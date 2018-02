DHB-Gipfel: Wie geht es mit Christian Prokop und Bob Hanning weiter?

NCAA Division I Oklahoma @ Kansas Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 2 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3 Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 3 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Viertelfinale Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Berlin NHL Islanders @ Maple Leafs NBA Clippers @ Warriors Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Halbfinale Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Viertelfinale Six Nations Frankreich -

Italien NBA Timberwolves @ Rockets Six Nations Irland -

Wales Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Finale Six Nations Schottland -

England Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Halbfinale King Of Kings King of Kings 54 Pro14 Scarlets -

Ulster NBA Magic @ 76ers World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai vs Juan Francisco Estrada NHL Oilers @ Kings Premiership London Irish -

Worcester Premiership Saracens -

Leicester Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Finale NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres NBA Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Tag 3 NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers Premier League Darts Premier League: Exeter Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Viertelfinale NBA Lakers @ Heat UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Viertelfinale UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Edinburgh -

Munster Premiership Harlequins -

Bath Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Halbfinals Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Halbfinale Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Finale

Das DHB-Präsidium hält am Montag eine Sondersitzung im "Maritim Airport Hotel" in Hannover. Dabei geht es um die Zukunft von Handball-Nationalmannschaftstrainer Christian Prokop. Auch Vize-Präsident Bob Hanning soll nach der Entscheidung womöglich Konsequenzen ziehen. Die Verkündung des Ergebnisses wird für 16 Uhr erwartet. Hier erfahrt ihr alles, was ihr dazu wissen müsst.

Worum geht es beim DHB-Gipfel?

Das DHB-Präsidium hat eine Sondersitzung einberufen, bei der die Spitze des Verbandes über den Verbleib oder die Entlassung von Nationaltrainer Christian Prokop diskutiert.

Warum steht Christian Prokop in der Kritik?

Christian Prokop wurde 2017 von Vize-Präsident Bob Hanning für die Rekordablöse von einer halben Million Euro vom Bundesligisten DHfK Leipzig zur Nationalmannschaft geholt und unterschrieb einen Fünfjahresvertrag.

Bei der vergangenen EM, bei welcher das DHB-Team als Titelverteidiger enttäuschte und bereits in der Hauptrunde ausschied, machte Prokop mit umstrittenen Kader-Entscheidungen von sich reden. Die beiden Europameister-Helden Finn Lemke und Rune Dahmke nominierte er zu Beginn des Turniers nicht einmal. Auch das Spielsystem und der Umgang von Prokop mit seinen Akteuren werden diskutiert.

Außerdem waren nicht nur die Leistungen unzureichend, große Teile der Mannschaft sollen sich mit ihrem Coach verkracht haben. Angeblich soll sich die Mehrheit der Spieler im Anschluss an das Turnier gegen ihn gestellt haben.

Wie stehen die Chancen von Christian Prokop?

Offiziell wird in der Sondersitzung von einer "ergebnisoffenen Diskussion" geredet. Aber: Es deutet vieles auf eine Trennung der beiden Parteien hin. Liga-Präsident Uwe Schwenker meint: "Prokop zu halten - das ist überaus schwierig."

Auch der ehemalige Handball-Star und jetzige Sky-Experte Stefan Kretzschmar sieht keine Zukunft für den DHB-Trainer: "Der Kreis derer, die hinter ihm stehen, ist relativ klein geworden. Das ist dann auch eine populistische Entscheidung, nicht nur eine sportliche. Da ist der Weg relativ schwierig, an Prokop festzuhalten", sagte er im Rahmen der Handball-Live-Berichterstattung bei Sky.

Wie geht es mit Bob Hanning weiter?

Weiterhin erklärte Kretzsche: "Wenn Prokop geht, wird auch Hanning aufhören." Nach Informationen von t-online soll Hanning im Falle eines Prokop-Rausschmisses gegenüber mehreren Spielern und Präsidiumsmitgliedern einen möglichen Rücktritt angekündigt haben.

Hanning ist schließlich derjenige, der Prokop als seinen Wunschkandidaten zum DHB-Team lotste und stellte sich bis zum Schluss vor seinen Coach: "Er hat alle Fehler eingeräumt, analysiert, ist zu den Spielern gefahren. Er hat alles getan." Er sieht seinen Coach als Opfer einer Kampagne: "Das ist alles haltlos, da wird Politik gemacht."

© getty

Das Abschneiden des DHB-Teams bei den letzten Turnieren

Jahr Turnier Austragungsort Platzierung Trainer 2015 Weltmeisterschaft Katar 7 Dagur Sigurdsson 2016 Europameisterschaft Polen 1 Dagur Sigurdsson 2016 Olympische Spiele Brasilien 3 Dagur Sigurdsson 2017 Weltmeisterschaft Frankreich 9 Dagur Sigurdsson 2018 Europameisterschaft Kroatien 9 Christian Prokop

Wer sind mögliche Nachfolger?

T-Online will wissen, dass Hanning, der nicht nur DHB-Vize ist, sondern auch Geschäftsführer des Bundesligisten Füchse Berlin, Prokop im Falle einer Entlassung als Trainer zu den Füchsen holen möchte.

Vor der endgültigen Entscheidung wurde über mögliche Nachfolger noch nicht gesprochen. Christian Baur, der vor Prokops Einstellung zum Kandidatenkreis der Nationaltrainer zählte, wäre allerdings auf dem Markt. Der TVB Stuttgart trennte sich am Sonntag von Baur, der bereits von 2012 bis 2016 Junioren-Trainer beim DHB war.