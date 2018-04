Handball, Champions League Final Four 2018 in Köln: Termine, TV, Livestream & Teilnehmer

Porsche Tennis Grand Prix Women Single Live WTA Stuttgart: Tag 3 NBA Pacers @ Cavaliers (Spiel 5) NHL Maple Leafs @ Bruins (Spiel 7) Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Tag 4 Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Manchester Hungarian Open Men Single ATP Budapest: Viertelfinale Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Viertelfinale Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Viertelfinale Premiership Leicester -

Das Velux EHF Final 4 um die Champions League findet am 26. und 27. Mai 2018 zum bereits neunten Mal in der Kölner Lanxess Arena statt. 19.403 Zuschauer sind beim wichtigsten Event des Jahres für Vereins-Handball pro Tag in der Halle. Hier gibt es alle Infos: qualifizierte Teams, TV-Übertragung, Anwurfzeiten, Tickets und Rekordsieger.

Handball-CL: Welche Klubs sind für das Final Four 2018 qualifiziert?

Grundsätzlich qualifizieren sich bei dem von der Europäischen Handballföderation durchgeführten Turnier die besten vier Mannschaften von insgesamt 28 Teilnehmern für das Final Four. Die Entscheidung, welche vier Vereine in Köln dabei sind, fällt am 28. und 29. April 2018. An diesen Tagen finden die Viertelfinal-Rückspiele statt.

Mit Paris, Nantes und Montpellier, das im Achtelfinale den FC Barcelona ausgeschaltet hat, sind noch drei Teams aus Frankreich im Rennen. Aus Deutschland dürfen sich Flensburg und Kiel Hoffnungen auf eine Final-Four-Teilnahme machen.

Zudem sind Polen mit Kielce, Mazedonien mit Titelverteidiger Skopje und überraschend auch Dänemark mit Skjern Handbold noch mit jeweils einem Verein vertreten. Skjern kegelte in der Runde der letzten 16 den ungarischen Spitzenklub Veszprem aus dem Wettbewerb.

© getty

Handball-CL: Das Viertelfinale im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis Qualifiziert Mi., 18.04. 19 Uhr SG Flensburg-Handewitt Montpellier HB 28:28 So., 29.04. 19 Uhr Montpellier HB SG Flensburg-Handewitt --:-- Sa., 21.04. 18.30 Uhr Vive Kielce Paris Saint-Germain 28:34 Sa., 28.04. 17.30 Uhr Paris Saint-Germain Vive Kielce --:-- So., 22.04. 17 Uhr THW Kiel Vardar Skopje 28:29 So., 29.04 17 Uhr Vardar Skopje THW Kiel --:-- So., 22.04 19 Uhr HBC Nantes Skjern Handbold 33:27 So., 29.04 16.50 Uhr Skjern Handbold HBC Nantes --:--

Handball-CL: Das Final Four im TV, Livestream und Liveticker

Das Final Four der Handball-Königsklasse ist nicht im Free-TV zu sehen. Dafür zeigt der Pay-TV-Sender Sky die Halbfinals, das Spiel um Platz 3 und das Finale live und exklusiv. Im Livestream sind sämtliche Partien auch bei Sky Go zu sehen.

Wer nicht die Möglichkeit hat, die Spiele bei Sky zu verfolgen, muss nicht zwangsläufig auf das Final Four verzichten. SPOX bietet zu den Halbfinals und zum Endspiel einen Liveticker.

Handball, Champions League: Die Anwurfzeiten beim Final Four

Nach dem Viertelfinale wird ausgelost, welche Mannschaften sich im Halbfinale gegenüberstehen. Die Semifinals beginnen am Samstag (26. Mai) um 15.15 Uhr und 18 Uhr. Das Spiel um Platz 3 und das Finale werden am Sonntag (27. Mai) um 15.15 Uhr und 18 Uhr angepfiffen.

© getty

Wie komme ich an Tickets/Eintrittskarten für das Final Four?

Tickets können Sie über die offizielle Homepage des Velux EHF Final 4 erwerben. Die billigste Eintrittskarte kostet für das gesamte Wochenende 75 Euro. Für die höchste Kategorie müssen Fans tief in die Tasche greifen und 345 Euro ausgeben. Pro Person können maximal vier Tickets bestellt werden. Wie man an VIP-Tickets kommt, erfahrt Ihr hier.

Die Ticketpreise für das Champions-League-Final-Four im Handball

Premium 345 Euro Kategorie 1 295 Euro Kategorie 2 215 Euro Kategorie 3 155 Euro Kategorie 4 75 Euro

Handball-CL: Geschichte und Entwicklung des Final Four

Der Modus der Handball-Champions-League wurde in der Vergangenheit permanent geändert, auch die jetzige Form mit einer völlig aufgeblasenen Gruppenphase stößt bei vielen Fans und Vereinen auf Ablehnung. Richtig spannend wird es in der Königsklasse des Handballs deshalb erst ab dem Achtelfinale, wenn in Hin- und Rückspiel um das Weiterkommen gekämpft wird.

Bis 2009 wurden auch das Halbfinale und das Endspiel in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Seit der Saison 2009/2010 werden die Halbfinals und das Endspiel im K.o.-System im Rahmen des Final Four in Köln ausgetragen.

Handball-CL: Die Endspiele seit 2010

Jahr Sieger Verlierer Ergebnis 2010 THW Kiel FC Barcelona 36:34 2011 FC Barcelona BM Ciudad Real 27:24 2012 THW Kiel Atletico Madrid 26:21 2013 HSV Hamburg FC Barcelona 30:29 n.V. 2014 SG Flensburg-Handewitt THW Kiel 30:28 2015 FC Barcelona KC Veszprem 28:23 2016 KS Kielce KC Veszprem 39:38 n.S. 2017 RK Vardar Skopje Paris Saint-Germain 24:23

