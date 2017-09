Flensburg gewinnt gegen Aalborg

Davis Cup Men National_team Live Belgien -

Australien: Halbfinale -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Live Portugal -

Deutschland: Tag 2 Bell Challenge Women Single Live WTA Quebec: Halbfinale Unibet Champions League of Darts 2016 Live Champions League of Darts: Tag 1 -

Session 2 Premiership Newcastle -

Saracens World Championship Boxing Billy Joe Saunders vs Willie Monroe Jr World Championship Boxing Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Finale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 3 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 3 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinale -

Tag 3 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 1 Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Finale Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 2 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 1 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 2 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 3 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 4 GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Viertelfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale Supercopa Valencia -

Unicaja Premiership Gloucester -

Worcester Supercopa Gran Canaria -

Real Madrid World Championship Boxing Gilberto Ramirez vs Jesse Hart Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan -

Tag 1 Premiership Exeter -

Wasps Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Pro14 Leinster -

Edinburgh Premiership Worcester -

Saracens

SG Flensburg-Handewitt ist mit einem hart erarbeiteten Sieg in die neue Königsklassen-Saison gestartet. Gegen den dänischen Meister Aalborg Handbold kam der Sieger von 2014 in seinem Auftaktspiel in der Gruppe B nach einigen Problemen zu einem 30:27 (13:15)-Erfolg.

Keine 48 Stunden nach dem Liga-Heimspiel gegen den HC Erlangen (29:21) durchlebte die Mannschaft von Trainer Maik Machulla nach zunächst klarer Führung zum Ende der ersten Spielhälfte hin eine Schwächephase, lag Anfang der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich vier Tore zurück. Angeführt vom starken Torhüter Rasmus Lind und dem Top-Torschützen Holger Glandorf (acht Treffer) kamen die Norddeutschen letztlich doch noch zum wichtigen Auftakterfolg.

Die anderen deutschen Champions-League-Starter messen sich bereits am ersten Spieltag mit absoluten Schwergewichten. Rekordmeister THW Kiel startet am Sonntag in der Flensburger Gruppe B gegen den Top-Favoriten Paris St. Germain um Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer (17.15 Uhr im LIVETICKER) in den Wettbewerb, in der Gruppe A fordert der amtierende Meister Rhein-Neckar Löwen ebenfalls am Sonntag (19.30 Uhr im LIVETICKER) den Königsklassen-Rekordchampion FC Barcelona.