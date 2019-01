Handball-WM: Deutschlands dritter Gegner - Russland: Wann spielt das DHB-Team das nächste Spiel?

Die Handball-WM in Deutschland und Dänemark ist bereits in vollem Gange und die deutsche Mannschaft war auch am zweiten Spieltag des Turniers siegreich. Mit einer souveränen Leistung hat die DHB-Mannschaft die brasilianische Auswahl eindrucksvoll schlagen können. Hier erfahrt ihr, wann das DHB-Team die nächste Partie spielt.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat nach dem Auftaktsieg gegen ein vereintes Team aus Süd- und Nordkorea (30:19), auch im zweiten Gruppenspiel gewinnen können. Das DHB-Team setzte sich souverän mit 34:21 gegen Brasilien durch.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Am dritten Spieltag der Gruppe A trifft Deutschland am Montag, den 14. Januar, auf Russland. Die russische Mannschaft konnte sich am zweiten Spieltag mit 34:27 gegen Korea durchsetzen.

Wo und wann findet die Partie Deutschland - Russland statt?

Alle Spiele der Gruppe A werden in der Berliner Mercedes-Benz-Arena ausgetragen. Spielbeginn der Begegnung zwischen Russland und dem DHB-Team ist am 14. Januar um 18.00 Uhr.

Deutschland gegen Russland im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel zwischen dem DHB-Team und Russland wird wie alle Spiele des DHB-Teams live im Free-TV gezeigt. ARD und ZDF wechseln sich dabei gegenseitig ab. Zudem bieten beide Sender einen eigenen Livestream (ARD, ZDF) zu den Spielen an. In diesem Fall zeigt die ARD für die Übertragung verantwortlich.

Für diejenigen, die es nicht schaffen, das Spiel am TV oder per Livestream zu verfolgen, bietet SPOX auch seinen LIVETICKER an. Unser Team ist stets im Einsatz, um euch auf dem Laufenden zu halten.

Handball-WM 2019: Der Spielplan des DHB-Teams in Gruppe A