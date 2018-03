Filip Jicha sicher: 2019 Alfred Gislasons Nachfolger beim THW

Six Nations Live Italien -

Der frühere Welthandballer Filip Jicha wird beim deutschen Rekordmeister THW Kiel im nächsten Jahr Nachfolger von Alfred Gislason. Das sagt zumindest Filip Jicha. "Ich glaube, es wird so kommen: Ich werde 2019 Alfreds Nachfolger", sagte der 35 Jahre alte Tscheche in einem Interview mit den Kieler Nachrichten.

Jicha wird zur kommenden Spielzeit Co-Trainer unter dem Isländer. Das hatte der THW am Freitag mitgeteilt. Der frühere Rückraumstar erhält an der Förde einen Dreijahresvertrag. Gislasons ist bis Sommer 2019 an den Klub gebunden, den THW trainiert der 58-Jährige seit 2008.

Jicha hatte von 2007 bis 2015 für Kiel gespielt, 2010 wurde der Tscheche zum Welthandballer gekürt. Mit den Norddeutschen holte er 14 nationale und internationale Titel, darunter zweimal die Champions League, ehe er zum FC Barcelona wechselte. Im Oktober 2017 hatte er seine Karriere verletzungsbedingt beendet.

Jicha besitzt bereits die B-Trainerlizenz

Jicha erklärte den Kieler Nachrichten, dass er bereits seine B-Trainerlizenz erworben habe. "Von Juni bis Mai 2019 absolviere ich den A-Trainer-Lehrgang beim Deutschen Handballbund", sagte der zweifache Familienvater, dessen Kinder (5 und 8 Jahre) beide in Kiel zur Welt kamen.

Zweifel an seiner Unerfahrenheit auf dem Trainerposten kann Filip Jicha verstehen, räumt diese aber auch gleich aus dem Weg. "Alfred hat mich geholt, um eher sein Assistent als sein Co-Trainer zu sein. Meine Kompetenzen werden dementsprechend größer sein. Ich weiß, wo ich hin will. Und ich werde wieder alles für den Verein geben, was ich habe."