/17 RÜCKRAUM MITTE - Fabian Wiede (Füchse Berlin): Wird abwechselnd mit Strobel den Spielaufbau übernehmen, kann aber auch im rechten Rückraum eingesetzt werden. Der Linkshänder ist kreativ und kann sich selbst und seine Mitspieler in Szene setzen. © getty 11/17 RÜCKRAUM MITTE - Paul Drux (Füchse Berlin): Hat unfassbares Talent und ist nur deshalb noch kein Superstar, weil er sich immer wieder mit Verletzungen herumplagen muss. Ist im Rückraum fast schon eine Allzweckwaffe mit starkem Zug zum Tor. © getty 12/17 RÜCKRAUM RECHTS - Steffen Weinhold (THW Kiel): Kann absolute Weltklasse verkörpern und auf eigene Faust Angriffe kreieren. Ist ein ruhiger Typ, auf dessen Meinung das Team aber genau hört. Spielt immer mit vollem Einsatz und ohne Rücksicht auf Verluste. © imago 13/17 RÜCKRAUM RECHTS - Franz Semper (SC DHfK Leipzig): Der 21-jährige Jungspund hat sich mit starken Leistungen in der HBL seine erstmalige Nominierung für ein großes Turnier erarbeitet. Wird wahrscheinlich nicht so oft zum Einsatz kommen, soll eher lernen. © getty 14/17 RECHTSAUSSEN - Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen): Als einziger Rechtsaußen im Kader wird er sehr viel Spielzeit erhalten. Groetzki ist ein verlässlicher Spieler, der pfeilschnell ist und somit vor allem im Tempogegenstoß seine Stärken hat. © getty 15/17 KREIS - Patrick Wiencek (THW Kiel): Wird im Mittelblock eine wichtige Rolle spielen. Wiencek ist in Kiel absoluter Leistungsträger, der erbarmungslos zupacken kann. Der gebürtige Duisburger ist außerdem im Angriff eine wichtige Option. © getty 16/17 KREIS - Hendrik Pekeler (THW Kiel): Neben Lemke und Wiencek der dritte Spieler, der im Mittelblock für Stabilität in der deutschen Abwehr sorgen muss. Wird bei der WM im Angriff wahrscheinlich nicht so häufig zu sehen sein. © getty 17/17 KREIS - Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen): Hat sich unglaublich positiv entwickelt und ist mittlerweile ein Büffel, der von fast keiner Abwehr aufzuhalten ist. Kohli ist aller Voraussicht nach im Angriff Deutschlands Option Nummer 1 am Kreis.

Reichmann steht auf Nachrücker-Liste

Coach Prokop, der am Sonntag betont hatte, wie wichtig es sei, dass Reichmann "im Sinne bei dieser Mannschaft bleibt", kann im Turnierverlauf bis zu drei Wechsel im WM-Kader vornehmen. Dafür stehen zwölf Spieler aus dem erweiterten Kader zur Verfügung - zu ihnen zählt auch Reichmann.

Der Frust bei Reichmann ist durchaus nachvollziehbar, seine Art der Kritik nicht. Der sprunggewaltige Flügelspieler war beim sensationellen Titelgewinn bei der EM 2016 bester deutscher Torschütze und landete mit 46 Treffern aus acht Spielen auf Rang zwei für das Turnier. Zudem wurde er ins All-Star-Team der EM gewählt.

"Überraschen tut einen zwar nichts mehr, aber damit habe ich nicht gerechnet. Das hatte sich nicht angedeutet", sagte Groetzki über die Entscheidung gegen Reichmann.