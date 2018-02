Handball: Rückschlag für Rhein-Neckar Löwen in Champions League

Ecuador Open Quito Men Single Live ATP Quito: Finale NHL Live Rangers @ Jets NBA Live Cavaliers @ Celtics NHL Sharks @ Ducks Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 1 NBA Spurs @ Jazz Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 2 NBA Cavaliers @ Thunder Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 3 NBA Clippers @ Celtics Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 4 Copa del Rey Valencia -

Der deutsche Meister Rhein-Neckar Löwen hat drei Tage nach der Gala-Vorstellung in der Liga auf der europäischen Bühne einen Rückschlag hinnehmen müssen. In der Champions League unterlagen die Löwen dem ungarischen Spitzenklub Pick Szeged vor eigenem Publikum mit 35:37 (17:15), bester Werfer der Gastgeber war der Däne Mads Mensah Larsen mit acht Toren.

In der Gruppe A liegen die Löwen nach ihrer dritten Niederlage mit zwölf Punkten auf Rang vier. Szeged folgt mit einem Zähler Rückstand auf Platz fünf, es führt der Titelverteidiger Vardar Skopje (18).

Erst am Donnerstag hatten die Löwen mit einem starken Auftritt in der Liga für Aufsehen gesorgt, als sie den TBV Lemgo in der ersten Hälfte mit 23:4 überrollt hatten und am Ende mit 38:17 gewannen.

Die SG Flensburg-Handewitt kam gegen den ehemaligen Champions-League-Sieger KS Vive Kjelce nach einer Aufholjagd noch zu einem 32:32 (17:21). Die Norddeutschen lagen Mitte der zweiten Hälfte noch mit fünf Toren in Rückstand, kamen dann aber immer näher heran und führten sogar 32:31 - ehe die Gäste in den Schlusssekunden noch trafen.

Bester Werfer war Rasmus Lauge Schmidt mit neun Treffern. Flensburg bleibt in der Gruppe B mit 15 Punkten auf Platz zwei.