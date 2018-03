Handball-WM 2019 in Deutschland und Dänemark: Das ist der neue Modus

Miami Open Women Single Live WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Der Weltverband IHF ändert den Austragungsmodus der Handball-Weltmeisterschaften ab dem Turnier 2019. Hier erfahrt ihr alle Informationen über die Neuerungen.

Wie sieht der Modus der Handball-WM 2019 aus?

24 Teams werden an der Handball-WM 2019, die in Deutschland und Dänemark ausgerichtet wird, teilnehmen.

Auch im neuen Modus besteht die Vorrunde aus vier Gruppen a sechs Teams, die 15 Spiele austragen. Allerdings kommen fortan nur noch die ersten drei Teams der jeweiligen Gruppen weiter. An die Vorrunde schließt nicht wie zuvor eine K.o.-Phase, sondern eine Hauptrunde an, in der es zwei Sechsergruppen gibt.

Die in der Vorrunde erzielten Ergebnisse werden mit in die Hauptrunde genommen. Dort kommt es zu neun Spielen pro Gruppe. Die ersten beiden Mannschaften der beiden Hauptrundengruppen erreichen das Halbfinale.

Handball-WM 2019: Die bisher qualifizierten Nationen

Bisher haben sich elf Nationen für die WM 2019 qualifiziert.

Nation Qualifiziert als Dänemark Gastgeber Deutschland Gastgeber Frankreich Weltmeister 2017 Katar Asienmeisterschaft 2018 Saudi-Arabien Asienmeisterschaft 2018 Südkorea Asienmeisterschaft 2018 Bahrain Asienmeisterschaft 2018 Tunesien Afrikameister 2018 Ägypten Zweiter der Afrikameisterschaft 2018 Angola Dritter der Afrikameisterschaft 2018 Spanien Europameister 2018

Wer sich für Tickets für die Partien in Berlin, Hamburg, Köln oder München interessiert ist, findet hier alle Infos zum Vorverkauf.