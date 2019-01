Handball-WM: Deutschland gegen Island heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag trifft Deutschland im ersten Spiel der Hauptrunde bei der Handball-WM auf Island. Alle Informationen zur Partie - wie Uhrzeit, Übertragung und Spielplan - erhaltet ihr hier bei SPOX.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft startet nach einer starken Vorrunde heute in die Hauptrunde bei der Heim-WM. Als erster Gegner warten die gefährlichen Isländer, die am Donnerstag durch einen knappen 24:22-Sieg gegen Mazedonien das Ticket für die Hauptrunde lösten. Hinter Kroatien und Spanien landeten die Nordmänner in der schweren Gruppe B auf Rang 3.

Deutschland hingegen machte das Weiterkommen bereits im vorletzten Gruppenspiel klar, als man in einem Herzschlagfinale die Punkte mit Frankreich teilte. Das DHB-Team gewann in der Vorrunde drei Spiele und spielte zwei Mal unentschieden. Da lediglich der Erfolg gegen Brasilien und das Remis gegen Frankreich in die Wertung für die Hauptrunde einfließen, hat Deutschland mit 3:1 Punkten eine glänzende Ausgangsposition.

Handball-WM: Das Zwischenzeugnis der DHB-Spieler © getty 1/17 Die Vorrunde der WM ist beendet, das DHB-Team fährt mit drei Zählern im Gepäck zur Hauptrunde nach Köln. Wer war bisher schon stark? Von wem wünscht man sich noch mehr? Das Zwischenzeugnis ... © getty 2/17 Tor - Andreas Wolff: Ist bislang ein zuverlässiger Rückhalt mit einer Gesamtquote von 39 Prozent abgewehrter Würfe, aber sicher noch nicht am Limit. Die ganz große Wolff-Show kommt dann hoffentlich in der Hauptrunde. Note 2,5. © getty 3/17 Tor - Silvio Heinevetter: Machte seine Sache im letzten Spiel gegen Serbien ganz stark, kam zuvor allerdings kaum zum Zug. Überzeugte nach seiner Hereinnahme gegen Frankreich nicht und hat mit einer Quote von 33 Prozent noch Luft nach oben. Note 3. © getty 4/17 Linksaußen - Uwe Gensheimer: Schwächelte gegen Serbien erstmals beim Siebenmeter, ansonsten war es allerdings eine bärenstarke Vorrunde des Kapitäns. Ist mit 31 Buden bester deutscher Torschütze. Note 1,5. © getty 5/17 Linksaußen - Matthias Musche: Weil Gensheimer so stark spielt, erhält der Magdeburger lediglich überschaubar Einsatzzeit. Durfte gegen Serbien länger ran und überzeugte mit fünf Toren. Note 3. © getty 6/17 Rückraum links - Finn Lemke: Ist im Mittelblock hinter Pekeler und Wiencek aktuell nur die Nummer 3. Nach seinem eher unglücklichen Auftritt gegen Frankreich machte er seine Sache gegen die Serben besser. Note 3,5. © getty 7/17 Rückraum links - Steffen Fäth. Der beste DHB-Akteur des Eröffnungsspiels baute danach ab. Lässt noch zu viele Möglichkeiten liegen, wie seine Wurfausbeute von 50 Prozent (12 von 24) beweist. Kann trotzdem noch verdammt wichtig werden. Note 3,5. © getty 8/17 Rückraum links - Fabian Böhm: Agiert äußerst mutig, sobald er auf die Platte kommt und steht momentan bei zehn erzielten Treffern bei 17 Versuchen (59 Prozent). Ganz bitter war sein Fehlpass gegen Frankreich, der letztlich zum Ausgleich führte. Note 3. © getty 9/17 Rückraum Mitte - Martin Strobel: Sorgte als Spielmacher meist für Ruhe und Struktur und erfüllte damit das, was Prokop von ihm will. War im Angriff - abgesehen vom tollen Auftritt gegen die Franzosen - mit acht Toren überschaubar gefährlich. Note 2,5. © getty 10/17 Rückraum Mitte - Fabian Wiede: Mit 13 Assists bester deutscher Vorlagengeber, dazu neun Tore bei 14 Versuchen. Ist bislang der kreativste DHB-Spieler im Angriff. Note 2. © getty 11/17 Rückraum Mitte - Paul Drux: Ein Mann für alle Fälle! Kann in der Deckung und im Rückraum flexibel eingesetzt werden. Kommt, nachdem er lange verletzt war, langsam in Fahrt. Seine Ausbeute: 10 Tore. Sein Patzer gegen Russland kostete aber den Sieg. Note 3. © getty 12/17 Rückraum rechts - Steffen Weinhold: Der große Kämpfer in Angriff und Abwehr steht aktuell bei acht Treffern. Verletzte sich gegen Frankreich und fehlte gegen Serbien. Sein Fehlen wäre im weiteren Turnierverlauf äußerst bitte. Note 3. © getty 13/17 Rückraum rechts - Franz Semper: Fehlte gegen Brasilien krankheitsbedingt, sitzt ansonsten meist nur auf der Bank. Erhielt erstmals gegen Serbien etwas mehr Spielanteile und wurde sogar auf Rechtsaußen getestet. Note 3. © getty 14/17 Rechtsaußen - Patrick Groetzki: Erwischte einen schwachen Start mit vielen Fahrkarten, zeigte dann beim Remis gegen Frankreich eine starke Vorstellung. Seine Quote von 57 Prozent (8 von 14) lässt für einen Außen noch zu wünschen übrig. Note 3,5. © getty 15/17 Kreis - Patrick Wiencek: Macht im Mittelblock mit Pekeler einen ganz starken Job. Kaum jemand arbeitet härter als der Kieler. Seine Offensiv-Ausbeute von fünf Toren ist deshalb so niedrig, weil er meist nur in der Abwehr eingesetzt wird. Note 2. © getty 16/17 Kreis - Hendrik Pekeler: Sorgt gemeinsam mit Wiencek dafür, dass der deutsche Mittelblock eine Festung ist. Überzeugt bislang häufig auch im Angriff, wie seine 12 Treffer (71 Prozent) zeigen. Note 1,5. © getty 17/17 Kreis - Jannik Kohlbacher: Bekommt noch gar nicht so unglaublich viele Spielanteile, zeigt aber trotzdem, wie schwer er zu stoppen ist. 14 seiner 18 Würfe fanden ihr Ziel. Note 2.

Handball-WM: Der Modus der Hauptrunde

Die drei Gruppenbesten der vier Vorrundengruppen ziehen in die Hauptrunde ein. Gruppe A trifft auf Gruppe B, Gruppe C auf Gruppe D. Somit kämpft das deutsche Team gegen Kroatien, Spanien und Island um einen Platz im Halbfinale. Die Ergebnisse (gegen die ebenfalls qualifizierten Mannschaften) aus der Vorrunde fließen in die Wertung ein. Zwei Teams aus jeder Hauptrundengruppe qualifizieren sich für die Vorschlussrunde. Dort trifft der Erste aus der Gruppe 1 auf den Zweiten aus der Gruppe 2 - und umgekehrt.

Deutschland gegen Island: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen Deutschland und Island findet am heutigen Samstag um 20.30 Uhr statt. Austragungsort ist die Lanxess-Arena in Köln, in der das DHB-Team alle Hauptrundenbegegnungen ausspielen wird.

Handball-WM: Deutschland gegen Island im TV, Livestream und Liveticker

Die ARD zeigt das Spiel der Deutschen gegen Island live im Free-TV. Ebenso bietet der öffentlich-rechtliche Sender einen Livestream an. Bei SPOX könnt ihr die Begegnung im ausführlichen Liveticker verfolgen. So verpasst ihr kein Tor des DHB-Teams.

Deutschland vs. Island: Der deutsche Kader

Der Einsatz von Steffen Weinhold, der bereits im letzten Gruppenspiel aufgrund einer Zerrung im Adduktorenbereich ausfiel, ist auch für die Partie gegen Island fraglich. Als Ersatz stünde Kai Häfner von der TSG Hannover-Burgdorf bereit.

Position Spieler Verein Tor Andreas Wolff THW Kiel Tor Silvio Heinevetter Füchse Berlin Linksaußen Uwe Gensheimer Paris Saint-Germain Linksaußen Matthias Musche SC Magdeburg Rückraum links Finn Lemke MT Melsungen Rückraum links Fabian Böhm TSV Hannover-Burgdorf Rückraum links Steffen Fäth Rhein Neckar Löwen Rückraum Mitte Martin Strobel HBW Balingen-Weilstetten Rückraum Mitte Fabian Wiede Füchse Berlin Rückraum Mitte Paul Drux Füchse Berlin Rückraum Rechts Steffen Weinhold THW Kiel Rückraum Rechts Franz Semper SC DHfK Leipzig Rechtsaußen Patrick Groetzki Rhein-Neckar Löwen Kreis Patrick Wiencek THW Kiel Kreis Hendrik Pekeler THW Kiel Kreis Jannik Kohlbacher Rhein-Neckar Löwen

Handball-WM: Der Spielplan der deutschen Hauptrundengruppe