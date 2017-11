"Attraktive" Gegner für Füchse Berlin

NBA 76ers @ Celtics NHL Maple Leafs @ Oilers World Rugby Sevens Series Dubai -

Die Füchse Berlin bekommen es in der Gruppenphase des EHF-Cup mit zwei starken Gegnern zu tun. Der Spitzenreiter der Bundesliga trifft unter anderem auf den Halbfinalgegner des Vorjahres, St. Raphael Handball/Frankreich, und Helvetia Anaitasuna/Spanien, Viertelfinalist von 2016. Außerdem treffen die Füchse auf Lugi HF/Schweden. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Wien.

"Es hätten durchaus leichtere Gegner kommen können", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Es seien "hoch attraktive Mannschaften, auf die wir uns total freuen". Neben dem Finalisten des vergangenen Jahres wurden auch Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen und der frühere Champions-League-Sieger SC Magdeburg ihren Gruppen zugelost.

Die Gruppenphase beginnt am 10./11. Februar 2018, 16 Teams kämpfen in vier Gruppen bis zum 1. April 2018 um den Einzug ins Viertelfinale. In den vergangenen drei Jahren kam der Sieger des "kleinen" Europacups wie in 13 der letzten 14 Spielzeiten stets aus der Bundesliga. - Die Gruppen im Überblick:

Die Gruppen des EHF-Cups im Überblick+

Gruppe A

Team Land SKA Minsk Weißrussland Bjerringbro-Silkeborg Dänemark SC Magdeburg Deutschland Tartan Presov / FH Hafnarfjordur Slowakei / Island

Gruppe B

Team Land Füchse Berlin Deutschland Helvetia Anaitasuna Spanien St. Raphael Handball Frankreich Lugi HF Schweden

Gruppe C

Team Land Frisch auf Göppingen Deutschland Cocks Riihimäki Finnland RK Nexe Kroatien RD Koper Slowenien

Gruppe D

Team Land Chambery Savoie HB Frankreich KS Azoty-Pulawy SA Polen BM Granollers Spanien Wacker Thun Schweiz