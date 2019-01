DHB-Team bei der Handball-WM 2019 in Deutschland und Dänemark: Der gesamte Kader

Der offizielle Kader der deutschen Handballnationalmannschaft steht fest. Die Handball-WM in Deutschland und Dänemark beginnt am 10. Januar und das DHB-Team bestreitet das Auftaktspiel am kommenden Donnerstag um 18.15 Uhr (LIVE-TICKER) gegen das gemeinsame Team aus Süd- und Nordkorea. SPOX zeigt euch den DHB-Kader.

Bundestrainer Christian Prokop hat den endgültigen Kader für die Heim-WM bekannt gegeben. Die insgesamt 16 Spieler sollen das Wintermärchen von 2007 wiederholen. Damals wurde der Gastgeber Deutschland durch einen 29:24-Sieg gegen Polen zum dritten Mal Weltmeister.

Handball: Pommes, Schorsch und Lucky Luke: Was aus den WM-Helden von 2007 wurde © getty 1/39 Vor der Heim-WM 2019 der Handballer werden Erinnerungen an das Wintermärchen von 2007 wach, als sich das DHB-Team im eigenen Land den Titel sicherte. Was ist aus den Helden von damals geworden? SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/39 HEINER BRAND: "So wie Heiner kann das keiner", sangen die Höhner vor der WM und behielten damit Recht. Brand, bereits 1978 als Spieler Weltmeister, führte Deutschland zum Titel. Der Mann mit dem Walrossbart stieg damit zur deutschen Handball-Ikone auf. © getty 3/39 Brand blieb bis 2011 Bundestrainer und trat dann nach 14 Jahren ab. Er arbeitete bis 2015 als DHB-Manager, ehe es Ärger zwischen ihm und dem DHB vor allem in Person von Bob Hanning gab. Die dreijährige Funkstille ist beigelegt, Brand ist WM-Botschafter. © getty 4/39 MARTIN HEUBERGER: Der äußerst erfolgreiche DHB-Juniorencoach war 2007 Brands Co-Trainer. Brand vertraute Heuberger sehr und nahm dessen Meinung durchaus ernst, weshalb der Anteil Heubergers am Titel 2007 nicht zu unterschätzen ist. © getty 5/39 2011 löste Heuberger Brand als Coach ab. Es war die Zeit, in der das DHB-Team die Quali für Olympia 2012, die EM 2014 und die WM 2015 verpasste. Heuberger kehrte 2014 in seinen Job im Landratsamt zurück, ist heute aber wieder als U20/U21-Coach beim DHB. © getty 6/39 HENNING FRITZ: Seine Nominierung verstanden viele nicht. Der Torhüter war damals beim THW Kiel nur die Nummer 3. Fritz startete schwach ins Turnier, steigerte sich aber und verkörperte vor allem im Halbfinale gegen Frankreich absolute Weltklasse. © getty 7/39 Fritz stand nach der WM noch fünf Jahre bei den Rhein-Neckar Löwen zwischen den Pfosten. Heute ist er bei den Handball-Übertragungen auf Sky als Co-Kommentator und Experte im Einsatz. Er arbeitet zudem als Motivationscoach und Berater. © getty 8/39 JOHANNES BITTER: Jogi war 2007 die Nummer 2 im deutschen Kasten. Er glänzte vor allem, als Fritz während des Endspiels gegen Polen verletzungsbedingt ausfiel. © getty 9/39 Bitter wechselte nach dem WM-Triumph zum HSV und spielte dort bis 2016. Er wurde mit den Hamburgern 2011 Meister und 2013 Champions-League-Sieger. Steht seit 2016 beim TVB Stuttgart im Kasten und als dritter Keeper im erweiterten WM-Kader für 2019. © getty 10/39 CARSTEN LICHTLEIN: Lütti kam bei der WM 2007 als dritter Torhüter nicht zum Einsatz, erhielt aber wie der Rest der Mannschaft für den Titel das Silberne Lorbeerblatt. © getty 11/39 Während der WM stand Lichtlein in Lemgo unter Vertrag, seit 2013 spielt er in Gummersbach und wechselt zur kommenden Saison nach Erlangen. Der 38-Jährige wurde 2016 mit dem DHB-Team in Polen Europameister. © getty 12/39 TORSTEN JANSEN: Toto war einer der herausragenden Akteure beim Wintermärchen. Der Linksaußen versenkte 90 Prozent seiner Würfe und zeigte auch in der Abwehr großartige Leistungen. Im Finale war er mit acht Toren bester DHB-Werfer. © getty 13/39 Jansen spielte von 2003 bis 2015 beim HSV, wechselte danach für eine Saison zum THW Kiel und ließ 2016/2017 seine Karriere in Hamburg ausklingen. Aktuell ist er Trainer beim HSV, der seit dieser Saison wieder in der 2. Liga spielt. © getty 14/39 DOMINIK KLEIN: Da Jansen so stark war, kam Klein auf Linksaußen nicht so häufig zum Einsatz. Er war aber da, wenn er gebraucht wurde. Gehörte zu denen, die während der WM Pizzen ins Mannschaftshotel liefern ließen, was Brand auf die Palme brachte. © getty 15/39 Klein spielte zehn Jahre in Kiel und wurde mit den Zebras unter anderem acht Mal Meister und drei Mal CL-Sieger. Mini beendete 2018 nach zwei Jahren in Nantes seine Karriere und ist heute als TV-Experte und WM-Botschafter tätig. © getty 16/39 PASCAL HENS: Pommes wurde mit seinem blonden Irokesenschnitt und seinen brachialen Würfen aus dem linken Rückraum zu einer der wichtigsten Figuren des Wintermärchens. Er erzielte im Halbfinale vier und im Endspiel sechs Tore. © getty 17/39 Von 2003 bis 2016 trug Hens das HSV-Trikot, ehe er nach kurzem Intermezzo beim HC Midtjylland in Dänemark noch eine Saison in Balingen verbrachte. Heute ist Hens TV-Experte und WM-Botschafter. Zudem war er zuletzt in der TV-Serie "Ewige Helden" dabei. © getty 18/39 LARS KAUFMANN: Wer zieht schneller als sein Schatten? Lucky Luke! Aufgrund seiner knallharten Würfe aus dem linken Rückraum wurde Kaufmann nach dem Western-Comic-Helden benannt. Bei der WM gehörte er zum zweiten Anzug, trat aber mit viel Wucht auf. © getty 19/39 Kaufmann verließ nach der WM Wetzlar und spielte in den kommenden Jahren für Lemgo, Göppingen, Flensburg und erneut Göppingen, wo er 2017 seine Karriere beendete. Kaufmann hat BWL studiert und ist mittlerweile in diesem Bereich berufstätig. © getty 20/39 MARKUS BAUR: Der Schorsch - 2007 bereits 36 Jahre alt - war als Kapitän und Spielmacher Brands verlängerter Arm auf dem Spielfeld. Baur hielt nach mäßigem Start ins Turnier in einigen entscheidenden Partien die Zügel fest in der Hand. © getty 21/39 Baur beendete noch 2007 seine aktive Karriere und war in den folgenden Jahren Trainer in Winterthur, Lemgo, Lübbecke, bei den DHB-Junioren, Schaffhausen und zuletzt bis 2018 in Stuttgart. Wurde außerdem als Nachfolger von Dagur Sigurdsson gehandelt. © getty 22/39 MICHAEL KRAUS: Bei der WM 2007 meist als Genie unterwegs, blitzte beim Spielmacher manchmal auch der Wahnsinn durch, weshalb es nach dem Sieg gegen Tunesien einen Anpfiff von Brand gab. Mimi spielte im Halbfinale und im Endspiel groß auf. © getty 23/39 Nach der WM-Saison wechselte Kraus von Göppingen nach Lemgo, 2010 ging es weiter zum HSV. Durch eine Kraus-Gala im Finale gewannen die Hamburger 2013 die CL. Der Göppinger kehrte im gleichen Jahr in die Heimat zurück und spielt seit 2016 in Stuttgart. © getty 24/39 MICHAEL HAAß: Die Nummer 3 unter den Spielmachern hatte die kürzeste Einsatzzeit aller deutschen Feldspieler. Musste in der Hauptrunde auf der Tribüne Platz nehmen und kam für die K.o.-Spiele als Absicherung ins Team zurück. © getty 25/39 Haaß wechselte nach der WM-Saison von den Rhein-Neckar Löwen - damals noch Kronau/Östringen - nach Minden. Nach weiteren Stationen in Göppingen und Magdeburg spielt der 35-Jährige seit 2016 in Erlangen. © getty 26/39 HOLGER GLANDORF: Für Glandorf war die WM 2007 der Durchbruch. Der rechte Rückraumspieler überzeugte mit konstanten Leistungen und einigen wichtigen Toren von jenseits der neun Meter. © getty 27/39 Glandorf spielte zum Zeitpunkt des Wintermärchens für Nordhorn. Nach zwei Jahren in Lemgo spielt er seit 2011 für die SG Flensburg-Handewitt, mit der er unter anderem 2014 die Champions League gewann. © getty 28/39 CHRISTIAN ZEITZ: Krachende Würfe aus dem rechten Rückraum in den Winkel oder auch in Richtung Hallendach - Zeitzi schwankte bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land zwischen Genie und Wahnsinn. © getty 29/39 Der etwas eigenwillige Zeitz heimste bis 2014 zahlreiche Titel mit Kiel ein, ehe er nach zwei Jahren in Veszprem zum THW zurückkehrte. Er verkrachte sich total mit dem Verein und ist aktuell Spieler und Teil des Trainerteams beim Drittligisten SG Nußloch. © getty 30/39 FLORIAN KEHRMANN: Kein deutscher Feldspieler verbrachte beim Heim-Turnier mehr Zeit auf der Platte als der Rechtsaußen. Der Handballer des Jahres 2006 spielte grundsolide und stach vor allem durch seinen unglaublichen Einsatzwillen hervor. © getty 31/39 Kehrmann beendete 2014 nach 15 Jahren in Lemgo seine Laufbahn und wurde nach kurzer Übergangsphase der bis heute sehr erfolgreiche Cheftrainer des TBV. © getty 32/39 OLIVER ROGGISCH: Der starke Abwehrchef agierte immer am Rande der Legalität und häufig auch mit unerlaubten Mitteln. Niemand kassierte mehr Zwei-Minuten-Strafen als The Rogg. © getty 33/39 Roggisch beendete 2014 seine Karriere bei den Löwen, wo er heute als sportlicher Leiter arbeitet. Ist außerdem Teammanager bei der deutschen Nationalmannschaft und wird in dieser Funktion während der WM 2019 mit auf der Bank sitzen. © getty 34/39 ANDREJ KLIMOVETS: Neben Roggisch war der Kreisläufer der Fels in der Brandung im deutschen Mittelblock. Allerdings erlitt "Klimo" bereits im zweiten WM-Spiel eine Wadenverletzung und war somit bis zum Halbfinale außer Gefecht. © getty 35/39 Klimovets spielte zum Zeitpunkt der WM für Kronau/Östringen, danach bis 2013 noch für Melsungen, Haßloch, Wetzlar und Pforzheim. Aktuell trainiert er die TGS Pforzheim in der 3. Liga. © getty 36/39 CHRISTIAN SCHWARZER: Die Kreisläufer-Legende hatte seine DHB-Karriere 2007 eigentlich schon beendet und war TV-Experte. Da sich Klimovets aber verletzte, legte Blacky das Mikrofon beiseite und kehrte mit herausragenden Leistungen zurück. © getty 37/39 Nach seinem Karriereende 2009 bei den Löwen trainierte Schwarzer den DHB-Nachwuchs. Heute ist er Jugendkoordinator und Jugendtrainer beim saarländischen Handballverband und hält Vorträge bei Firmen zum Thema Motivation und Teambuilding. © getty 38/39 SEBASTIAN PREIß: Der Kreisläufer wurde eher als Backup eingesetzt und steuerte auch einige Tore bei. Er stand in allen Partien (bis auf das Halbfinale und das Endspiel) auf dem Feld. © getty 39/39 Preiß spielte bis 2013 in Lemgo, anschließend drei Jahre in Erlangen und bis 2018 noch in der 3. Liga für Springe. Er ist zudem als Spielerberater tätig.

DHB-Team bei der Handball-WM: Der offizielle Kader

Tobias Reichmann und Tim Suton wurden als letzte beiden Spieler aus dem DHB-Kader gestrichen. Eine kleine Chance für die beiden Nationalspieler die Handball-WM doch noch zu erreichen, gibt es allerdings. Denn während des Turniers darf Bundestrainer Christian Prokop bis zu drei Wechsel mit Spielern vornehmen, die zum erweiterten 28er Kader gehörten.

Position Spieler Verein Tor Andreas Wolff THW Kiel Tor Silvio Heinevetter Füchse Berlin Linksaußen Uwe Gensheimer Paris Saint-Germain Linksaußen Matthias Musche SC Magdeburg Rückraum links Finn Lemke MT Melsungen Rückraum links Fabian Böhm TSV Hannover-Burgdorf Rückraum links Steffen Fäth Rhein Neckar Löwen Rückraum Mitte Martin Strobel HBW Balingen-Weilstetten Rückraum Mitte Fabian Wiede Füchse Berlin Rückraum Mitte Paul Drux Füchse Berlin Rückraum Rechts Steffen Weinhold THW Kiel Rückraum Rechts Franz Semper SC DHfK Leipzig Rechtsaußen Patrick Groetzki Rhein-Neckar Löwen Kreis Patrick Wiencek THW Kiel Kreis Hendrik Pekeler THW Kiel Kreis Jannik Kohlbacher Rhein-Neckar Löwen

DHB-Team bei der Handball-WM: Der erweiterte Kader

Tor: Johannes Bitter, Dario Quetenstedt

Linksaußen: Marcel Schiller

Rechtsaußen: Tobias Reichmann

Rückraum Links: Tim Suton, Sebastian Heyman

Rückraum Mitte/Links : Phillipp Weber, Niclas Pieczkowski

Rückraum Rechts: Christoph Steinert, Kai Häfner,

Kreis: Johannes Golla, Erik Schmidt

