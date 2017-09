HSG Wetzlar verpflichtet Talent Lenny Rubin

Champions Hockey League Live Krakau -

Red Bull München National Rugby League Roosters -

Titans National Rugby League Sea Eagles -

Panthers National Rugby League Storm -

Raiders Premiership Saracens -

Northampton Pro14 Scarlets -

Southern Kings Pro14 Connacht -

Glasgow National Rugby League Knights -

Sharks National Rugby League Dragons -

Bulldogs National Rugby League Tigers -

Warriors Premiership Leicester -

Bath Pro14 Leinster -

Cardiff Premiership Sale -

Newcastle Premiership Bath -

Saracens Pro14 Connacht -

Southern Kings World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai -

Roman Gonzalez

Die HSG Wetzlar hat sich für die Saison 2018/19 eines der größten Talente Europas geangelt. Der 21 Jahre alte Schweizer Lenny Rubin wird ab kommenden Sommer den Rückraum der Mittelhessen verstärken, bis dahin weiter für seinen bisherigen Verein Wacker Thun in der Schweiz spielen.



"Lenny besticht durch seine Torgefahr und verfügt über ein gutes Spielverständnis", sagte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp über die Qualitäten Rubins, der einen Zweijahresvertrag unterzeichnete. Zudem bringe er die körperlichen Voraussetzungen mit, um sich in der Bundesliga zu etablieren, in der auch andere Vereine an einer Verpflichtung interessiert waren.

Rubin gilt auf seiner Position im linken Rückraum als großes Talent und hatte dies auch bei der U20-EM 2016 in Dänemark unter Beweis gestellt, als er Torschützenkönig wurde. "Die HSG war für mich der nächste, logische Schritt in meiner Karriere. Das Gesamtpaket stimmt einfach zu 100 Prozent", sagte Rubin.