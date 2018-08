Handball - DHB-Supercup 2018 mit Flensburg gegen Rhein-Neckar Löwen heute live: TV-Übertragung und Livestream

Bevor die HBL-Saison 2018/19 startet, steht heute noch der DHB-Supercup zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Rhein-Neckar Löwen an. Wo ihr das Handball-Duell im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Der DHB-Supercup ist ein Wettbewerb zwischen dem Deutschen Meister (Flensburg) und dem Pokalsieger (Rhein-Neckar Löwen), die um den ersten Titel der neuen Saison spielen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wann und wo findet der DHB-Supercup 2018 statt?

Der DHB-Supercup findet am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr statt. Erstmalig wird dabei Düsseldorf, genauer gesagt der ISS Dome, Austragungsort sein. Gepfiffen wird die Partie von den beiden Schiedsrichtern Marc Fasthoff und Peter Behrens.

DHB-Supercup 2018 heute live: TV-Übertragung und Livestream

Übertragen wird das Duell zwischen Meister und Pokalsieger in diesem Jahr von Sky Sport. Los geht es um 19 Uhr auf dem Free-TV-Sender Sky Sport News HD oder aber im kostenfreien Livestream auf skysport.de. Sky schlägt dabei mit folgendem Personal auf:

Kommentator: Karsten Petrzika

Moderator: Dennis Baier

Experte: Stefan Kretzschmar

Favorit beim DHB Supercup 2018: Flensburg oder die Rhein-Neckar Löwen?

Die Rhein-Neckar Löwen dürfen auf eine erfolgreiche Spielzeit hoffen. Nachdem in der letzten Saison am Ende die Vizemeisterschaft stand, hat man den Kader nochmals verstärkt - obwohl mit Pekeler ein wichtiger Mann den Klub verlassen hat. Unter anderem sind nun die beiden deutschen Nationalspieler Jannik Kohlbacher und Steffen Fäth mit an Bord, zudem haben die Mannheimer weiterhin Superstar Andy Schmid in ihren Reihen.

Schwieriger dürfte die Saison da schon für den amtierenden Meister werden. Flensburg wagte in diesem Sommer einen Umbruch und verzeichnete gleich sechs Abgänge. Ob es mit der Titelverteidigung klappt, ist daher fraglich. Auch in das Supercup-Duell gegen die Löwen geht es daher als Außenseiter.

© getty

DHB-Supercup: Die letzten Sieger

Der Supercup wird seit 1994 jährlich ausgetragen. Rekordsieger ist der THW Kiel, der bei 19 Teilnahmen neun Mal gewann. Zuletzt waren die Rhein-Neckar Löwen jedoch zwei Mal in Folge erfolgreich.