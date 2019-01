Handball: DHB-Team glänzt bei letztem WM-Test gegen Argentinien

Die deutschen Handballer haben ihre Generalprobe vor der Heim-WM glanzvoll bestanden. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop besiegte Panamerikameister Argentinien mit 28:13 (9:6) und sammelte im letzten Test frisches Selbstvertrauen für die WM in Deutschland und Dänemark (10. bis 27. Januar). WM-Auftaktgegner ist am Donnerstag (18.15 Uhr im LIVETICKER) ein vereintes Team Korea.

"Wir haben sehr viel Bock auf die WM und können es kaum erwarten. Wir haben über 60 Minuten eine hervorragende Defensive gespielt. Argentinien hat gegen unsere Abwehrkanten kein Durchkommen gefunden", sagte Torhüter Andreas Wolff.

Bester deutscher Torschütze am Sonntag war wie schon beim Test gegen Tschechien (32:24) DHB-Kapitän Uwe Gensheimer mit acht Treffern.

Die 9.473 Zuschauer in der Sparkassen-Arena in Kiel verabschiedeten die DHB-Auswahl mit viel Applaus Richtung Berlin, wo das Team am Dienstag mit 16 Spielern eintrifft.

Handball: Das ist Prokops Aufgebot für die Heim-WM © getty 1/17 Bundestrainer Christian Prokop hat den endgültigen Kader bekanntgegeben, mit dem er in die Heim-WM 2019 gehen wird. Tobias Reichmann und Tim Suton wurden vorläufig gestrichen. Das sind also die 16 WM-Fahrer. © getty 2/17 TOR - Andreas Wolff (THW Kiel). © getty 3/17 Silvio Heinevetter (Füchse Berlin). © getty 4/17 LINKSAUSSEN - Uwe Gensheimer (Paris Saint-Germain). © getty 5/17 Matthias Musche (SC Magdeburg). © getty 6/17 RÜCKRAUM LINKS - Finn Lemke (MT Melsungen). © getty 7/17 Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf). © getty 8/17 Steffen Fäth (Rhein-Neckar Löwen). © getty 9/17 RÜCKRAUM MITTE - Martin Strobel (HBW Balingen-Weilstetten). © getty 10/17 Fabian Wiede (Füchse Berlin). © getty 11/17 Paul Drux (Füchse Berlin). © getty 12/17 RÜCKRAUM RECHTS - Steffen Weinhold (THW Kiel). © imago 13/17 Franz Semper (SC DHfK Leipzig). © getty 14/17 RECHTSAUSSEN - Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen). © getty 15/17 KREIS - Patrick Wiencek (THW Kiel). © getty 16/17 Hendrik Pekeler (THW Kiel). © getty 17/17 Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen).

Europameister Tobias Reichmann (Melsungen) und Tim Suton (Lemgo) sind dann nicht dabei. Sie waren von Coach Prokop vor der Partie gegen Argentinien aus dem WM-Aufgebot gestrichen worden.

Während des Turniers kann Prokop allerdings bis zu drei Wechsel mit Spielern vornehmen, die zum erweiterten 28er-Kader gehören.