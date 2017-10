Magdeburg holt Schweden-Star Lagergren

WTA Championship Women Single Live WTA Finals Singapur: Tag 2 NBA Warriors @ Mavericks WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 3 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Neptunas Basketball Champions League Bonn -

Nymburk NHL Oilers @ Penguins NBA Knicks @ Celtics WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 Basketball Champions League Olimpija -

Bayreuth Basketball Champions League Oldenburg -

Karsiyaka NBA Pacers @ Thunder WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 European Championship European Darts Championship: Tag 1 NBA Celtics @ Bucks NHL Stars @ Oilers WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Viertelfinale European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 1 European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 2 Pro14 Connacht -

Munster Premiership Sale -

Exeter NBA Thunder @ Timberwolves WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Halbfinale European Championship European Darts Championship: Tag 3 NBA Cavaliers @ Pelicans WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Finale European Championship European Darts Championship: Tag 4 -

Session 1 BSL Galatasaray -

Fenerbahce Premiership Bath – Gloucester ACB Valencia -

Gran Canaria European Championship European Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 NBA Spurs @ Pacers NHL Ducks @ Hurricanes NHL Bruins @ Blue Jackets NBA Spurs @ Celtics Basketball Champions League Aris -

Bonn Champions Hockey League Mannheim -

Brynäs Champions Hockey League Bern -

München NBA Thunder @ Bucks Basketball Champions League Ventspils -

Ludwigsburg Basketball Champions League Banvit -

Bayreuth Basketball Champions League EWE Baskets -

Murcia NBA Bulls @ Heat NBA Warriors @ Spurs World Series of Darts World Series of Darts Finals -

Tag 1 NBA Cavaliers @ Wizards ACB Malaga -

Saski-Baskonia NHL Canadiens @ Blackhawks

Der SC Magdeburg hat sich die Dienste des schwedischen Nationalspielers Albin Lagergren (25) gesichert. Der Rückraumspieler wechselt im kommenden Sommer vom Champions-League-Teilnehmer IFK Kristianstad in die Bundesliga und unterschrieb beim SCM einen Vertrag bis 2020. Der nach der Saison auslaufende Vertrag des serbischen Linkshänders Nemanja Zelenovic wird unterdessen nicht verlängert.

"International fällt Albin schon längere Zeit auf, er gehört im Handball zweifelsfrei zu einem der größten Talente im rechten Rückraum", sagte Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert. Lagergrens Spielverständnis sowie seine Dynamik machten ihn zum Leistungsträger in Kristianstad und in der schwedischen Nationalmannschaft. "Sein Wechsel in die Bundesliga ist ein folgerichtiger Schritt und wir sind froh, dass er sich trotz weiterer Angebote aus der Bundesliga für den SCM entschieden hat", sagte Wiegert.