"Totalausfall" gegen Niederlande: Handballerinnen geknickt, aber trotzig

European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier NBA Warriors @ Pistons World Rugby Sevens Series Kapstadt -

Tag 1 European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester NBA Wizards @ Clippers Glory Kickboxing Glory Redemption NHL Oilers @ Canadiens World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux World Rugby Sevens Series Kapstadt -

Tag 2 ACB Real Madrid -

Murcia ACB Estudiantes -

Valencia NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs BSL Anadolu Efes -

Sakarya NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls Champions Hockey League Brünn -

Jyväskylä Champions Hockey League Zürich -

Liberec Basketball Champions League Oostende -

Bonn NBA 76ers @ Timberwolves World Championship Boxing Jeff Horn vs Gary Corcoran Basketball Champions League Yenisey -

Oldenburg Basketball Champions League PAOK -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Rosa Radom NBA Thunder @ Pacers William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 1 European Challenge Cup Pau -

Agen NBA Lakers @ Cavaliers NHL Penguins @ Golden Knights William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 2 European Rugby Champions Cup Ulster -

Harlequins NBA Spurs @ Rockets BSL Besiktas -

Galatasaray William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 2 NHL Canadiens @ Senators NBA Jazz @ Cavaliers World Championship Boxing Billy Joe Saunders vs David Lemieux ACB Barcelona -

Gran Canaria William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 1 European Rugby Champions Cup Wasps -

La Rochelle European Challenge Cup Cardiff -

Sale ACB Obradoiro -

Real Madrid William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 NBA Kings @ Raptors NHL Blues @ Jets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 5 NHL Kings @ Flyers NBA Warriors @ Lakers Basketball Champions League Ludwigsburg -

Teneriffa Basketball Champions League Bonn -

Zielona Gora NHL Hurricanes @ Maple Leafs William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 6 NBA Cavaliers @ Bucks Basketball Champions League Oldenburg -

Sassari William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 7 Basketball Champions League Straßburg -

Bayreuth NBA Lakers @ Rockets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 8

"Zu wenig", "gar nix", "Totalausfall": Bei den deutschen Handballerinnen dominierte nach der Lehrstunde gegen die Niederlande der Frust.

Die Mannschaft von Bundestrainer Michael Biegler verpasste beim 23:31 (10:18) gegen den Vize-Weltmeister nicht nur den angepeilten Gruppensieg bei der Heim-WM deutlich, sondern landete vor dem Achtelfinale am Sonntag auch knallhart auf dem Boden der Tatsachen.

"Das war gar nix", sagte die in einer schwachen Mannschaft noch überzeugende Torhüterin Clara Woltering. Auch Alicia Stolle, mit sechs Toren der Lichtblick in der deutschen Offensive, legte den Finger tief in die Wunde: "Das war zu wenig in Abwehr und Angriff. Das müssen wir ganz schnell aufarbeiten und im Achtelfinale alles anders machen." Nadja Mansson sprach gar von einem "Totalausfall".

Bundestrainer Michael Biegler richtete seine "Ladys", die nach dem ersten Rückschlag die Gruppe D mit 7:3 Punkten beendeten, allerdings sogleich wieder auf: "Die Niederlage ist in der Höhe verdient. Aber die WM startet mit der K.o.-Phase jetzt neu." DHB-Vizepräsident Bob Hanning sah einen "ganz klaren Dämpfer", zeigte sich aber ebenfalls zuversichtlich: "Ich bin mir sicher, dass wir schon am Sonntag einen anderen Auftritt sehen werden.

Egal, wer der Gegner ist: Sie werden ins Viertelfinale einziehen." Die Platzierung entscheidet sich erst beim Abendspiel zwischen Serbien und Südkorea. Dann steht auch der Gegner im Achtelfinale am Sonntag in Magdeburg fest.

Er werde keinen Druck auf die Mannschaft ausüben, hatte Biegler vor dem Klassiker gegen Oranje gesagt. "Ich bin immer noch unaufgeregt", so Biegler. Beim Anpfiff am Freitag war es mit der Ruhe dann selbst bei Biegler vorbei. Der Coach tigerte die Seitenlinie auf und ab, ruderte mit den Armen und kommentierte lautstark jede Aktion seiner Spielerinnen - doch es half nicht.

Schon nach fünf Minuten nahm Biegler die erste Auszeit, da stand es 1:4. In der elften Minute räumte Torfrau Katja Kramarczyk entnervt ihren Kasten und machte für Woltering Platz (4:8), die mit zahlreichen Paraden eine noch höhere Niederlage verhinderte.

Doch auch in der Folge fand der deutsche Angriff gegen die aggressive Abwehr des Gegners vor 6000 Zuschauern in der ausverkauften Halle kaum ein Mittel. Während die Holländerinnen immer wieder zu einfachen Toren kamen, mussten Loerper und Co. um jeden Abschluss kämpfen.

Fehler erschwerten Offensivspiel zusätzlich

Das 5:10 nach einer Viertelstunde spiegelte die Kräfteverhältnisse wider. Beim 8:15 (25.) deutete sich ein Debakel an.

Nach dem Seitenwechsel kamen Top-Talent Emily Bölk (19) und Stolle (21) auf die Platte, doch die Blutauffrischung brachte unter dem Strich keine wesentliche Besserung gegen weiterhin konzentrierte Niederländerinnen.

Im weiteren Turnierverlauf setzt Biegler unterdessen auf ein Torwart-Trio. Dinah Eckerle rutschte vor der Partie gegen die Niederländierinnen für Linksaußen Antje Lauenroth in den Kader. Damit bleibt Biegler nach den Wechseln von Stolle für Kim Naidzinavicius (Kreuzbandriss) sowie dem Nachrücken von Bölk noch eine personelle Option.