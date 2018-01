1797 Länderspieltore: Handballer Valur Sigurdsson egalisiert Weltrekord

Heineken Open Men Single Live ATP Auckland: Finale Moorilla Hobart International Women Single Live WTA Hobart: Finale NBA Live Warriors @ Bucks Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Finale BSL Besiktas -

Büyükcekmece NCAA Division I Kansas State @ Kansas NCAA Division I Oregon @ Arizona European Challenge Cup Bordeaux -

Newport NBA Thunder @ Hornets Liga ACB Murcia -

Gran Canaria European Rugby Champions Cup Castres -

Leicester European Challenge Cup Cardiff -

Toulousain NHL Red Wings @ Blackhawks Liga ACB Barcelona -

Malaga NHL Flames @ Hurricanes NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NCAA Division I Kansas @ West Virginia Champions Hockey League Trinec -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Ventspils Basketball Champions League Murcia -

Oldenburg NBA Pelicans @ Celtics Basketball Champions League Bayreuth -

Banvit Basketball Champions League Bonn -

Aris NBA Lakers @ Thunder NHL Golden Knights @ Lightning NBA Timberwolves @ Rockets European Challenge Cup Gloucester -

Pau NHL Canadiens @ Capitals NBA Knicks @ Jazz European Rugby Champions Cup Clermont -

Ospreys European Rugby Champions Cup Treviso -

Bath NHL Stars @ Sabres European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers Liga ACB Andorra -

Barcelona Liga ACB Valencia -

Fuenlabrada NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth NBA Cavaliers @ Spurs Basketball Champions League Oldenburg -

AS Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn NBA Rockets @ Mavericks NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder Unibet Masters The Masters: Tag 1

Der Isländer Gudjon Valur Sigurdsson hat den Weltrekord für Länderspieltore egalisiert. Der Linksaußen vom Deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen erzielte fünf Treffer im Auftaktspiel der Nordeuropäer bei der Europameisterschaft gegen Schweden (26:24) und schraubte sein Länderspieltorkonto damit auf sagenhafte 1797. Kein anderer Spieler hat mehr Tore in Länderspielen erzielt.

Damit schloss Sigurdsson am Freitagabend zum Ungarn Peter Kovacs auf, der in den 1970er, 1980er und 1990er Jahren in 323 Partien 1797 Tore warf. Gegen Schweden absolvierte Sigurdsson sein 342. Länderspiel. Den Rekordtreffer landete der langjährige Bundesliga-Profi, der in Deutschland schon für den THW Kiel, VfL Gummersbach und TUSEM Essen spielte, mit seinem Tor zum 23:18.

Sein erstes Länderspiel bestritt Sigurdsson vor 19 Jahren, schon bei der EM 2000, die ebenfalls in Kroatien stattfand, war er dabei. In seiner glanzvollen Karriere gewann Sigurdsson Olympia-Silber und EM-Bronze. Auf Vereinsebene holte er die Champions League sowie den EHF-Pokal und wurde Bundesliga-Torschützenkönig.

Seit 2012 ist er mit vier verschiedenen Klubs in drei Ländern ununterbrochen Meister geworden. Auch in der aktuellen Spielzeit führt Sigurdsson mit den Löwen die Bundesliga-Tabelle an. Sein Vertrag läuft noch bis 2019.

"Es würde mich nicht wundern, wenn er die 2000 auch noch voll macht", sagte der deutsche Nationalspieler Hendrik Pekeler kürzlich der Süddeutschen Zeitung. Pekeler spielt zusammen mit Sigurdsson bei den Löwen. "Wenn man den Begriff Musterprofi verwenden will, ist er dafür prädestiniert", sagte Pekeler.