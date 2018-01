Uwe Gensheimer vor Vertragsverlängerung bei PSG: "Es gibt Signale"

ASB Classic Women Single WTA Auckland: Tag 3 NBA Spurs @ Knicks Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 4 Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Tag 4 Liga ACB Saski-Baskonia -

Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer wird wohl über 2019 hinaus für den französischen Meister Paris Saint-Germain auflaufen.

"Es gibt Signale, dass der Verein mit mir verlängern will. Wenn das EM-Turnier vorbei ist, werden wir sprechen", sagte der Linksaußen im Interview mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten (Mittwochsausgabe).

Der 31-Jährige, der 2016 von den Rhein-Neckar Löwen zum Starensemble aus der französischen Hauptstadt gewechselt war, fühlt sich im Hexagon mehr geachtet als in der Heimat.

"Du wirst in Frankreich als Sportler anders wahrgenommen, dir stehen alle Türen offen", sagte Gensheimer und führte aus: "Dieser Neidfaktor ist in Frankreich nicht da. In Deutschland wirst du als Sportler oft abgestempelt als einer, der nichts gelernt hat."

Mit Optimismus zur EM

Das Projekt Titelverteidigung bei der EM in Kroatien (12. bis 28. Januar) geht der gebürtige Mannheimer mit verhaltenem Optimismus an: "Wir gehören zum Favoritenkreis dazu, und wir wollen zumindest das Halbfinale erreichen. Aber die Leistungsdichte in der Weltspitze ist so eng, da gehört auch das Quäntchen Glück dazu."