Melsungen und Magdeburg bleiben oben dran

NBA 76ers @ Celtics NHL Maple Leafs @ Oilers World Rugby Sevens Series Dubai -

Tag 1 Premiership Northampton -

Newcastle NBA Timberwolves @ Thunder World Rugby Sevens Series Dubai -

Tag 2 Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Pro14 Munster -

Ospreys NBA Clippers @ Mavericks ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Premiership Harlequins -

Saracens BSL Besiktas -

Anadolu Efes ACB Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NHL LA Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Avellino -

Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier NBA Warriors @ Pistons European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester NBA Wizards @ Clippers Glory Kickboxing Glory Redemption World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs BSL Anadolu Efes -

Sakarya NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls Champions Hockey League Kometa Brno -

JYP Champions Hockey League ZSC Lions -

Bílí Tygři Liberec Basketball Champions League Oostende -

Bonn NBA 76ers @ Timberwolves Basketball Champions League Einsey -

Baskets World Championship Boxing Jeff Horn vs Gary Corcoran Basketball Champions League PAOK -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Rosa Radom NBA Thunder @ Pacers

Die MT Melsungen hat sich mit einem Sieg in der Spitzengruppe der Bundesliga festgesetzt. Die Hessen gewannen am 15. Spieltag mit 25:19 gegen die Eulen Ludwigshafen und schoben sich in der Tabelle mit 22:8 Punkten zumindest vorübergehend auf Rang drei vor.

Die TSV Hannover-Burgdorf und Meister Rhein-Neckar Löwen können am Sonntag aber wieder vorbeiziehen.

Der SC Magdeburg hielt derweil mit einem überzeugenden Sieg den Kontakt zu den Europapokalplätzen. Das Team von Trainer Bennet Wiegert gewann beim TBV Lemgo mit 35:28 und kletterte mit nun 20:12 Punkten am SC DHfK Leipzig vorbei auf Rang sechs.

Ein weiteres Lebenszeichen im Abstiegskampf sendete TuS N-Lübbecke. Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg beim TVB Stuttgart bestätigte der Aufsteiger seinen Aufwärtstrend mit einem 25:25 gegen Frisch Auf Göppingen und verdrängte zumindest bis Samstag den TV Hüttenberg ans Tabellenende.