Handball-EM: Spanien hat Halbfinale im Visier - Eduardo Gurbindo bester Werfer

Ex-Weltmeister Spanien hat bei der Handball-EM in Kroatien das Halbfinale fest im Visier. Der Vize-Europameister kam in der Hauptrundengruppe II in Varazdin zu einem souveränen 31:20 (15:6) gegen Mazedonien.

Damit schob sich hinter Olympiasieger Dänemark (sechs Punkte) und vor dem punktgleichen Titelverteidiger Deutschland (Hier findet ihr die Analyse zum Spiel zwischen Deutschland und Dänemark) mit vier Zählern auf Platz zwei. Zudem haben die Iberer ein Spiel weniger ausgetragen.

Bester Werfer der Spanier war Eduardo Gurbindo mit sechs Toren. Mazedonien (3 Punkte) hat trotz der Niederlage ebenfalls noch Chancen aufs Halbfinale.

Gegen die starken Spanier war der WM-15. aber von Beginn an ohne Möglichkeiten. Spanien baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus und geriet zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Hier bekommt ihr alle Infos zum Turnier.