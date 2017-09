Schmäschke über die Terminierung

HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Österreich -

Geschäftsführer Dierk Schmäschke vom Handball-Spitzenklub SG Flensburg-Handewitt ist mit dem Spielplan der Champions League alles andere als glücklich. "Im Moment haben wir drei Fälle, in denen wir mit einem 48-Stunden-Rhythmus leben müssen, obwohl wir einen Abstand von zumindest drei Tagen als notwendig erachten", sagte Schmäschke dem Magazin Handballwoche.

Gleich zum Auftakt wird das Problem deutlich: Der Vizemeister startet am Samstag (17.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den dänischen Klub Aalborg Handball in die neue Saison der Königsklasse - und damit keine 48 Stunden nach dem Bundesliga-Duell gegen HC Erlangen am Donnerstag (19.00 Uhr/beide Spiele bei Sky).

Um derartige Ansetzungen künftig zu vermeiden, sucht Schmäschke den Kontakt zu den weiteren deutschen Champions-League-Klubs Rhein-Neckar Löwen und THW Kiel. "Wir wünschen uns für die deutschen Top-Vereine mehr Flexibilität in der Terminierung", sagte Schmäschke.