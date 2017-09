Scharmützel vor Kracher: "Die stellen sich tot"

Tashkent Open Women Single Live WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale Sauerland Boxing Nordic Fight Night -

Yigit vs. Martin China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 National Rugby League Storm -

Cowboys Lega Basket Serie A Brindisi -

Turin Premiership Wasps -

Bath World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 1 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 Champions Hockey League Wolfsburg -

Salzburg Champions Hockey League München -

Brynäs Champions Hockey League Esbjerg -

Mannheim World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 5 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 4 ACB Valencia -

Obradoiro NHL Blues @ Penguins China Open Women Single WTA Peking: Tag 6 NBA Timberwolves -

Warriors World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Viertelfinals China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Session 1 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Session 2 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Halbfinals Premiership Harlequins -

Sale NHL Golden Knights @ Stars China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 1 China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 2 Pro14 Leinster -

Munster World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Finale China Open Women Single WTA Peking: Finale Lega Basket Serie A Venedig -

Trient NBA Warriors -

Timberwolves Premiership Saracens -

Wasps ACB Teneriffa -

Valencia Champions Hockey League Brynäs -

München Champions Hockey League Mannheim -

Esbjerg Champions Hockey League Salzburg -

Wolfsburg Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4 European Challenge Cup Pau -

Gloucester Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Viertelfinale

Der THW Kiel ist mit drei Pleiten aus sechs HBL-Spielen und zwei Niederlagen aus drei Champions-League-Partien miserabel in die Saison gestartet. Vor dem Knaller bei den Rhein-Neckar Löwen (So., 15 Uhr im LIVETICKER) üben sich die Zebras in Understatement.

"Wir spielen beim Meister, beim Top-Favoriten auf den Titel. Deshalb ist der Druck für meine Mannschaft nicht allzu hoch. In Mannheim muss sehr viel passieren, um dort Punkte mitnehmen zu können", sagte THW-Trainer Alfred Gislason.

Ein bisschen übertreibt der Isländer mit seinen Aussagen. Schließlich hat Kiel trotz der Krise nach wie vor eine Weltklasse-Mannschaft beisammen. Die Statistik spricht allerdings klar für die Löwen, die bei drei Niederlagen und einem Unentschieden acht der vergangenen zwölf Partien gegen den THW gewonnen haben.

Einlullen lassen sich die Badener dennoch nicht. Auf seiner Homepage nannte der Klub die Äußerungen aus Kiel "Psychospielchen". Und Kapitän Andy Schmid ergänzte: "Die Kieler legen sich jetzt etwas auf den Rücken und stellen sich tot. Aber davon werden wir uns nicht täuschen lassen. Sie werden mit allem kommen, was sie haben."

Während Kiel in der Tabelle Rang neun belegt, finden sich die Löwen mit vier Siegen und einer Pleite derzeit auf Platz sechs wieder. Die einzige Mannschaft, die bislang noch keinen Punkt abgegeben hat, sind die Füchse Berlin.