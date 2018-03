Wie kann ich bei der Handball-WM im Stadion dabei sein? Spielorte, Termine, Ticketverkäufe

BNP Paribas Open Women Single Live WTA Indian Wells: Tag 3 Six Nations Irland -

Unter dem Motto "Stand out" findet vom 10. bis zum 27. Januar 2019 die Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark statt. SPOX gibt euch alle Infos, wie ihr die WM live im Stadion erleben könnt.

In Deutschland finden Spiele in Hamburg, Köln, München und Berlin statt. Die deutsche Nationalmannschaft wird die Vorrunde in Berlin bestreiten und bei einer Qualifikation nach Köln umziehen. In München werden Vorrundenspiele ohne deutsche Beteiligung ausgetragen, während Hamburg für das Halbfinale vorgesehen ist.

"Das Präsidium des Deutschen Handballbundes hat sich einstimmig für Berlin, München, Köln und Hamburg und damit die vier größten deutschen Städte entschieden", sagte Andreas Michelmann, Präsident des DHB.

Die Spielorte der Handball-Weltmeisterschaft

Arena Kapazität Mercedes-Benz Arena Berlin 13.000 Barclaycard Arena Hamburg 13.000 Lanxess Arena Köln 19.500 Olympiahalle München 12.463 Jyske Bank Boxen Herning 15.000 Royal Arena Kopenhagen 14.500

Der Ticketverkauf der Handball-Weltmeisterschaft

Der Verkauf der Tickets ist in drei Phasen untergliedert: Seit Dezember werden sogenannte Venue Tickets verkauft. Durch den Kauf dieser Karten können Fans alle Spiele eines Standorts sehen.

Die zweite Verkaufsphase begann am 1. März. Jetzt können die Fans auch Tickets für einzelne Spieltage erwerben.

Nach der Auslosung der Vorrundengruppen Ende Juni findet dann die dritte Phase statt. Ob es danach noch möglich ist, Karten zu erlangen, ist bisher unklar. "Ob wir dann in einer vierten Phase noch Karten für einzelne Spiele verkaufen werden, hängt davon ab, ob die Hallen dann nicht schon ausverkauft sind", sagte Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes.

Die Karten sind auf der offiziellen WM-Website www.handball19.com erhältlich. Je nach Partie und Spieltag variieren die Preise, das günstigste Angebot ist der zweite Vorrundenspieltag in Berlin für 15 Euro.

"Es gibt für alle Kartenkategorien natürlich auch spezielle Ermäßigungen und Aktionen", sagte Schober. Dazu zählen rabattierte Tickets für Kinder, Schüler, Stunden und Behinderte, aber auch das Familienticket und das "Team Ticket" - wer acht Karten einer Kategorie bestellt, erhält zwei Freikarten der gleichen Kategorie dazu."

Der Spielplan der WM

Spieltag Datum WM-Eröffnungsspiel 10.01.2019 - 20:30 1. Vorrundenspieltag - 2 Spiele 11.01.2019 - 18 und 20 Uhr 2. Vorrundenspieltag - 3 Spiele 12.01.2019 3. Vorrundenspieltag - 3 Spiele 14.01.2019 4. Vorrundenspieltag - 3 Spiele 15.01.2019 5. Vorrundenspieltag - 3 Spiele 17.01.2019 3 Hauptrundenspieltage zwischen 18. und 24.01.2019 1. Halbfinale 25.01.2019 - 17:30 2. Halbfinale 25.01.2019 - 20:30 Medaillenspiele 27.01.2019

Die bisher qualifizierten Nationen

Das Teilnehmerfeld für die Weltmeisterschaft steht noch nicht komplett. Bisher haben sich elf von 24 Nationen qualifiziert.