Handball-EM - Kiril Lazarov im Interview: "Deshalb sind die Deutschen so gefährlich"

NBA Celtics @ 76ers Kooyong Classic ATP Kooyong: Tag 4 NBA Cavaliers @ Raptors Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Halbfinale -

Session 1 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Halbfinale -

Session 1 Heineken Open Men Single ATP Auckland: Halbfinale Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Halbfinale -

Session 2 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Halbfinale -

Session 2 European Rugby Champions Cup Bath -

Scarlets Heineken Open Men Single ATP Auckland: Finale NBA Warriors @ Bucks Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Finale Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Finale BSL Besiktas -

Büyükcekmece NCAA Division I Kansas State @ Kansas NCAA Division I Oregon @ Arizona European Challenge Cup Bordeaux – Newport NBA Thunder @ Hornets Liga ACB Murcia -

Gran Canaria European Rugby Champions Cup Castres -

Leicester European Challenge Cup Cardiff – Toulousain NHL Red Wings @ Blackhawks Liga ACB Barcelona Lassa -

Malaga NHL Flames @ Hurricanes NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NCAA Division I Kansas @ West Virginia Champions Hockey League Trinec -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Ventspils Basketball Champions League Murcia -

Oldenburg NBA Pelicans @ Celtics Basketball Champions League Bayreuth -

Banvit Basketball Champions League Bonn -

Aris NBA Lakers @ Thunder NHL Golden Knights @ Lightning NBA Timberwolves @ Rockets European Challenge Cup Gloucester -

Pau NHL Canadiens @ Capitals NBA Knicks @ Jazz European Rugby Champions Cup Clermont -

Ospreys European Rugby Champions Cup Treviso -

Bath NHL Dallas Stars @ Buffalo Sabres European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers Liga ACB Andorra -

Barcelona Liga ACB Valencia -

Fuenlabrada NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth NBA Cavaliers @ Spurs Basketball Champions League Oldenburg -

AS Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn

13 nationale Meisterschaften gewonnen, 13 Pokalsiege gefeiert, in der Champions League triumphiert, zwei Mal bester Torschütze der Königsklasse, der Spieler mit den meisten erzielten Treffern während eines Turniers bei WM (92) und EM (61): Kiril Lazarov ist einer der ganz Großen des Handballs.

Vor der EM in Kroatien spricht Mazedoniens Legende im Interview mit SPOX über unbezahlte Rechnungen im Restaurant, seinen Status, Gruppengegner Deutschland und Dominik Klein. Zudem verrät der rechte Rückraumspieler, warum er nie in der HBL gespielt hat.

SPOX: Herr Lazarov, in Ihrer Heimat werden Sie seit vielen Jahren als Volksheld verehrt. Können Sie in Mazedonien überhaupt noch auf die Straße gehen, ohne permanent angesprochen zu werden?

Kiril Lazarov: Also so schlimm ist es nun auch wieder nicht. (lacht) Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich mein Land sehr liebe. Deshalb ist es schade für mich, so wenig Zeit in meiner Heimat verbringen zu können. Schließlich spiele ich seit einer halben Ewigkeit im Ausland. Seit ich vor 17 Jahren nach Zagreb gewechselt bin, bin ich nicht mehr für einen mazedonischen Klub aufgelaufen. Komme ich mal nach Hause, ist es umso schöner. Ich genieße es richtig, in Mazedonien zu sein. Hier kann ich meine Batterien aufladen, hier tanke ich Kraft. Und dann kann ich auch manchmal die Zuneigung der Menschen spüren.

SPOX: Bei welchen Gelegenheiten?

Lazarov: Es kommt schon häufiger vor, dass ich im Restaurant keine Rechnung bekomme. Der Kellner oder der Besitzer kommt dann an meinen Tisch und sagt: "Herr Lazarov, es war uns eine Ehre. Sie sind eingeladen." Diese Einladungen nehme ich allerdings nie an. Es kommt für mich als durch den Sport privilegierte Person überhaupt nicht in Frage, meine Rechnung nicht zu bezahlen.

SPOX: Sie haben es bereits angedeutet: Seit Sie 2000 Bitola verlassen haben, spielten Sie für Zagreb, Veszprem, Ciudad Real und Atletico Madrid sowie den FC Barcelona. Wie kam es im vergangenen Sommer zu Ihrem Wechsel von Barcelona nach Nantes?

Lazarov: Nach insgesamt sieben Jahren in Spanien hatte ich einfach das Gefühl, eine neue Herausforderung zu benötigen. Auf der einen Seite kann es eine gute Sache sein, sehr lange beim gleichen Verein oder zumindest im gleichen Land zu spielen. Andererseits besteht meiner Meinung nach die Gefahr, in eine Routine hineinzukommen, die leistungshemmend ist. Manchmal gibt dir ein Vereinswechsel einfach einen neuen Motivationsschub.

SPOX: In der Champions League ist Nantes voll auf Kurs, in der französischen Liga hinkt der Klub der Tabellenspitze aber etwas hinterher. Haben Sie trotzdem das Gefühl, mit dem Wechsel alles richtig gemacht zu haben?

Lazarov: Am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme, mich einzugewöhnen. Vor allem die Sprache spielte dabei natürlich eine Rolle. Aber das ist schon viel besser geworden, unter dem Strich bin ich mit meiner Entscheidung bislang wirklich sehr zufrieden. Wie Sie schon sagten, sind wir in der Champions League gut dabei, müssen uns in der Liga aber noch steigern. Das wird uns gelingen, weil wir eine richtig gute Truppe haben. Dieser Klub wird in Zukunft enorm wachsen.

Handball-EM 2018: Die großen Turniere aus DHB-Sicht seit 2007 © getty 1/21 Die EM 2018 in Kroatien steht vor der Tür. Deutschland geht als Titelverteidiger und Mitfavorit ins Turnier. Höchste Zeit, noch einmal auf alle großen Turniere seit 2007 aus DHB-Sicht zurückzublicken... © getty 2/21 WM 2007 in Deutschland: Das DHB-Team setzt sich im Finale in Köln mit 29:24 gegen Polen durch und wird Weltmeister © getty 3/21 Das Turnier geht als Wintermärchen in die Geschichte ein © getty 4/21 EM 2008 in Norwegen: Das Team des damaligen Bundestrainers Heiner Brand verliert im Halbfinale mit 25:26 gegen Dänemark. Im Spiel um Platz 3 setzt es anschließend eine 26:36-Pleite gegen Frankreich © getty 5/21 Olympia 2008 in Peking: Bereits in der Gruppenphase ist für Deutschland nach Niederlagen gegen Island und Dänemark Endstation. Am Ende steht Rang neun zu Buche © getty 6/21 WM 2009 in Kroatien: Deutschland wird in seiner Hauptrundengruppe nur Dritter, weil es Norwegen mit 24:25 unterliegt. Unvergessen, wie Brand mit erhobener Faust einem Schiri hinterherrennt - Rang fünf © getty 7/21 EM 2010 in Österreich: Das DHB-Team geht mit einem Punkt in die Hauptrunde und holt dort nur einen weiteren Zähler. Platz 10 ist es letztlich © getty 8/21 WM 2011 in Schweden: Die Deutschen schaffen es in die Hauptrunde, werden dann aber Gruppenletzter. Im Spiel um Platz 11 gelingt mit Müh und Not ein Sieg nach zweimaliger Verlängerung gegen Argentinien © getty 9/21 Die Ära Heiner Brand ist beendet © getty 10/21 EM 2012 in Serbien: Martin Heuberger ist erstmals als Bundestrainer in der Verantwortung. Das DHB-Team zieht als Gruppensieger in die Hauptrunde ein, holt dann aber nur noch einen Punkt. Letztlich springt Rang 7 heraus © getty 11/21 Olympia 2012 in London: Wo ist Deutschland? Erstmals seit den Spielen in Seoul 1988 nicht qualifiziert! Die Franzosen holen derweil Gold © getty 12/21 WM 2013 in Spanien: Deutschland zeigt gute Ansätze und zieht ins Viertelfinale ein, wo es eine 24:28-Niederlage gegen den Gastgeber setzt - Platz 5 © getty 13/21 EM 2014 in Dänemark: Deutschland verpasst zum ersten Mal in der EM-Geschichte die Qualifikation. Wieder jubelt Frankreich © getty 14/21 WM 2015 in Katar: Sportlich verpasst Deutschland erneut die Quali, Dagur Sigurdsson übernimmt für Heuberger © getty 15/21 Dank einer Wildcard ist das DHB-Team in der Wüste trotzdem dabei, scheitert im Viertelfinale am Gastgeber und schnappt sich letztlich Platz 7 © getty 16/21 EM 2016 in Polen: Nach einem 34:33-Sieg nach Verlängerung gegen Norwegen steht Deutschland im Finale. Es winkt der erste Titel seit 2007 © getty 17/21 Und tatsächlich gelingt der große Coup. Völlig unerwartet setzt sich Deutschland die EM-Krone auf - durch einen 24:17-Sieg im Endspiel gegen Spanien © getty 18/21 Olympia 2016 in Rio: Auch am Zuckerhut läuft es für die Bad Boys. Nach einem 31:25-Sieg im Spiel um Platz 3 gegen Polen gibt es die Bronzemedaille © getty 19/21 WM 2017 in Frankreich: Nicht schon wieder Katar! Deutschland unterliegt den Wüstensöhnen im Achtelfinale und muss die Koffer packen © getty 20/21 Dagur Sigurdsson verlässt den DHB und übernimmt die japanische Nationalmannschaft © getty 21/21 Christian Prokop wird DHB-Coach. Für den 39-Jährigen wird die EM in Kroatien das erste große Turnier als Bundestrainer

SPOX: Einer Ihrer Teamkollegen in Nantes ist der frühere deutsche Nationalspieler Dominik Klein. Was halten Sie von ihm?

Lazarov: Ich kannte Dominik zuvor ja nur als Gegner und dabei als hervorragenden Spieler. Aber wissen Sie, was mich wirklich überrascht hat?

SPOX: Erzählen Sie es uns.

Lazarov: Eines vorneweg: Ich erzähle das nicht, weil ich in einem deutschen Medium nette Dinge über Dominik erzählen möchte. Ich meine das wirklich genauso, wie ich es jetzt sage: Dominik ist ein großartiger Typ! Er ist ein unglaublicher Teamplayer, der immer alles für die Mannschaft gibt. Damit hat er mich beeindruckt. Jeder Klub kann sich nur wünschen, einen Typen wie ihn in seiner Mannschaft zu haben. Außerdem durfte ich seine Familie schon kennenlernen - auch die ist großartig.

SPOX: So wie Sie von Klein schwärmen, hätte es Ihnen in Deutschland womöglich gut gefallen. Es gab im Laufe Ihrer Karriere immer wieder Gerüchte, dass Sie ein Angebot aus der Bundesliga, beispielsweise aus Magdeburg, vorliegen hätten. Warum haben Sie nie in der HBL gespielt?

Lazarov: Es ist tatsächlich so, dass ich in den vergangenen 15 Jahren immer wieder Angebote aus Deutschland bekommen habe. Ich möchte an dieser Stelle aber keinen der Klubs nennen. Offen gestanden bedauere ich, es nie versucht zu haben. Allerdings lehnt man auch Angebote von Klubs wie Veszprem, Ciudad oder Barcelona nicht so einfach ab. Es ist halt leider nicht möglich, für zwei Vereine gleichzeitig zu spielen. (lacht)

SPOX: Dabei galt die Bundesliga lange Zeit als die beste Liga der Welt. Wahrscheinlich ist sie es immer noch, auch wenn die internationale Konkurrenz in den vergangenen Jahren viel größer geworden ist. Wie bewerten Sie den deutschen Handball?

Lazarov: Ich habe großen Respekt vor dem deutschen Handball und der Bundesliga. Ihr Deutschen liebt den Handball, was für unsere Sportart insgesamt sehr wichtig ist. Die Hallen sind voll, die Atmosphäre deshalb immer hervorragend. Im Europapokal bei einer deutschen Mannschaft anzutreten, ist immer ein großes Vergnügen und gleichzeitig eine große Herausforderung. Ich stimme Ihnen zwar zu, dass die anderen Ligen wie zum Beispiel Frankreich aufgeholt haben, trotzdem ist die Qualität in der HBL immer noch extrem hoch. Das ist meiner Meinung nach auch ein wichtiger Grund für die starke Nationalmannschaft.

Seite 1: Lazarov über seinen Status, Klein und den deutschen Handball

Seite 2: Lazarov über die deutsche Gefahr, die EM insgesamt und seine Zukunftspläne