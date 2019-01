Handball-WM: So groß sind plötzlich die Chancen des DHB-Teams

Deutschland hat sich im vierten WM-Spiel in einem Thriller ein 25:25 gegen Frankreich erkämpft. Weil Brasilien Schützenhilfe leistete, ist die Ausgangslage nur 24 Stunden nach der Enttäuschung gegen Russland plötzlich ausgezeichnet.

"Deutschland"-Rufe durchbrachen die kurze Stille. Die gesenkten Köpfe der Spieler gingen wieder nach oben. Aus dem Frust über das bittere Ausgleichstor in letzter Sekunde durch Timothey N'Guessan wurde ganz allmählich Stolz.

Das DHB-Team hatte sich in den knapp eineinhalb Stunden zuvor eine heroische Schlacht mit Frankreich geliefert. Es war ein Duell mit dem amtierenden Champion auf Augenhöhe, das 13.500 Zuschauer in der ausverkauften und kochenden Berliner Mercedes-Benz Arena von den Sitzen riss.

Entsprechend breit war die Brust von Bundestrainer Christian Prokop, als er nach der Partie zur Pressekonferenz erschien. Der 40-Jährige wirkte locker und gelöst, eben wie ein Coach, der seiner Truppe in Sachen Einsatzbereitschaft und Mentalität absolut gar nichts vorzuwerfen hat.

"Das war Wahnsinn. Mannschaft und Publikum haben es geschafft, eine Einheit zu sein. Ich bin sehr stolz darauf, wie meine Mannschaft gekämpft hat. Wir haben als Team zusammengestanden, wiederholt Stresssituationen gemeistert und sind überglücklich, dem Weltmeister einen Punkt abgeknöpft zu haben", sagte Prokop.

Und Fabian Wiede, der vier Treffer erzielte und vom Weltverband IHF als Man oft he Match ausgezeichnet wurde, ergänzte: "Wir haben allen gezeigt, dass wir überall mithalten können. Gegen jede Mannschaft, egal, wer da kommt."

Noten und Einzelkritiken: Ein Perfekter unter vielen Guten © getty 1/17 Deutschland hat sich nach toller Leistung und einem großen Fight mit 25:25 von Frankreich getrennt. Wer war auf DHB-Seite stark, bei wem ist Luft nach oben? Die Einzelkritik. © getty 2/17 Tor - Andreas Wolff: Hatte gute Phasen, war teilweise aber auch nicht im Spiel und musste zwischendurch für Heinevetter weichen. Verbuchte neun Paraden und hielt insgesamt 32 Prozent aller Würfe, die auf seinen Kasten kamen. Note 3. © getty 3/17 Tor - Silvio Heinevetter: Kam in der zweiten Hälfte kurzzeitig für den schwächelnden Wolff. Erwischte aber keinen guten Tag und musste nach wenigen Minuten wieder weichen. Heine zeigte zwei Paraden und kam auf eine Quote von 25 Prozent. Note 4,5. © getty 4/17 Linksaußen - Uwe Gensheimer: Verwarf zwar seinen ersten Siebenmeter bei dieser WM, war aber ansonsten wie schon in den letzten Tagen sehr zuverlässig und unglaublich motiviert. Kam auf vier Tore bei fünf Würfen. Note 2. © getty 5/17 Linksaußen - Matthias Musche: Musste die komplette Spielzeit über auf der Bank Platz nehmen. Keine Benotung. © getty 6/17 Rückraum links - Finn Lemke: Mit ihm war der Mittelblock nicht so stabil wie mit Wiencek und Pekeler. Kam immer wieder einen Schritt zu spät und ließ das eine oder andere Anspiel an den Kreis zu. Note 4,5. © getty 7/17 Rückraum links - Steffen Fäth. Spielte mit Mut. Hatte aber einige schlechte Pässe dabei und lag ein ums andere Mal bei seiner Wurfauswahl daneben. Lediglich einer seiner fünf Würfe fand ins Ziel. Note 4,5. © getty 8/17 Rückraum links - Fabian Böhm: War direkt nach seiner Hereinnahme gut drin im Spiel und machte zwei Tore. Vergab aber in der entscheidenden Phase einen relativ offenen Wurf und spielte den Fehlpass, der den Franzosen den Ausgleich ermöglichte. Note 4,5. © getty 9/17 Rückraum Mitte - Martin Strobel: Überzeugte in der ersten Hälfte im Spielaufbau nur bedingt, weil er nicht viel für seine Mitspieler kreieren konnte. Nach der Pause dann wie entfesselt im Angriff unterwegs. Vier Würfe, vier Tore. Note 2. © getty 10/17 Rückraum Mitte - Fabian Wiede: Setzte seine Mitspieler ein ums andere Mal exzellent in Szene und feuerte aus dem Rückraum präzise Würfe ab. Traf vier seiner sechs Versuche und wurde von der IHF zum Man oft he Match gewählt. Note 1,5. © getty 11/17 Rückraum Mitte - Paul Drux: Machte in der relativ kurzen Zeit, in der er spielte, wenig falsch – ohne dabei zu glänzen. Versenkte beide seine Würfe und agierte auch in der Abwehr ordentlich. Note 3. © getty 12/17 Rückraum rechts - Steffen Weinhold: Stand am Anfang auf der Platte, bekam in dieser Zeit ordentlich was ab und spielte anschließend kaum mehr. Gab keinen einzigen Wurf auf den Kasten der Franzosen ab. Note 4. © getty 13/17 Rückraum rechts - Franz Semper: Musste die komplette Spielzeit über auf der Bank Platz nehmen. Keine Benotung. © getty 14/17 Rechstaußen - Patrick Groetzki: Wurde nach seinen Auftritten in den ersten Spielen kritisiert und verweigerte womöglich aufgrund der leichten Verunsicherung einmal den möglichen Weg zum Tor. Ansonsten stark, versenkte alle seine drei Versuche. Note 2. © getty 15/17 Kreis - Patrick Wiencek: War in der Abwehr großartig, packte energisch zu und schüttelte die Franzosen regelrecht durch. Im Angriff wurde er kaum eingesetzt, weshalb es auch nur zu einem Abschluss reichte, der daneben ging. Note 1,5. © getty 16/17 Kreis - Hendrik Pekeler: Ebenso großartig wie Wiencek in der Abwehr war er gemeinsam mit seinem Teamkollegen der Fels in der Brandung. Peke glänzte zudem noch im Angriff und leistete sich bei seinen drei Abschlüssen keinen Fehler. Note 1. © getty 17/17 Kreis - Jannik Kohlbacher: Bekam gerade im Angriff sicherlich nicht so viel Spielzeit, wie er es gerne hätte. Dennoch war es ein beherzter Auftritt von Kohli. Zwei Würfe, zwei Tore - dazu in der Abwehr sehr ordentlich. Note 2,5.

Strobels Auftritt selbst für Prokop nicht genau erklärbar

Dass Deutschland gut mithalten konnte, lag in erster Linie an der hervorragenden Abwehrarbeit von Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek, die einen schier unüberwindbaren Mittelblock zementierten. Aber auch der Angriff (insgesamt nur zehn Fehlwürfe) überzeugte größtenteils, neben Uwe Gensheimer auf Linksaußen brillierten Wiede und Martin Strobel (alle drei Spieler 4 Tore) im Rückraum.

Ausgerechnet Strobel, der nach dem Remis gegen Russland in die Kritik geraten war und dem viele nicht zugetraut hatten, gegen Topnationen zu bestehen. Eine genaue Erklärung, warum der Zweitligaspieler ausgerechnet gegen "Les Experts" so auftrumpfte, hatte nicht einmal der Bundestrainer parat.

Strobel habe "gute Entscheidungen getroffen und seine Stärken ins Team einfließen lassen", befand Prokop, der ausdrücklich betonte, auch mit Strobels Spielaufbau mehr als zufrieden gewesen zu sein.

Böhm: "Das war ganz klar mein Fehler"

Dass es letztlich doch nicht ganz zum Sieg reichte, lag an einem Missverständnis zwischen Gensheimer und Fabian Böhm. Letzterer spielte beim letzten deutschen Angriff einen Pass ins Aus und gewährte damit den ohne Superstar Nikola Karabatic angetretenen Franzosen genügend Zeit auf der Uhr, um ein letztes Mal zurückzuschlagen.

"Das war ganz klar mein Fehler", nahm Böhm ohne jede Umschweife den Fauxpas auf seine Kappe. Bitter nur, dass bereits einen Tag zuvor gegen die Russen ein vergleichbarer Fehler von Paul Drux einen Punkt gekostet hatte.

Hat das DHB-Team eventuell ein Problem mit dem Nervenkostüm? Fehlt die Kaltschnäuzigkeit in der Crunchtime? Prokop wollte davon nichts wissen und stellte klar: "Irgendwann werden wir uns belohnen, das ist glasklar. Es geht um Kleinigkeiten."

Wie viele Punkte nimmt das DHB-Team in die Hauptrunde?

So wie es aktuell aussieht, könnte das DHB-Team bei dieser WM dazu noch einige Gelegenheiten haben. Herrschte noch am Montagabend mäßige Laune, weil die große Gefahr bestand, mit lediglich einem Zähler in die Hauptrunde einzuziehen, verbesserte der Dienstag die Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf nämlich gewaltig.

"Die Anspannung war groß nach dem Spiel gegen Russland. Dass Brasilien gewonnen hat, hat uns einen Kick gegeben", räumte Böhm ein. Die Südamerikaner hatten sich im ersten Duell des Tages in Berlin mit 25:23 gegen Russland durchgesetzt.

Das bedeutet nach dem Remis der deutschen Auswahl gegen Frankreich: Setzt sich Brasilien am Donnerstag um 15.30 Uhr gegen das noch punktlose Korea durch, was sehr wahrscheinlich ist, sind sie neben Deutschland und Frankreich als drittes Team sicher für die Hauptrunde qualifiziert.

In diesem Fall würde das DHB-Team mit drei Zählern im Gepäck nach Köln reisen. Eine Ausbeute, die wahrscheinlich jeder DHB-Verantwortliche und jeder Fan vor der WM sofort unterschrieben hätte. Sie lässt für die drei Partien gegen Kroatien und Spanien sowie Mazedonien oder Island alle Möglichkeiten für den Einzug ins Halbfinale offen.

Sollte Brasilien aber patzen, könnte es anders kommen. Siegen die Südamerikaner nicht, wäre Russland bei einem Sieg gegen Frankreich weiter und Deutschland hätte nur zwei Punkte. Sollten Brasilien und Russland verlieren und gleichzeitig Serbien die DHB-Auswahl schlagen, wären die Serben weiter. Das Prokop-Team stünde in diesem Fall mit nur einem Punkt in der Tasche in der Hauptrunde.

Prokop ist zum Feiern zumute

"Es überwiegt natürlich die Freude, dass wir so eine Ausgangssituation geschaffen haben. Ich freue mich, wie der Tag für uns gelaufen ist, wir können jetzt alles aus eigener Hand noch schaffen", stellte Torhüter Andreas Wolff fest.

Dagegen wollte sich Prokop mit derartigen Rechenspielchen vorerst nicht weiter beschäftigen. Dem Bundestrainer war zum Feiern zumute: "Jetzt können wir auf etwas anstoßen. Und dann versuchen wir, am Mittwoch ohne Augenringe durch den Tag zu kommen."