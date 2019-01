Handball-WM: Zweiter Sieg für Mitfavorit Norwegen

Mitfavorit Norwegen ist bei der Handball-WM in Dänemark und Deutschland schon auf Betriebstemperatur. Der Vize-Weltmeister fertigte nach dem überzeugenden Auftaktsieg gegen Afrikameister Tunesien (34:24) in der Gruppe C auch Außenseiter Saudi-Arabien mit 40:21 (20:10) ab.

Bester Werfer der Norweger im Endspielort Herning war Magnus Röd vom deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt mit acht Toren.

Österreich musste zuvor nach dem Auftaktsieg gegen Außenseiter Saudi-Arabien einen herben Dämpfer hinnehmen. Der EM-15. war beim 24:32 (15:14) gegen Chile in der zweiten Halbzeit chancenlos.

Erwin Feuchtmann erzielte neun Treffer für die Chilenen, die zum Auftakt gegen Co-Gastgeber Dänemark unter die Räder gekommen waren (16:39).