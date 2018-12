Rhein-Neckar Löwen scheitern im Viertelfinale des DHB-Pokals

Die Rhein-Neckar Löwen sind als Titelverteidiger im Viertelfinale des DHB-Pokals an den Füchsen Berlin gescheitert. Die Mannheimer unterlagen mit 35:37 (30:30, 17:14) nach Verlängerung.

Füchse-Coach Velimir Petkovic war trotz des Sieges nicht vollends zufrieden: "40 Minuten lang hatten wir keine Lösung. Aber dann kam der Glaube und wir haben während des Spiels eine Lösung gefunden. Das ist vielleicht der Unterschied zu anderen Mannschaften", sagte der 62-Jährige bei Sky.

In einer ausgeglichenen Partie gelang den Gästen vor 6405 Zuschauern kurz vor der Pause ein 4:0-Lauf, doch die Berliner erholten sich von dem Rückschlag und kämpften sich im zweiten Durchgang zurück. Routinier Hans Lindberg traf in der Schlusssekunde per Siebenmeter zum Ausgleich.

DHB-Pokal: Final Four wird am Mittwoch komplettiert

In der Verlängerung war Berlins Torhüter Silvio Heinevetter der entscheidende Mann, dem Nationalspieler gelangen drei Paraden. Die Leistung lobte auch Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen: "Leider hat Heinevetter zum Schluss ein paar Bälle gehalten, die den Unterschied ausgemacht haben."

Wenige Minuten später machte die TSV Hannover-Burgdorf den Einzug ins Final Four perfekt. Die Niedersachsen siegten 33:29 (16:14) gegen den HC Erlangen und nehmen damit ebenfalls am Turnier in Hamburg (6. und 7. April 2019) teil. Auch der THW Kiel ist bereits qualifiziert. Der vierte Halbfinalist wird am Mittwoch (19.00 Uhr) zwischen dem SC Magdeburg und Frisch Auf Göppingen ermittelt.