Handball - Jannik Kohlbacher im Interview: "Mein Rekord-Fisch war 2,13 Meter lang"

Jannik Kohlbacher von der HSG Wetzlar ist mit 22 Jahren das Nesthäkchen in der deutschen Nationalmannschaft. Vor dem zweiten Spiel bei der EM in Kroatien gegen Slowenien (18.10 Uhr im LIVETICKER) traf SPOX den Kreisläufer im Hotel des DHB-Teams.

Kohlbacher sprach über seine Leidenschaft für das Angeln, die aktuelle sportliche Situation und die Mentalität innerhalb der Mannschaft. Außerdem verriet der Hesse, wer aus der Truppe beim Darts und beim Mini-Tischtennis regelmäßig abräumt.

SPOX: Herr Kohlbacher, Sie sind begeisterter Angler. Wie sind Sie denn zu diesem Hobby gekommen?

Jannik Kohlbacher: Ich bin über meinen Opa zum Angeln gekommen. Immer wenn ich in den Ferien zu ihm gefahren bin, hat er mich mitgenommen. Schon seit ich fünf oder sechs Jahre alt war. Seit ich alt genug bin, ziehe ich selbst los, mittlerweile fast in jeder freien Minute und dann stundenlang. Manchmal bleibe ich den ganzen Tag am Wasser, oder ich bin mit dem Boot auf einem Gewässer unterwegs.

SPOX: Und was gibt es Ihnen, an einem Gewässer zu sitzen und auf den nächsten Biss zu warten?

Kohlbacher: Für mich ist das die pure Entspannung. So ein Handballspiel kostet viel Kraft, sowohl körperlich als auch vom Kopf her. Dann ist das Angeln genau die Auszeit, die ich brauche. Manchmal gehe ich mit Kumpels, oft genug aber auch ganz alleine, beispielsweise an die Lahn in Wetzlar. Man hört und sieht von niemandem etwas, kann den ganzen Trubel vergessen und einfach mal abschalten.

SPOX: Auf welche Fischarten machen Sie bevorzugt Jagd?

Kohlbacher: Zander und Wels sind meine Favoriten.

SPOX: Haben Sie schon mal einen richtig fetten Fang gemacht?

Kohlbacher: Mein persönlicher Rekord-Fisch war 2,13 Meter lang. Das war ein Wels, den ich in Frankreich gefangen habe. Im Urlaub gehe ich immer wieder mit Kumpels ins Ausland zum Angeln, beispielsweise auch nach Italien.

Handball-EM, Deutschland vs. Montenegro: DHB-Team in der Einzelkritik © getty 1/17 Das DHB-Team hat zum EM-Auftakt Montenegro mit 32:19 geschlagen. Wer hat sich gute Noten verdient? Bewertet werden nur Spieler, die mindestens zehn Minuten auf der Platte standen. Die SPOX-Einzelkritik... © getty 2/17 TORHÜTER - Andreas Wolff: Bekam einige leichtere Aufgaben gestellt, parierte aber auch freie Würfe. Wolff wehrte 12 von 26 Versuchen und damit 46 Prozent aller Würfe ab. Note: 1,5 © getty 3/17 TORHÜTER - Silvio Heinevetter: Kam erst zum Schluss für 9:32 Minuten in die Partie, als Wolff verletzungsbedingt vom Feld musste. Wehrte 3 von 8 Würfen (38 Prozent) ab. Note: Keine Bewertung © getty 4/17 LINKSAUSSEN - Uwe Gensheimer: Tolles Spiel vom Kapitän. Gensheimer war mit 9 Toren bester Werfer, er vergab lediglich einen Siebenmeter und kam somit auf eine Gesamttrefferquote von 90 Prozent. Note: 1,5 © getty 5/17 RÜCKRAUM LINKS - Julius Kühn: Zwischenzeitlich sogar im Mittelblock aktiv, zeigte Kühn eine grundsolide Leistung. Versenkte 3 von 4 Würfen und stand insgesamt 17:53 Minuten auf dem Feld. Note: 2,5 © getty 6/17 RÜCKRAUM LINKS - Paul Drux: Durfte erst so richtig mitmischen, als die Partie schon entschieden war. Der Berliner machte seine Sache aber toll und versenkte alle seine 5 Würfe auf teilweise sehenswerte Art und Weise. Note: 2 © getty 7/17 RÜCKRAUM MITTE - Maximilian Janke: Durfte lange Zeit in Angriff und Abwehr ran, stand insgesamt 29:46 Minuten auf der Platte. Handelte sich schnell zwei Zeitstrafen ein und sah kurz vor Schluss die Rote Karte. Das geht sicher noch besser! Note: 4 © getty 8/17 RÜCKRAUM MITTE - Steffen Fäth: Hatte mit 73 Sekunden die geringste Einsatzzeit aller DHB-Spieler. Erzielte mit seinem einzigen Wurf ein Tor. Note: Keine Bewertung © getty 9/17 RÜCKRAUM MITTE - Philipp Weber: Legte in seinem ersten EM-Spiel los wie die Feuerwehr und erzielte 3 der ersten 4 DHB-Treffer (insgesamt 3 von 5). Danach war Weber, der in der Abwehr ganz rechts und ganz links zum Einsatz kam, eher unauffällig. Note: 2,5 © getty 10/17 RÜCKRAUM RECHTS - Steffen Weinhold: Auch Weinhold setzte vor allem in den ersten 30 Minuten im Angriff Akzente. Der Kieler verwandelte alle seine 3 Würfe und packte in der Abwehr energisch zu. Note: 2 © getty 11/17 RÜCKRAUM RECHTS - Kai Häfner: Kam in der ersten Halbzeit kaum zum Zug, letztlich aber doch auf 30:53 Minuten Einsatzzeit. Verwandelte 2 von 4 Würfen, sein Auftritt war okay. Note: 3 © getty 12/17 RECHTSAUSSEN - Patrick Groetzki: War in seinen 13:45 Minuten im Angriff kein Faktor und gab keinen Wurf ab. Groetzki zeigte einmal aber eine unfassbare Rettungstat, als er einen Wurf auf das leere Tor per Hechtsprung klärte. Note: 3,5 © getty 13/17 RECHTSAUSSEN - Tobias Reichmann: Erhielt mit 30 Minuten deutlich mehr Einsatzzeit als Groetzki und machte 1 Tor bei 2 Würfen. Unter dem Strich gibt es auch bei Reichmann noch deutlich Luft nach oben. Note: 3,5 © getty 14/17 KREIS - Jannik Kohlbacher: Auch vor allem in der zweiten Halbzeit und damit in der "Garbage-Time" im Einsatz, sorgte Kohlbacher für ordentlich Wirbel im Angriff. Seine Ausbeute in 25:05 Minuten: 3 Treffer bei 4 Würfen. Note: 2,5 © getty 15/17 KREIS - Hendrik Pekeler: Machte im Mittelblock mit Wiencek einen guten Job, kann aber natürlich im Angriff noch viel mehr - 0 von 1. Note: 3 © getty 16/17 KREIS - Patrick Wiencek: Im Mittelblock mit Pekeler und Roscheck überzeugend in der Abwehr, dazu im Angriff effektiv (2 Tore bei 2 Versuchen). Note: 2 © getty 17/17 KREIS - Bastian Roscheck: Seine Nominierung für Lemke wurde viel diskutiert. Machte seine Sache in knapp 19 Minuten gegen Montenegro passabel. Note: 3,5

SPOX: In Kroatien geht es eher um die Jagd nach dem Titel als um Fische. Der Auftakt ist dem DHB-Team mit dem klaren Sieg gegen Montenegro geglückt. Sind Sie mit dem Start ins Turnier zufrieden?

Kohlbacher: Ja, wir können für den Moment sehr zufrieden sein, die ersten beiden Punkte sind eingetütet. Das war eine konzentrierte Leistung über 60 Minuten, wir können mit dem Angriff, vor allem aber mit der Abwehr total einverstanden sein. Die komplizierteren Aufgaben kommen aber jetzt erst.

SPOX: War die Mannschaft von der Atmosphäre in der Arena Zagreb überrascht? Schließlich ist der angekündigte Hexenkessel völlig ausgeblieben.

Kohlbacher: Ich habe mich schon ein wenig gewundert. Ich dachte eigentlich, dass ein bisschen mehr von der Tribüne kommt. Man hat aber im Anschluss bei der Partie zwischen Slowenien und Mazedonien einen Vorgeschmack auf das bekommen, was uns nun erwartet. Gegen Slowenien wird es viel lauter und viel heißblütiger werden.

SPOX: Muss die deutsche Mannschaft gegen Slowenien bestimmte Dinge anders als gegen Montenegro machen?

Kohlbacher: Es gibt im Vergleich zu Montenegro bei den Spielertypen Unterschiede. Die Montenegriner haben versucht, viel über den Rückraum zu kommen. Slowenien ist mehr die spielerische, die filigranere Mannschaft, die sehr gute Eins-gegen-Eins-Spieler hat. Unser Ziel muss es also sein, noch kompakter und noch aggressiver zu verteidigen. Das wird ein ganz anderes Spiel, zumal Slowenien ja schon zwei Punkte abgegeben hat. Die müssen eigentlich gewinnen und werden entsprechend alles daran setzen - und die Halle wird versuchen, dabei zu helfen.

Seite 1: Kohlbacher über seinen Rekord-Fang und den EM-Auftakt

Seite 2: Kohlbacher über die Team-Mentalität, Darts und Mini-Tischtennis