Handball-WM: Deutschlands zweiter Gegner - Brasilien: Wann spielt das DHB-Team die nächste Partie?

Die Handball-WM in Deutschland und Dänemark hat begonnen und die deutsche Mannschaft hat das Turnier durch einen souveränen Sieg gegen das vereinte Team aus Korea eingeleitet. Hier erfahrt ihr, wann das DHB-Team die nächste Partie spielt.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat einen erfolgreichen Einstieg in die Heim-WM gefeiert. Das DHB-Team gewann mit 30:19 gegen das vereinte Team aus Süd- und Nordkorea. Bester deutscher Werfer war Uwe Gensheimer mit fünf Treffern.

Am zweiten Spieltag der Gruppe A trifft Deutschland am Samstag, den 12. Januar, auf Brasilien. Die Brasilianer bekommen es am Freitag in ihrer ersten Partie gleich mit Titelverteidiger Frankreich zu tun.

Wo und wann findet die Partie Deutschland - Brasilien statt?

Die Mercedes-Benz-Arena in Berlin ist Austragungsort aller Spiele der Gruppe A. Spielbeginn der Partie zwischen dem DHB-Team und Brasilien ist am 12. Januar um 18.15 Uhr.

Deutschland gegen Brasilien im TV, Livestream und Liveticker

Die Begegnung zwischen Deutschland und Brasilien wird, wie alle Spiele des DHB-Teams live im Free-TV gezeigt. Dabei wechseln sich ARD und ZDF gegenseitig ab. Zudem bieten beide Sender einen eigenen Livestream (ARD, ZDF) zu den Partien an.

Wer die Partie nicht am TV oder per Livestream verfolgen kann, ist jedoch auch im LIVETICKER bei SPOX bestens aufgehoben und wird kein Highlight verpassen.

Handball-WM 2019: Der Spielplan des DHB-Teams in Gruppe A