Handball-WM - Deutschland: Häfner rückt für Semper ins Team

Personeller Wechsel bei den deutschen Handballern: Zum Start in die WM-Hauptrunde rückt Europameister Kai Häfner in den 16er-Kader von Bundestrainer Christian Prokop.

Der Rückraumspieler von der TSV Hannover-Burgdorf wird bereits in der Partie am Samstagabend (20.30 Uhr im LIVE-TICKER) in Köln gegen Island den Platz von Youngster Franz Semper einnehmen. Dies teilte der DHB mit.

Der 29-jährige Linkshänder Häfner, der bereits beim EM-Triumph 2016 nachnominiert worden war, weilt seit Mittwoch bei der Mannschaft und ist neben Fabian Wiede und Steffen Weinhold eine weitere Option für den rechten Rückraum.

Weinhold erlitt im Vorrundenspiel gegen Frankreich (25:25) eine leichte Adduktorenzerrung, ist aber bereit für die zweite Turnierphase. Ob er gegen Island zum Einsatz kommen wird, ist aber noch fraglich.

Der junge Semper wird weiter bei der deutschen Mannschaft bleiben. DHB-Coach Prokop hat damit im weiteren Turnierverlauf noch zwei weitere Wechseloptionen. Dabei ist auch eine Rückkehr Sempers möglich.

In der WM-Hauptrunde trifft das deutsche Team neben Island noch auf Kroatien (Montag) und Europameister Spanien (Mittwoch). Alle Partien in Köln beginnen um 20.30 Uhr.