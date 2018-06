Handball - HBL, 34. und letzter Spieltag live im TV: Wird Flensburg oder die Löwen Meister?

World Rugby Sevens Series Live London: Tag 1 PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: Tag 3 -

Session 1 BSL Anadolu Efes -

Tofas (Spiel 4) PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: Tag 3 -

Session 2 Glory Kickboxing Glory SuperFight Series: Birmingham IndyCar Series Chevrolet Dual in Detroit: Rennen 1 Glory Kickboxing Glory 54: Birmingham NHL Golden Knights @ Capitals (Spiel 3) World Rugby Sevens Series London: Tag 2 PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: Viertelfinale World Rugby U20 Championship Australien -

Japan World Rugby U20 Championship Neuseeland -

Wales PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: Halbfinale & Finale IndyCar Series Chevrolet Dual in Detroit: Rennen 2 NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 2) NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 2 -

US-Kommentar) NHL Golden Knights @ Capitals (Spiel 4) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 3) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 3 -

US-Kommentar) World Rugby U20 Championship Wales -

Japan World Rugby U20 Championship England -

Schottland World Rugby U20 Championship Neuseeland -

Australien NHL Capitals @ Golden Knights (Spiel 5) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 4) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 4 -

US-Kommentar) Rugby Union Internationals Argentinien -

Wales IndyCar Series Texas Grand Prix FIA World Rallycross Championship 5. Lauf: Hell Ricoh Open Women Single WTA ’s-Hertogenbosch: Tag 4 Ricoh Open Women Single WTA ’s-Hertogenbosch: Viertelfinale Ricoh Open Men Single ATP ’s-Hertogenbosch: Viertelfinale

Am Sonntag steht in der Handball-Bundesliga der letzte Spieltag an. Die SG Flensburg-Handewitt kann mit einem Sieg gegen Göppingen den Meistertitel perfekt machen. Die Rhein-Neckar Löwen müssen gegen Leipzig einen Sieg holen, um überhaupt noch Chancen zu haben, die Tabellenspitze zu übernehmen. Gleichzeitig müsste Flensburg unentschieden spielen oder verlieren. SPOX zeigt Euch die finalen Paarungen.

Lange Zeit standen die Löwen an der Tabellenspitze und hatten den dritten Meistertitel in Folge im Visier. Doch aus den vergangenen fünf Spielen holten sie nur zwei Siege, während Flensburg davon alle gewann.

Auch im Abstiegskampf geht es heiß her. Im Gegensatz zur Fußball-Bundesliga steigen beim Handball nur die letzten beiden Teams ab. Dort stehen aktuell Ludwigshafen und Hüttenberg, die beide das Ziel haben, den Sechzehnten N-Lübbecke noch zu überholen. Alle drei Teams stiegen erst im vergangenen Jahr in die höchste Spielklasse auf.

Wo kann ich die Spiele der Handball-Bundesliga live sehen?

Alle Partien des finalen Spieltags sind live beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Um 14 Uhr beginnen die Vorberichte und anschließend sind alle Begegnungen im Einzelspiel sowie in einer großen Konferenz zu sehen. Zudem bietet der Sender auch Livestreams bei Sky Go an.

Der 34. Spieltag in der Handball-Bundesliga

Datum Heim Gast TV/Livestream So, 03.06., 15 Uhr Ludwigshafen Erlangen Sky/ Sky Go So, 03.06., 15 Uhr Füchse Berlin Hüttenberg Sky/ Sky Go So, 03.06., 15 Uhr Rhein-Neckar Löwen Leipzig Sky/ Sky Go So, 03.06., 15 Uhr Magdeburg Melsungen Sky/ Sky Go So, 03.06., 15 Uhr Flensburg-Handewitt Frisch Auf! Göppingen Sky/ Sky Go So, 03.06., 15 Uhr Lemgo N-Lübbecke Sky/ Sky Go So, 03.06., 15 Uhr Minden THW Kiel Sky/ Sky Go So, 03.06., 15 Uhr Stuttgart Wetzlar Sky/ Sky Go So, 03.06., 15 Uhr Gummersbach Hannover-Burgdorf Sky/ Sky Go

Die Tabelle vor dem 34. Spieltag

Rang Team Spiele Tordifferenz Punkte 1 Flensburg-Handewitt 33 +141 54 2 Rhein-Neckar Löwen 33 +202 53 3 Füchse Berlin 33 +88 51 4 Magdeburg 33 +108 48 5 THW Kiel 33 +128 47 6 Hannover-Burgdorf 33 +51 45 7 Melsungen 33 +67 41 8 Leipzig 33 +16 37 9 Lemgo 33 -53 32 10 Frisch Auf! Göppingen 33 -5 31 11 Wetzlar 33 +2 28 12 Minden 33 -65 26 13 Erlangen 33 -85 25 14 Stuttgart 33 -97 20 15 Gummersbach 33 -107 16 16 N-Lübbecke 33 -132 14 17 Ludwigshafen 33 -121 13 18 Hüttenberg 33 -138 13

© getty

Handball-Bundesliga: Die letzten zehn Meister

Bevor in den vergangenen zwei Jahren die Rhein-Neckar Löwen den Titel gewannen, war der THW Kiel die klar dominierende Mannschaft in Deutschland gewesen. Mit 20 Titeln sind die Norddeutschen zudem der Rekordmeister. Für Flensburg wäre es nach 2004 überhaupt erst die zweite Meisterschaft in der Vereinsgeschichte.