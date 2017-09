Termin-Chaos im November: Löwen sauer

Unibet Champions League of Darts 2016 Live Champions League of Darts: Tag 2 -

Der deutsche Meister Rhein-Neckar Löwen hat angesichts von zwei Spielen in zwei Tagen scharfe Kritik geübt. Laut Spielplan müssen die Löwen am 11. November zunächst in der Bundesliga beim SC DHfK Leipzig antreten, am 12. November dann in der Champions League beim FC Barcelona.

"Mit dieser Terminierung wurde eine Grenze überschritten", sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann dem "Mannheimer Morgen".

"Es wird viel über die Entlastung der Spieler gesprochen, nur miteinander wird kaum geredet. Nun sind die Spieler wieder die Leidtragenden. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir unsere zweite Mannschaft nach Barcelona geschickt. Aber es ist der ausdrückliche Wunsch der Spieler, in Barcelona anzutreten. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft", sagte Kettemann.