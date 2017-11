Sigurdsson ätzt: "Peinlicher geht es nicht"

Fed Cup Women National_team Live Weißrussland -

USA (Tag 2) ACB Live Estudiantes -

Fuenlabrada Deutschland Cup Slowakei -

Russland SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Tag 2 -

Session 1 BSL Darüssafaka -

Fenerbahce Deutschland Cup USA -

Deutschland ACB Real Madrid -

Barcelona SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Tag 2 -

Session 2 NBA Raptors @ Celtics NHL Oilers @ Capitals SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 3 NHL Stars @ Hurricanes NBA Grizzlies @ Bucks SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 4 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Gaziantep Basketball Champions League Venedig -

Bayreuth NBA Spurs @ Mavericks Basketball Champions League Bonn -

Besiktas SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 5 Basketball Champions League Oldenburg -

Juventus NBA Cavaliers @ Hornets SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 6 NHL Coyotes @ Canadiens NBA Warriors @ Celtics SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale Premiership Gloucester -

Saracens NBA Thunder @ Spurs Rugby Union Internationals Wales -

Georgien Rugby Union Internationals England -

Australien Rugby Union Internationals Schottland -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Fidschi Ran Fighting ranFighting Gala SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale King Of Kings King of Kings 51 NBA Warriors @ 76ers ACB Andorra -

Malaga SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Halbfinale BSL Tofas -

Anadolu Efes Premiership Exeter -

Harlequins ACB Barcelona -

Valencia SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Finale NBA Pacers @ Heat NHL Islanders @ Hurricanes NHL Blue Jackets @ Sabres NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder Players Championship Players Championship Tag 1 Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 1 NHL Penguins @ Bruins Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Leinster -

Newport Premiership Newcastle -

Gloucester NHL Islanders -

Flyers NHL Senators @ Blue Jackets NBA Bulls @ Warriors Players Championship Players Championship -

Tag 2: Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 2 Rugby Union Internationals Schottland -

Australien Rugby Union Internationals England -

Samoa Rugby Union Internationals Wales -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Argentinien Players Championship Players Championship -

Tag 2: Session 2

Der frühere Bundestrainer Dagur Sigurdsson hat die European Handball Federation (EHF) attackiert. Der Grund: Die Vorkommnisse rund um die EHF-Pokal-Partien zwischen FH Hafnarfjördur und HC St. Petersburg.

"Peinlicher geht es nicht, EHF. Warum nicht drei Schiris und weniger...", schrieb Sigurdsson auf Twitter und ergänzte seine Nachricht mit mehreren Krawatten-Emojis. Der 44-Jährige dürfte damit "weniger Funktionäre" gemeint haben.

Zuvor hatte sich in der zweiten Runde des EHF-Pokals eine völlig verrückte Situation ereignet. Hafnarfjördur aus Island musste 2700 Kilometer nach St. Petersburg zurücklegen, nur um ein Siebenmeterwerfen zu absolvieren. Immerhin: In diesem Showdown setzten sich die Gäste mit 4:3 durch und zogen in die dritte Runde ein.

Das Siebenmeterwerfen war nötig geworden, weil die Schiedsrichter offensichtlich das Regelwerk im EHF-Cup nicht kannten. Sie ließen im Oktober nach dem Rückspiel in St. Petersburg - an dessen Ende beiden Teams torgleich waren - eine Verlängerung anstatt eines Siebenmeterwerfens austragen. Das unterlegene St. Petersburg legte Einspruch ein und bekam Recht.