DHB-Frauen von Spanien entzaubert: "Hatten nicht die richtige Antwort"

Liga ACB Gran Canaria -

Andorra Premiership Leicester -

Wasps Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 6 Liga ACB Real Madrid -

Valencia NCAA Division I Villanova -

Texas Tech NBA Spurs @ Bucks NCAA Division I Kansas -

Duke Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 7 BSL Anadolu Efes -

Tofas NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings World Championship Boxing Anthony Joshua vs Joseph Parker: Pressekonferenz Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 1 Basketball Champions League Karsiyaka -

Murcia Basketball Champions League Ludwigsburg -

Bayreuth Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 2 NBA Trail Blazers @ Pelicans Basketball Champions League AEK Athen -

Straßburg Basketball Champions League Banvit -

Monaco Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 1 World Championship Boxing Anthony Joshua vs Joseph Parker: Public Workout Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 2 NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Belfast NBA Thunder @ Spurs Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 2 NHL Oilers @ Canucks World Championship Boxing Anthony Joshua vs Joseph Parker: Weigh-In European Rugby Champions Cup Scarlets -

La Rochelle European Challenge Cup Newcastle -

Brive European Challenge Cup Pau -

Stade Francais NBA Pelicans @ Cavaliers BSL Besiktas -

Banvit European Rugby Champions Cup Munster -

Toulon European Challenge Cup Edinburgh -

Cardiff NHL Panthers @ Bruins Miami Open Women Single WTA Miami: Finale Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Undercard Fights NBA Hornets @ Wizards Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Main Fight Liga ACB Barcelona -

Estudiantes European Rugby Champions Cup Clermont -

Racing 92 European Rugby Champions Cup Leinster -

Saracens NHL Bruins @ Flyers Liga ACB Malaga -

Real Madrid NBA 76ers @ Hornets NBA Rockets @ Spurs NHL Predators @ Lightning Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 1 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 2 Basketball Champions League Monaco -

Banvit NBA Warriors @ Thunder Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 3 Basketball Champions League Bayreuth -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Karsiyaka Basketball Champions League Straßburg -

AEK Athen NBA Celtics @ Raptors Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Liverpool Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Tag 4 NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 1 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 1 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Viertelfinale Pro14 Edinburgh -

Ulster Premiership Sale -

Wasps Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Viertelfinale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 1 NBA Cavaliers @ 76ers Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 2 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 2 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Halbfinale NHL Rangers @ Flyers Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Halbfinale NBA Nuggets @ Clippers Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 2 NHL Devils @ Capitals

Fehlende Leidenschaft wollte Bundestrainer Henk Groener seinen Handballerinnen nicht vorwerfen, für die erste Niederlage unter seiner Leitung hatte er eine simple Erklärung parat. "Die Spanierinnen haben mit Herz und Einsatz bis an die Grenzen des Erlaubten gespielt", sagte der Niederländer nach der 23:27 (9:12)-Niederlage der DHB-Auswahl in der EM-Qualifikation: "Wir hatten darauf nicht die richtige Antwort."

Drei Tage nach dem berauschenden Einstand mit dem neuen Hoffnungsträger an der Seitenlinie, als Spanien mit 33:24 bezwungen worden war, musste das Team des DHB in der Quali-Gruppe 6 die Tabellenführung wieder an die Ibererinnen abtreten. Ein Grund zur Sorge ist das nicht, schließlich fahren die beiden Erstplatzierten der sieben Qualifikations-Gruppen und der beste Gruppendritte zur EM in Frankreich (29. November bis 16. Dezember).

"Spanien kam mit viel mehr Aggressivität und hat einen schnelleren Ball gespielt. Wir haben es nicht geschafft, das in unserer Abwehr zu unterbrechen", sagte Spielführerin Anna Lörper, die zudem monierte: "Im Positionsangriff haben wir uns schwergetan."

Lörper wird mit ihrer Mannschaft am 31. Mai noch in Litauen und am 2. Juni daheim gegen die Türkei antreten. Für die ausstehenden Partien dürfte sich Deutschland vor allem in Sachen Aggressivität ein Beispiel an den Spanierinnen nehmen.

"Spanien war viel aggressiver und hatte viel mehr Druck zum Tor gemacht", sagte Luisa Schulze, während Franziska Müller meinte: "Wir hatten einige Fehler in der Abwehr, obwohl wir gut eingestellt waren. Zudem hat Spanien die entscheidende Schippe draufgepackt."