Kretzschmar über Hoeneß: "Kleingeistig"

Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 1 NHL Penguins @ Bruins Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Leinster -

Newport Premiership Newcastle -

Gloucester NHL Islanders @ Flyers NHL Senators @ Blue Jackets NBA Bulls @ Warriors Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 2 Rugby Union Internationals Schottland -

Australien Rugby Union Internationals England -

Samoa Rugby Union Internationals Wales -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Argentinien Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 2 NBA Pelicans @ Warriors World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Vyacheslav Shabranskyy Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 3 Players Championship Players Championship: Tag 3 -

Session 1 Premiership Saracens -

Exeter NHL Canucks @ Rangers Players Championship Players Championship: Tag 3 -

Session 2 NBA Suns @ Timberwolves NHL Oilers @ Bruins NBA Cavaliers @ 76ers NHL Flyers @ Penguins BSL Fenerbahce -

Büyükcekmece NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NHL Maple Leafs @ Oilers Premiership Northampton -

Newcastle NBA Timberwolves @ Thunder Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Pro14 Munster -

Ospreys NBA Clippers @ Mavericks ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Premiership Harlequins -

Saracens BSL Besiktas -

Anadolu Efes ACB Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NHL LA Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League medi Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Sidigas Avellino -

Baskets Bonn

Stefan Kretzschmar hat die Aussagen von Uli Hoeneß zur Sportart Handball scharf kritisiert. Dem ehemaligen Profi-Handballer zufolge sei Basketball nicht beliebter als Handball.

"Man muss auch mal hinterfragen, warum er der Meinung ist, dass Basketball ein Weltsport ist - und Handball eben nicht. Das ist sicherlich nicht falsch, der Grund dafür ist aber einzig und allein die NBA-Profiliga", schrieb Kretzschmar in seiner Kolumne bei Sky.

Kretzschmar weiter: "Wenn man jetzt aber über den deutschen Basketball und die Bundesliga spricht, dann bin ich nicht der Meinung, dass die Sportart gegenüber dem Handball die Nase vorn hat. Und wenn man dann noch sagt, dass Handball außerhalb von Deutschland überhaupt keine Rolle spielt; ja dann ist das ganz schön arrogant und ignorant gegenüber den Skandinaviern oder den Franzosen. (...) Das ist dem Handball gegenüber sehr ungerecht."

Kretzschmar: "Kleinkariert und kleingeistig"

Vielmehr habe die Handball-Nationalmannschaft auch in anderen Ländern eine große Relevanz. "Also da jetzt zu sagen, Handball sei ein rein deutsches Phänomen - das halte ich für kleinkariert und kleingeistig. Da hat sich jemand in meinen Augen nicht richtig mit der Sportart beschäftigt und informiert", fügte Kretzschmar an.

Bayern-Präsident Hoeneß hatte in einem SZ-Interview erklärt, dass ihn im Gegensatz zum Basketball der Handball als Sportart für seinen Klub nicht interessiere ("In fast keinem Land spielt Handball eine Rolle, außer in Deutschland"). Nachdem Frank Bohmann, der Geschäftsführer der HBL, diese Aussagen bereits kritisiert hatte, entschuldigte sich Hoeneß bei Bohmann.