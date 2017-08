Kiel gelingt Testspielsieg über Barcelona

Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Finale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 1 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 National Rugby League Rabbitohs -

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat zweieinhalb Wochen vor dem Bundesliga-Auftakt einen Testspielerfolg gegen den achtmaligen Champions-League-Sieger FC Barcelona gefeiert. Die Zebras setzten sich vor 6532 Zuschauern in der Kölner Lanxess Arena gegen den Dauerrivalen 35:29 (18:14) durch.

Nikola Bilyk und Rune Dahmke trafen jeweils fünf Mal für den THW, erfolgreichster Torschütze der Partie war Barcelonas Dika Mem mit sieben Treffern.

Bis zum ersten Bundesligaspiel bei der TuS N-Lübbecke (30. August) trifft Kiel in weiteren Testspielen am Dienstag auf den TSV Altenholz und am Mittwoch auf Aalborg Handball aus Dänemark. Am 23. August steht der Supercup gegen Meister Rhein-Neckar Löwen in Stuttgart auf dem Programm.