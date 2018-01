Handball-EM: Frankreich und Kroatien marschieren Richtung Halbfinale

BSL BSL: All-Star-Game 2018 NHL Flyers @ Capitals Liga ACB Andorra -

Barcelona Liga ACB Valencia -

Fuenlabrada NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth NBA Cavaliers @ Spurs Basketball Champions League Oldenburg -

Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn NBA Rockets @ Mavericks NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 1 Unibet Masters The Masters: Tag 1 NBA 76ers @ Spurs World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 2 Unibet Masters The Masters: Tag 2 NCAA Division I Texas A&M @ Kansas NBA Thunder @ Pistons NCAA Division I Kentucky @ West Virginia Liga ACB Real Madrid -

Bilbao Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 BSL Banvit -

Fenerbahce Liga ACB Estudiantes -

Saski Baskonia Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 NBA Bucks @ Bulls NCAA Division I Kansas @ Kansas State NBA Celtics @ Nuggets St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 2 Basketball Champions League Juventus -

Oldenburg Basketball Champions League Besiktas -

Bonn NBA Nuggets @ Spurs St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 3 Basketball Champions League Gaziantep -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Venedig NBA Knicks @ Celtics Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Tag 4 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 4 Premier League Darts Premier League Darts 1 -

Dublin NBA Rockets @ Spurs Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 1 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Viertelfinale St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Viertelfinale NBA Lakers @ Nets Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 2 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Halbfinale St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg -

Halbfinale Six Nations Wales -

Schottland Six Nations Frankreich -

Irland NBA Bulls @ Clippers

Weltmeister Frankreich marschiert bei der Handball-EM in Kroatien mit großen Schritten in Richtung Halbfinale. Der Turnierfavorit besiegte Rekord-Europameister Schweden in einer Abwehrschlacht mit 23:17 (10:8) und setzte sich mit 6:0 Punkten an die Spitze der Hauptrundengruppe 1. Frankreich ist das einzige noch verlustpunktfreie Team bei der EM.

Auf Platz zwei folgen mit 6:2 Zählern die Kroaten, die ohne ihren weiter an der Wade verletzten Kieler Spielmacher und Kapitän Dumagoj Duvnjak Vizeweltmeister Norwegen mit 32:28 (17:15) bezwangen.

Manuel Strlek (6 Tore) und Luka Cindric (5) waren in Zagreb die erfolgreichsten Schützen beim Sieger. Bester Werfer der Partie aber wurde der Norweger Sander Sagosen mit acht Treffern. Den Skandinaviern droht nach der zweiten Niederlage das Aus in der Hauptrunde.

Bester Torschütze in der Mannschaft des französischen Trainergespanns Didier Dinart und Guillaume Gille war Cedric Sorhaindo mit fünf Treffern. Superstar Nikola Karabatic traf zweimal.

Herausragend beim Sieger war Torhüter Vincent Gerard, der 19 der 36 Würfe auf sein Gehäuse parierte und damit auf eine Quote von 53 Prozent kam. Bei den Schweden, die mit 4:2 Zählern weiterhin Chancen auf die Medaillenspiele haben, war Simon Jeppson viermal erfolgreich.