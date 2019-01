Deutschland gegen Serbien heute live: Die Handball-WM im LIVE-TICKER

Für die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht am Donnerstag das letzte Vorrunden-Spiel gegen Serbien auf dem Programm. Obwohl das DHB-Team bereits für die Hauptrunde qualifiziert ist, könnte der Ausgang der Partie theoretisch noch von großer Bedeutung sein. Hier könnt ihr das Duell ab 18 Uhr im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wirdfortlaufend aktualisiert.

Deutschland gegen Serbien im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Die Serben sind nach einem Sieg und einem Remis bei zwei Niederlagen aktuell Fünfter in der Gruppe A, haben aber noch minimale Chancen auf die Hauptrunde. Diese sind aber doch eher theoretischer Natur. Neben einem Sieg gegen das DHB-Team müssten sowohl Brasilien (ab 15.30 Uhr gegen Korea) als auch Russland (ab 20.30 Uhr gegen Frankreich) ihre Spiele verlieren. Schon bei einem Remis Brasiliens gegen den krassen Außenseiter Korea wäre der Traum von der Hauptrunde für die Serben ausgeträumt. Alle möglichen Konstellationen gibt es weiter unten im Text noch einmal detailliert zum Nachlesen.

Vor Beginn: "Sie haben nach dem erneuten Trainerwechsel ein junges, hungriges Team, das über starke Individualität verfügt und über eine hohe Kampfbereitschaft kommt. Für meine Mannschaft ist das ein sehr attraktiver Gegner", sagte DHB-Trainer Christian Prokop.

Vor Beginn: Die Begegnung zwischen Deutschland und Serbien beginnt heute Abend um 18 Uhr in der Mercedes-Benz Arena in Berlin.

Handball-WM: Die Punkte-Konstellationen des DHB-Teams

Nach dem 25:25-Unentschieden zwischen Deutschland und Frankreich sind beide Mannschaften bereits für die nächste Runde der Handball-WM qualifiziert. Was noch nicht feststeht, ist die Tabellenkonstellation und wie viele Punkte die Teams in die Hauptrunde mitnehmen. Hier werden nämlich nur die Punkte berücksichtigt, welche die Mannschaften gegen jene Teams aus der Gruppe gesammelt haben, die ebenfalls mit in die Hauptrunde einziehen. Punkte gegen ausgeschiedene Teams "verfallen" dagegen.

Deutschland zieht mit 3 Punkten in die Hauptrunde ein, wenn...

... Brasilien im ersten Spiel der Gruppe A (ab 15.30 Uhr) Korea schlägt. Dann stünden die Südamerikaner als dritter Hauptrundenteilnehmer aus der Gruppe A fest. Da Brasilien sein Vorrundenspiel gegen Russland gewann, wäre der Ausgang der Partie zwischen den Russen und Frankreich (ab 20.30 Uhr) für die Punktzahl des DHB-Teams für die Hauptrunde nicht mehr relevant. In diesem Fall könnte das DHB-Team gegen Serbien ohne jegliche Konsequenzen nur remis spielen oder sogar verlieren.

Folglich würden dem DHB-Team die Punkte für die Spiele gegen Frankreich (Remis) und Brasilien (Sieg) angerechnet.

Deutschland zieht mit 2 Punkten in die Hauptrunde ein, wenn....

... Russland als drittes Team in die Hauptrunde einzieht. Dies wäre dann der Fall, wenn die Russen aus dem Duell gegen Frankreich mehr Punkte holen als Brasilien gegen Korea. Im Detail: Sollte Brasilien gegen Korea verlieren, reicht Russland ein Remis gegen Frankreich, wenn Serbien zuvor nicht gegen Deutschland gewinnt. Bei einem Remis von Brasilien gegen Korea müsste Russland gegen Frankreich gewinnen, um noch auf Platz drei zu klettern. Bei Punktgleichheit zwischen Russland und Brasilien würde der direkte Vergleich den Ausschlag geben. Diesen hatte Brasilien mit Siegen gegen Russland und Serbien für sich entschieden.

Für diesen Fall würde Deutschland die Punkte aus den Spielen gegen Frankreich und Russland (jeweils Remis) mitnehmen.

Deutschland zieht mit einem Punkt in die Hauptrunde ein, wenn...

... Serbien als drittes Team in die Hauptrunde einzieht. Hierfür müssten die Serben gegen Deutschland gewinnen und zugleich Brasilien gegen Korea verlieren und Russland gegen Frankreich verlieren - bei einem Remis der Russen gegen die Franzosen besteht nur eine ganz kleine Chance für Serbien.

Herrscht am Ende zwischen Brasilien, Russland und Serbien Punktgleichheit, wäre Brasilien in der Hauptrunde, da die Südamerikaner die direkten Duelle gegen beide Kontrahenten gewann. Folglich sind bereits bei einem Remis Brasiliens (aktuell vier Punkte) gegen Korea alle Hoffnungen der Serben auf die Hauptrunde dahin.

Bei einer Niederlage Brasiliens und einem Remis Russlands gegen Frankreich kämen die Serben bei einem Sieg gegen das DHB-Team genau wie Russland auf 5 Punkte, Brasilien wäre mit vier Zählern ausgeschieden. Da auch das direkte Duell zwischen Russland und Serbien remis endete (30:30), würde dann das Torverhältnis über das Weiterkommen entscheiden. Dieses spricht derzeit mit +5 klar für Russland. Serbien (aktuell -11) müsste also das DHB-Team mit mindestens 17 Toren Differenz bezwingen, um noch in die Hauptrunde einzuziehen.

Für diesen Fall wäre Deutschland in der Vorrunden-Tabelle mit sechs Punkten zwar Gruppenzweiter, würde allerdings lediglich den einen Punkt aus dem Remis gegen Frankreich in die Hauptrunde mitnehmen, Serbien hätten dagegen zwei, Frankreich weiter 3 Punkte auf dem Konto.

Deutschland: Der DHB-Kader bei der Handball-WM

Position Spieler Verein Tor Andreas Wolff THW Kiel Tor Silvio Heinevetter Füchse Berlin Linksaußen Uwe Gensheimer Paris Saint-Germain Linksaußen Matthias Musche SC Magdeburg Rückraum links Finn Lemke MT Melsungen Rückraum links Fabian Böhm TSV Hannover-Burgdorf Rückraum links Steffen Fäth Rhein Neckar Löwen Rückraum Mitte Martin Strobel HBW Balingen-Weilstetten Rückraum Mitte Fabian Wiede Füchse Berlin Rückraum Mitte Paul Drux Füchse Berlin Rückraum Rechts Steffen Weinhold THW Kiel Rückraum Rechts Franz Semper SC DHfK Leipzig Rechtsaußen Patrick Groetzki Rhein-Neckar Löwen Kreis Patrick Wiencek THW Kiel Kreis Hendrik Pekeler THW Kiel Kreis Jannik Kohlbacher Rhein-Neckar Löwen

Handball-WM: Die Gegner von Deutschland in der Hauptrunde

Zwei der drei Gegner für die DHB-Auswahl in der Hauprunde der Handball-WM stehen mit Spanien und Kroatien bereits fest. Die beiden europäischen Schwergewichte sind in der Gruppe B nicht mehr von den ersten drei Plätzen zu verdrängen. Um den dritten Hauptrunden-Platz in der Gruppe B duellieren sich am Donnerstag noch Mazedonien und Island. Der Sieger steht auf jeden Fall in der Hauptrunde. Bei einem Remis wäre Island aufgrund der besseren Tordifferenz weiter.

Die nächsten Gegner des DHB-Teams:

Spanien

Kroatien

Mazedonien oder Island

Handball-WM: Die aktuelle Tabelle der Gruppe A